Paycell
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 10,150
- DOSYA BOYUTU 163 MB
- Üretici TURKTELL BILISIM SERVISLERI A.Ş
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Paycell, Turkcell'in tüm ödeme araçlarını tek bir yerde sunduğu mobil uygulamasıdır.
Paycell APK, tüm abonelerin kullanabildiği, farklı ödeme biçimlerini tek bir yerde sunan Turkcell uygulaması. Android cihazlarınızda ücretsiz olarak yayınlanan Paycell ile Turkcell'e dair pek çok ödeme araçlarına tek bir noktadan ulaşabilirsiniz. Hızlı ve güvenli ödemeler yapabilmenin yollarını kullanıcılarına sunan Paycell, basit kullanımı ile kullanıcıları tatmin ediyor.
Paycell logosunu gördüğünüz tüm alışveriş sitelerinde kredi kartı bilgilerinizi girmeden hızlı ve güvenli şekilde alışverişi tamamlayabiliyorsunuz. Turkcell abonesi iseniz kart eklemeniz gerekmiyor. Faturalı hat kullanıyorsanız Turkcell faturanız, faturasız hat kullanıyorsanız TL bakiyenizle ödeme yapabiliyorsunuz. Ayrıca evinizin tüm faturalarınızı tek bir noktadan ödeyebiliyorsunuz. Shell’den akaryakıt ödemesini de aracınızdan inmeden yapabiliyorsunuz.
Turkcell Mobil Ödeme işlem limitinizi ve harcamalarınızı da anlık olarak takip edebildiğiniz Paycell uygulamasını Android telefonunuza ücretsiz indirerek doğrudan kullanmaya başlayabilirsiniz.
Paycell APK İndir
Düzenli olarak güncellenen uyglama 5 milyondan fazla kullanıcısına güvenli ve hızlı ödemeler sunuyor. Kullanıcılara kullandıkça kazanma fırsatı veren uygulama, basit kullanımı ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Turkcell Bilişim Servisleri A.Ş tarafından geliştirilen ve yayınlanan uygulama ücretsiz olarak sunulmaya devam ediliyor.
Siz de daha güvenli alışveriş yapmak istiyorsanız, Paycell kart sahibi olun ve tüm işlemlerinizi Paycell APK indirerek gerçekleştirin!
Paycell Uygulaması Özellikleri
- Hızlı ve güvenli ödeme
- Basit kullanım
- Sade tasarım
- Türkçe dil desteği
- Kullandıkça kazan
- Düzenli güncellemeler
Paycell
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 418
- DOSYA BOYUTU 407 MB
- Üretici TURKTELL BILISIM SERVISLERI A.Ş
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Paycell, Turkcell'in tüm ödeme araçlarını tek bir yerde topladığı mobil ödeme uygulamasıdır.
Paycell, Turkcell’in tüm ödeme araçlarını tek bir yerde toplayan mobil ödeme uygulamasıdır. İnternetten alışveriş yaparken Paycell kartınız, kredi kartınız veya Turkcell hattınızla hızlı ve güvenli bir şekilde ödemeyi gerçekleştiriyorsunuz. Paycell logosu gördüğünüz her yerde alışverişinizi kredi kartı bilgilerinizi paylaşmadan yapabiliyorsunuz.
Alışveriş yapmak dışında evinizin faturalarını ödemek için de Paycell uygulamasını kullanabilirsiniz. Aracınız için Shell markasını tercih ediyorsanız akaryakıt ödemenizi araçtan inmeden yapma şansına sahip oluyorsunuz. Bunlar dışında faturasız hat abonesiyseniz TL ve paket yükleme yapabiliyorsunuz.
Turkcell Mobil Ödeme, Paycell Kart, Paycell Dijital Para ve Kredi Kartı bölümlerinden oluşan Paycell uygulamasını iPhone’unuza ücretsiz indirip kullanabilirsiniz.
Paycell İndir
Alışverişten faturaları ödemeye, QR işlemlerinden indirimli avantajlara kadar her türlü desteği kullanıcılara sunan Paycell'i indirin ve siz de özel avantajlardan yararlanmaya başlayın.
Uygulamanın kampanyalar sayfasındaki avantajlarına göz atarak, halihazırda bulunan indirimlerden ve ödüllerden yararlanabilirsiniz.
İstediğiniz IBAN'a veya hesaba para gönderebilir, yurt dışı transfer işlemleri yapabilir ve fon alıp satabilirsiniz. İçerisinde döviz ve hisse alımını da barındıran Paycell, kullanıcılara yatırım yapma imakanı da sunmaktadır.