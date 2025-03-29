Paycell, Turkcell'in tüm ödeme araçlarını tek bir yerde sunduğu mobil uygulamasıdır.

Erkan Calp - 55 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Paycell APK, tüm abonelerin kullanabildiği, farklı ödeme biçimlerini tek bir yerde sunan Turkcell uygulaması. Android cihazlarınızda ücretsiz olarak yayınlanan Paycell ile Turkcell'e dair pek çok ödeme araçlarına tek bir noktadan ulaşabilirsiniz. Hızlı ve güvenli ödemeler yapabilmenin yollarını kullanıcılarına sunan Paycell, basit kullanımı ile kullanıcıları tatmin ediyor.

Paycell logosunu gördüğünüz tüm alışveriş sitelerinde kredi kartı bilgilerinizi girmeden hızlı ve güvenli şekilde alışverişi tamamlayabiliyorsunuz. Turkcell abonesi iseniz kart eklemeniz gerekmiyor. Faturalı hat kullanıyorsanız Turkcell faturanız, faturasız hat kullanıyorsanız TL bakiyenizle ödeme yapabiliyorsunuz. Ayrıca evinizin tüm faturalarınızı tek bir noktadan ödeyebiliyorsunuz. Shell’den akaryakıt ödemesini de aracınızdan inmeden yapabiliyorsunuz.

Turkcell Mobil Ödeme işlem limitinizi ve harcamalarınızı da anlık olarak takip edebildiğiniz Paycell uygulamasını Android telefonunuza ücretsiz indirerek doğrudan kullanmaya başlayabilirsiniz.

Paycell APK İndir

Düzenli olarak güncellenen uyglama 5 milyondan fazla kullanıcısına güvenli ve hızlı ödemeler sunuyor. Kullanıcılara kullandıkça kazanma fırsatı veren uygulama, basit kullanımı ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Turkcell Bilişim Servisleri A.Ş tarafından geliştirilen ve yayınlanan uygulama ücretsiz olarak sunulmaya devam ediliyor.

Siz de daha güvenli alışveriş yapmak istiyorsanız, Paycell kart sahibi olun ve tüm işlemlerinizi Paycell APK indirerek gerçekleştirin!

Paycell Uygulaması Özellikleri