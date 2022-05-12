Paycell Kart Nedir? Nereden ve Nasıl Alınır?

Paycell kart nedir, nasıl kullanılır, nereden ve nasıl alınır? Bu sorular, çok fazla kişi tarafından merak ediliyor. Hazırladığımız rehberde kullanıcıların Paycell isimli hizmete ilişkin merak ettiği pek çok soruyu cevaplayacağız.

Yıllar önce kullanıma sunulan Paycell isimli hizmeti internet ortamında görmüş olma veya arkadaşlarınızdan duymuş olma ihtimaliniz oldukça yüksek çünkü hizmet çok büyük bir popülerliğe sahip.

Hizmetin ismini duyan kişiler, Paycell’in ne işe yaradığını, nereden ve nasıl alınabileceğini merak ediyor. Eğer sizin de kafanızda bu hizmete ilişkin bazı soru işaretleri oluştuysa hazırladığımız rehbere göz atabilirsiniz.

Paycell Kart Nedir?

Turkcell tarafından sunulan Paycell, herkesin hızlı ve güvenli bir şekilde ödeme yapabilmesine imkân tanıyan bir hizmettir. Paycell tarafından sunulan ön ödemeli alışveriş kartına sahip olarak herhangi bir banka kartına gerek kalmadan çok pratik bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Karta kolayca para yükleyebilir ve nakit çekebilirsiniz.

Para yükleme konusunda birden fazla yöntem sunan hizmet, çok kolay bir kullanıma sahip. Hizmetin Paycell isimli bir mobil uygulaması da mevcut. Mobil uygulama üzerinden kartı aktif hale getirebilir ve çeşitli işlemleri herhangi bir zorluk yaşamadan kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Paycell Kart Nereden ve Nasıl Alınır?

Turkcell Mağazaları

Turkcell’in web sitesi

D&R Mağazaları

D&R’ın internet sitesi

PTT şubeleri

CarrefourSA mağazaları

ŞOK Marketleri

Hepsiburada

Paycell tarafından sunulan ön ödemeli alışveriş kartını pek çok yerden satın alabilirsiniz. Dolayısıyla bu konuda geniş bir yelpaze sunuluyor. Kartı Turkcell mağazaları, Turkcell’in web sitesi, D&R mağazaları, D&R’ın internet sitesi, PTT şubeleri, CarrefourSA mağazaları, Şok marketleri ya da Hepsiburada üzerinden satın alabilirsiniz.

Yukarıda yer alan satın alma noktalarının yanı sıra Paycell uygulaması üzerinden sanal kart da oluşturabilirsiniz. Hizmet tarafından sunulan kartı kullanabilmek için sözleşme imzalama ve kefil gösterme gibi dertler bulunmuyor.

Söz konusu kart, internette ve mağazalarda diğer kartların kullanıldığı her yerde kullanılabiliyor. Popüler hizmet tarafından sunulan karta sahip olabilmek için herhangi bir başvuruda bulunmanıza gerek yok. Kart için cep telefon numarasına sahip olmanız ve T.C. vatandaşı olmanız gerekiyor.

Herhangi bir yaş sınırı olmayan kartta hesap işletim ücretli veya yıllık kredi kartı aidatı gibi masraflar da mevcut değil. En fazla 5 adet Paycell Kart’a sahip olabilirsiniz. Peki, büyük bir popülerliğe sahip olan hizmet nasıl kullanılır?

Paycell Kart Nasıl Kullanılır?

Paycell uygulamasını indirip yükleyin.

Uygulamayı açın.

Hesabınıza giriş yapın.

"Hesabım" menüsüne girin.

"Paycell Kart" bölümünden "Kart Ekle" butonuna basın.

Paycell Kart’ı kullanıma hazır hale getirmek için isim, soyisim, T.C. kimlik numarası ve telefon numarası bilgileriniz gerekiyor. Turkcell hattına sahip olan kişiler yalnızca GSM bilgileri ile kartı aktif hale getirebilir.

Paycell’i kullanmak için Turkcell hattına sahip olmanız gerekmez. Yani Türk Telekom ve Vodafone hattına sahip olan kişiler de söz konusu hizmeti kullanabilir. Tüm kişiler hizmet tarafından sunulan kampanyalardan yararlanabilir.

Kartı aktif hale getirdikten sonra "Paycell Kart nerelerde geçerli?" şeklinde bir soru sorabilirsiniz. Söz konusu kartı internet üzerinden gerçekleştirdiğiniz alışverişlerde ve mağazalarda kullanabilirsiniz. Banka kartlarının geçtiği her yerde Paycell Kart ile ödeme yapabilirsiniz. Peki, karta para yüklemek için hangi adımların uygulanması gerekiyor?

Paycell Kart Para Yükleme Yöntemleri Neler?

Turkcell Mağazaları

Paycell uygulaması

EFT

Banka ATM’leri ve PTTmatikler

CarrefourSa Mağazaları

Satın aldığınız Paycell Kart’a para yükleyebilmenin birden fazla yolu bulunuyor. Turkcell bu konuda kullanıcılara çeşitli yöntemler sunuyor. Bu, kullanım deneyimini doğrudan etkileyen faktörlerden bir tanesi çünkü bu durum, karta para yükleme sürecinin pratik bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanıyor.

Ön ödemeli alışveriş kartına Turkcell mağazaları, Paycell uygulaması, banka ATM’leri, CarrefourSa mağazaları veya PTTmatikler üzerinden para yükleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Dolayısıyla bu seçenekler arasından hangisi size en yakın ise onu tercih edebilirsiniz.

Kimlik teyidi yapan kişilerin aylık yükleme ve harcama limiti toplamda 75 bin TL’dir. Kullanıcıların kimlik teyidi için kimlikleri ve adlarına kayıtlı olan son 3 aya ait bir fatura ile birlikte Turkcell Mağazaları’na gitmesi gerekiyor. Daha sonra kimlik teyidi işlemi gerçekleştirilebilir.

Paycell Para Çekme Adımları Neler?

Kartı PTTmatik veya ATM’ye takın.

Para çekme işlemini seçin.

Talimatları uygulayın.

Ön ödemeli alışveriş kartına yüklediğiniz parayı çekebilme imkânına sahipsiniz. Kullanıcılarına büyük bir kolaylık sunan hizmet, para çekme işlemini de çok pratik hale getiriyor. Bazı adımları uygulayarak para çekme işlemini çok kısa süre içerisinde tamamlayabilirsiniz.

Paycell para çekme işlemi için ilk olarak PTTmatik ya da banka ATM’sine gitmeniz gerekiyor. Daha sonra kartı PTTmatik veya banka ATM’sine takın. Ekranda yer alan seçenekler arasından para çekme işlemini seçin. Daha sonra talimatları uygulayarak nakit çekebilirsiniz.

Paycell Hesap Silme Nasıl Yapılır?

Oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Paycell isimli hizmeti bir süre sonra kullanmak istemeyebilirsiniz. Böyle bir durumda hizmetin müşteri hizmetleri ile iletişime geçmeniz gerekiyor. Paycell Çağrı Merkezi ile iletişime geçerek hesabınızı kapatabilirsiniz.

Bu yazıda popüler ön ödemeli kartın ne işe yaradığını, nereden ve nasıl alınacağını detaylı bir şekilde açıkladık. Rehberimizde ayrıca para yükleme, nakit çekme, hesap silme işlemlerinin nasıl yapılacağını da anlattık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.