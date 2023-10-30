Pasaport Yenileme Nasıl Yapılır? Gerekli Evraklar Nelerdir?

Yurt dışına çıkarken ihtiyacınız olan ilk şey geçerli bir pasaport oluyor. Çıkış tarihinden itibaren sadece belli bir süre boyunca kullanılabilen pasaportların geçerlilik süresi kişinin kendi seçimine bağlı.

6 aylık, 1 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık seçeneklerden ihtiyacınıza uygun olanı tercih edebilirsiniz. Bu sürenin sonunda ise pasaportunuzu yeniletmeniz gerekiyor.

Peki, yenileme işlemi için izlemeniz gereken adımlar neler? Başvuru öncesinde hangi evrakları hazırlamalısınız? İşte, pasaport yenileme sürecine dair bilmeniz gereken tüm detaylar!

Pasaport Yenileme Nasıl Yapılır?

Öncelikle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri’nden randevu almanız gerekiyor. Bunun için Alo 199 çağrı merkezini arayabilir veya resmi web sitesinden randevu oluşturabilirsiniz.

Online randevu oluşturmak için randevu.nvi.gov.tr web sitesine gitmelisiniz.

Bu sitede yer alan ‘pasaport’ menüsüne girip sahip olduğunuz pasaport türünü seçebilirsiniz.

Sizden istenilen bilgileri doldurduktan sonra ‘devam et’ diyerek ilerleyin.

Kayıtlı olduğunuz il / ilçe nüfus müdürlüklerini seçip işlemi gerçekleştireceğiniz kişiyi belirleyin.

Bu aşamada sizden HES kodu istenirse bu kodu yazın ve ‘ileri’ seçeneğine tıklayın.

Randevu ile ilgili detayların seçimini yaptıktan sonra telefona gönderilen onay kodunu gerekli alana girin.

Bu şekilde randevu oluşturabilirsiniz.

Dilerseniz bu işlemi e-devlet üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için şu adımları izlemeniz yeterli olacaktır:

e-Devlet sitesine girip pasaport randevu menüsüne girin.

Kimlik bilgilerinizi eksiksiz ve doğru bir şekilde girin.

‘Yeni Randevu’ seçeneğine tıklayın.

Karşınıza çıkan bilgilendirme metnini okuyup onaylayın.

Yenilemek istediğiniz pasaportun türünü belirtin.

Adres ve şahıs bilgilerini seçtikten sonra ‘kişi’ butonuna tıklayıp randevuya ilişkin detayları belirleyin.

HES kodunu girdikten sonra ‘randevu oluştur’ butonu ile seçtiğiniz gün ve saat için pasaport randevunuzu oluşturmuş olacaksınız.

Pasaport Yenileme İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Pasaportunuzu yenilemek için başvuruda bulunurken hazırlamanız gereken başlıca evraklar şu şekilde sıralanıyor: