Panasonic S9 Fotoğraf Makinesi Özellikleri ve Fiyatı

Panasonic, LUMIX S serisine katılacak olan yeni hafif ve aynasız fotoğraf makinesini tanıttı. Küçük boyutları ile kolay taşınabilirlik imkanı sunan cihaz tam kare aynasız fotoğraf makineleri arasında öne çıkıyor. İkonk renk seçenekleri ile satışa çıkacak olan model fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekmeyi başardı.

Fotoğrafçılar, dijital içerik üreticileri ve bu tarz cihazlara ilgi duyanlar bu ürünü mutlaka incelemeli! Bu yazımızda Panasonic S9 fotoğraf makinesi ile ilgili tüm detayları açığa çıkarıyoruz. İşte, markanın yeni tam kare aynasız kamerasının özellikleri ve fiyatı!

Panasonic S9 Fotoğraf Makinesi Özellikleri

24.5 MP’lik BSI CMOS tam kare sensörün yer aldığı üründe beş farklı eksende görüntü sabitleme özelliği bulunuyor. Değiştirilebilir lensleri sayesinde kullanım kolaylığı sunuyor. Ayrıca markanın en hafif ve kompakt ürünlerinden de birisi.

Real Time LUT fonksiyonu cihazın öne çıkan özellikleri arasında sıralanıyor. Bu özellik sayesinde çekilen fotoğraflara otomatik renk ve kontrast ayarı uygulamaları yapılabiliyor. 40 adet LUT depolama kapasitesi sunan cihazda bu özellik gerçek zamanlı olarak aktifleştirilebiliyor. Bunun için ürün üstünde bulunan LUT düğmesine basmanız yeterli.

Fotoğraf çekimlerinin yanı sıra video kayıtlarında da başarılı bir performans sergiliyor. 6K 30 FPS video kayıt imkânı olan cihazda çözünürlük düşürüldüğünde 120 FPS’e varan çekim yapma olanağı mevcut. 1.84 milyon noktalı dokunmatik LCD ekran sayesinde kolayca kontrol edilebiliyor.Ayrıca LumixLab uygulaması ile entegre edilerek de kullanılabiliyor.

Çift yerel ISO seçeneği mevcut. Bu sayede çift dönüşüm kazanç sensöründen yararlanabilirsiniz.

Panasonic S9 Fotoğraf Makinesi Fiyatı

Kızıl kırmızı, koyu zeytin, gece mavisi, siyah ve koyu gümüş renk seçenekleri ile satışa sunulacak olan fotoğraf makinesi için belirlenen satış fiyatı 1.500 dolar olarak duyuruldu. Gövde fiyatı olan bu tutar TL olarak yaklaşık 48.500 TL’ye denk geliyor. Bu rakama vergilerin dahil edilmediğini de hatırlatmakta fayda var.

Panasonic S9 fotoğraf makinesinin ne zaman Türkiye’de satışa çıkacağına ilişkin henüz kesin bir açıklama yapılmadı ancak Temmuz ayında ülkemizde satışa çıkması muhtemel olarak değerlendiriliyor.

Siz bu fotoğraf makinesini nasıl buldunuz? Türkiye’ye geldiğinde satın almayı düşünür müsünüz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!