Papara Hesabımı Nasıl Kapatabilirim?

Kredi kartı kullanmak istemeyen kişiler için harika bir hizmet olan Papara, hesap kapatma işleminin çok pratik bir şekilde yapılabilmesini sağlıyor. Bunun için yalnızca birkaç adım uygulanması yeterlidir.

Fiziksel ve internet ortamında alışveriş yapmanın yanı sıra para gönderme dahil çeşitli özellikler içeren Papara'yı herhangi bir sebepten ötürü kullanmaya devam etmek istemiyor olabilirsiniz. Bu rehberde Papara hesabı nasıl kapatılır sorusunu yanıtladık.

Eğer popüler hizmeti artık kullanmak istemiyorsanız rehberimizde yer alan adımları uygulayabilirsiniz. Bu adımlara geçmeden önce dikkat etmeniz gereken önemli bir detay bulunuyor.

Papara Card'lar Papara hesabınıza bağlı olduğu için hesabınızı kapattığınız takdirde Papara Card'larınız iptal edilir. Bunun yanı sıra Papara uygulamasına da giriş yapamazsınız.

Hesabınızda para bulunuyorsa profil kapatma sürecine geçmeden önce parayı çekmeniz, harcamanız veya farklı bir hesaba göndermeniz gerekiyor.

Papara Hesap Kapatma Adımları

Papara uygulamasını açın.

Hesabınıza giriş yapın.

"Hesabım" simgesine dokunun.

"Ayarlar" menüsüne girin.

"Hesabı Kapat" seçeneğini seçin.

"Devam Et" butonuna basın.

Papara kalıcı hesap kapatma işlemi için ilk olarak akıllı telefonunuzda yüklü olan uygulamayı açın ve oturum açık değilse üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın. Bir sonraki adımda uygulamanın arayüzü ile karşılaşacaksınız.

Ekranın sağ üst köşesinde konumlanan "Hesabım" simgesinin üzerine dokunun. Açılan pencere üzerinden "Ayarlar" menüsüne girin. Daha sonra "Hesabı Kapat" seçeneğini seçmeniz gerekiyor.

Bu adımı uyguladığınızda bir uyarı penceresi çıkacak. "Papara hesabını kapatmak mı istiyorsun" sorusunun yer aldığı penceredeki "Devam Et" butonuna basın. Bunu yaptığınız takdirde işlem tamamlanacaktır.

Eğer bu adımlar ile uğraşmak istemiyorsanız Papara hesabı kapatma işlemi için bir yöntem daha bulunuyor. Papara hesabınıza kayıtlı akıllı telefonunuz üzerinden Papara'nın destek merkezi ile iletişime geçebilir ve hesabınızın kapatılmasını talep edebilirsiniz.

Kapattığım Papara Hesabımı Nasıl Geri Açabilirim?

Kapattığınız hesabı geri açmak istiyorsanız Papara'ya kayıtlı telefon veya e-posta aracılığıyla Papara'nın destek merkezi ile iletişime geçerek talebinizi bildirebilirsiniz. Hizmetin resmî web sitesi üzerinden destek merkezinin numarasına ve e-posta adresine ulaşabilirsiniz.

Bu rehberde Papara hesabı nasıl kapatılır sorusunu cevapladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak söz konusu işlemi kolayca tamamlayabilirsiniz.