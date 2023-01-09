Papara İsim Gizleme Nasıl Yapılır?

Papara, isim gizleme işleminin yapılabilmesine imkân tanıyor. Bu işlemin gerçekleştirilebilmesi için bazı adımların uygulanması gerekiyor. Peki, ismi gizleme işlemi nasıl yapılır? Hazırladığımız rehberde merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

Kredi kartı kullanmak istemeyen kişiler için harika bir ürün olan Papara, çok fazla sayıda kişi tarafından tercih ediliyor. İnternet alışverişlerinde büyük bir kolaylık sağlayan hizmette birçok özellik bulunuyor. Kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyan özellikler arasında isim gizleme de bulunuyor.

İsim gizleme özelliği sayesinde diğer kişiler size para gönderirken adınızın ve soyadınızın yalnızca baş harflerini görebilir. Eğer bu işlem esnasında isminizin görünmesini istemiyorsanız söz konusu özelliği aktif hâle getirebilirsiniz.

Papara İsim Gizleme Adımları

Papara uygulamasını açın.

Hesabım kısmına dokunun.

Ayarlar menüsüne girin.

Gizlilik Ayarları kategorisini görüntüleyin.

"İsim Görünümü" bölümünü açın.

"İsim Görünümü" seçeneğini devre dışı bırakın.

Çok büyük bir popülerliğe sahip olan Papara isimli hizmette fiziksel ve internet üzerinden alışverişin yanı sıra para gönderme dahil pek çok işleve sahip. Papara, kullanıcıların adını gizleyebilmesine olanak tanıyan bir özelliğe sahip.

Bu özellik, adınızın ve soyadınızın sadece baş harflerinin görünmesini sağlıyor. Bunu gerçekleştirebilmek için öncelikle akıllı telefonunuzda yüklü olan Papara isimli mobil uygulamayı açın.

Uygulamayı açtıktan sonra eğer oturum açık değilse üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın. Giriş işleminin ardından hizmetin ana sayfası açılacaktır. Bu sayfadan hesabınız üzerinden yaptığınız son işlemlerini görüntüleyebilirsiniz.

İsmi gizleyebilmek için bir sonraki adımda ekranın sağ üst kısmında yer alan Hesabım simgesine dokunun. Bu adımı uygulamanız hâlinde yeni bir sayfa açılacak. Açılan sayfa üzerinden ayarlar menüsüne girin.

Ayarlar menüsüne girdikten sonra çeşitli kategoriler ile karşılaşacaksınız. Bu kategoriler arasından Gizlilik Ayarları yazısına dokunun. Bir sonraki adımda "İsim Görünümü" bölümünü görüntülemeniz gerekiyor. Açılan sayfada aynı isme sahip bir seçenek göreceksiniz.

Sayfanın üst kısmında konumlanan "İsim Görünümü" seçeneği varsayılan olarak etkinleştirilmiş durumdadır. "İsim Görünümü" seçeneğini devre dışı bırakın. Söz konusu seçeneği devre dışı bıraktığınız takdirde adınız ve soyadınız gizlenecektir. Artık adınızın ve soyadınızın sadece baş harfleri görünecektir.

Eğer bir süre sonra tekrar adınızın ve soyadınızın görünmesini isterseniz aynı adımları uygulamanız ve bu kez "İsim Görünümü" seçeneğini aktif hâle getirmeniz gerekiyor. Bu işlemin sonucunda isminiz ve soyadınız yeniden görünmeye başlayacaktır.

Bu yazıda kredi kartı kullanmak istemeyen kişilerin internetten alışveriş yapabilmesine olanak tanıyan Papara isimli hizmetinde ad gizleme özelliğinin nasıl devre dışı bırakılacağını açıkladık. Papara yerine kullanılacak hizmetlerin neler olduğunu merak ediyorsanız Papara benzeri uygulamalar listesine göz atabilirsiniz.