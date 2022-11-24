Dall-E Nedir? Nasıl Kullanılır?

Dall- E; OpenAl şirketi tarafından tasarlanan yapay zeka destekli bir programdır. 5 Ocak 2021 yılında OpenAl’in piyasaya sürdüğü Dall-E; metinlerden görüntü oluşturuyor. Bu yapay zeka programı ismini; WALL-E animasyon robotu ve başarılı ressam Salvador Dali’den almıştır.

Fikirlerin görsele dönüştürüldüğü bir programdır. İnsanlar, akıllarına gelen fikirleri yazıya aktarıp daha sonra Dall-E programıyla tasarım ve fotoğrafa dönüştürebiliyor. Yapay zekanın en başarılı örnekleri arasında kabul ediliyor. Programın direkt internet tarayıcısı üzerinden kullanılması en büyük avantajdır.

Dall-E Nedir?

Dall-E; görüntü ve metin parametrelerinin kullanılmasıyla yazılan cümleler üzerinden görseller oluşturulabilir. Program, yapay zeka öğrenmesinin kullanıldığı GPT-3’ün sürümüdür. Sürüm, 12 milyar parametreden oluşuyor. Örneğin; “pembeli ve pamuklu pijama giydirilen kadın manken” yazıldığında onunla ilgili örnekler oluşturuluyor.

Dall-E aynı zamanda çok az kullanılan renkleri, başka renk tonlarıyla karıştırıyor şeklinde görülür. Örneğin; Dall-E’den “pembe” renkli kıyafet çizmesi komutu verildiği zaman Fransız gül rengi ve thulian pembeye yakın tonlar kullanılıyor.

Dall-E’nin yaptıkları sadece bu belirttiklerimizle sınırlı değildir. Bir başka örnek olarak; gün doğarken deniz kenarında oturan bir kedinin görüntüsü istendiğinde, sahne yapay zeka tarafından farklı açılarda çizilir. Ortam, ışık ve gölgeler farklı saat dilimlerine göre çizilebiliyor. Dall-E’de sahne farklı birçok stilde oluşturuluyor. Mevsim, ışık, ortamı günün saati ve gölgelerine göre kusursuz tasarımlar ortaya çıkıyor.

Dall-E Nasıl Kullanılır?

Dall-E kullanımı için ilk olarak hesap oluşturulur. Hesap oluşturma işlemleri için şu adımlar takip edilmeli;

Dall-E üyelik sayfası açılır

Üyelik sayfasının açılmasının ardından “Sign-up” yazısı üzerine tıklanarak kayıt oluşturulur

Giriş gerçekleşen telefona “doğrulama kodu” gelir

Kod girilerek üyelik işlemleri tamamlanır.

Program üzerinde üyelik oluşturduktan sonra fikirlerinizi görsel sanata dönüştürmek içinde aşağıda sıraladığımız adımları gerçekleştiriniz;

Ekranın metin çubuğu üzerine fikrinizi belirtiniz

Programın sunmuş olduğu görsellerin üzerinde yer alan indirme butonunu kullanarak görsellerinizi cihazınıza indirebilirsiniz.

Devamlı görsele ihtiyacı olan kişiler bu yapay zeka programından yararlanabilir.

Dall-E ile Neler Yapılır?

Dall-E hayal gücüne sınır koymayan bir programdır. Programı kullanarak tüm hayal ettiklerinizin görüntülerini oluşturabilirsiniz. Bir örnekte programdan çorba içen kedi çizmesi talep edilmiştir ve bunun sonucunda Gustav Klimt, program tarafından tasarlanmış.

Dall-E ile sıra dışı çizimler tasarlanır. Sistemde belirtiğiniz tüm ayrıntılar programın tasarlayacağı görüntüye etki eder. Ekrandaki metin çubuğu üzerine koyu renk, kısa gibi belirteçler ekleyerek çizimin farklı tasarlanmasını sağlayabilirsiniz. Çubuğa belirttiğiniz fikir tam belirgin olmadığında ortaya farklı çizimler çıkabiliyor. Gerçekçi, korkunç, komik birçok görüntü oluşturabiliyor.

Aklınızdaki fikirleri görsel hale getiren Dall-E ile ilgili fikirler vermeye çalıştık. Konuyla bağlantılı olarak Yapay Zeka Girdiğiniz Kelimelerle Resim Çiziyor başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.