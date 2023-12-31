Düzen Severlere Özel: PC Kablolarını Kasanın İçinde Derli Toplu Tutma Rehberi

Kendi PC’nizi toplamak ve montajını yapmak bazıları için büyük bir külfetken bazıları için ise bir hobi gibi. Kullanmayacakları PC’leri bile toplamaktan keyif alan insanlar var. Eğer sizin de böyle bir hobiniz varsa ya da kendi PC’nizi en iyi şekilde topladıktan sonra kabloları derli toplu tutmak istiyorsanız bu yazımız tam size göre.

Bu yazımızda PC’nin hem içindeki hem de dışındaki kabloları derli toplu tutmak için çeşitli öneriler vereceğiz. Eğer bilgisayar toplamak üzereyseniz ya da mevcut cihazınızın kablolarını düzenleme niyetindeyseniz doğru yerdesiniz.

PC kablolarını düzenli tutmanın cihaza direkt olarak bir faydası olmasa da dolaylı yoldan bilgisayarınızın içindeki havanın akışını bozmayacağı için performansta minimal bir fayda sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda kablolar fazladan ısıya maruz kalmayacağı için çok daha uzun ömürlü bir bilgisayar kullanımı elde edebilirsiniz.

Anlayacağınız üzere PC kablolarını kasanın içinde derli toplu tutma sebebimizin büyük bir nedeni görselliktir. Eğer dağınık kablo görmeye tahammül edemeyenlerdenseniz bilgisayarınızın her bir kablosunu en özenli şekilde seçip takmalısınız.

Kasanın İçindeki PC Kablolarını Derli Toplu Tutmak için İpuçları

Doğru parça seçimi

Modüler güç kaynağı kullanımı

Parça yerleşimi

Her kabloya özen gösterme

Kablo bağlama ve saklama

Doğru Parça Seçimi

Kablo düzenlemesi için doğru kasayı seçmek önemli. Yüksek kalitedeki kasalar genellikle iç kablo düzenlemesini kolaylaştıran özelliklere sahiptir. Bu kasalarda kabloları saklamak ya da düzenlemek daha kolaydır. Eğer kasa içindeki düzeni önemsiyorsanız iyi bir kasa seçimi yapmak çok önemli.

Modüler Güç Kaynağı Kullanımı

Modüler güç kaynakları gereksiz kabloların kasada yer kaplamasını önler. Bu da düzeni sağlamak için önemlidir.

Parça Yerleşimi

Parçaların yerleşimi kabloların birbirleriyle veya diğer bileşenlerle karışmaması için önemli. Özellikle anakartın arkasındaki boşluğu kullanarak kabloları saklamak faydalı olabilir. Parçaları satın almadan bile önce zihninizde bir harita oluşturun ve kasanın içine parçaları nasıl yerleştireceğinizi hayal edin.

Her Kabloya Özen Gösterme

Her kablo için özenle yönlendirme yapmak ve gerektiğinde bağlantıları kontrol etmek önemli. Kablolardan biri ya da bir bölümü düzensizlik yaratıyorsa titizlikle ilgilenilmeli ve sonraya bırakılmamalıdır. Başlarda yapacağınız hataları daha sonra telafi etmek zor olabilir.

Kablo Bağlama Ve Saklama

Kabloları toplu halde bağlamak ve mümkün olduğunca arkaya doğru saklamak, düzenli bir görüntü sağlar. Kablo bağlamak için velcro, spiral tüp gibi malzemeler kullanılabilir. Bu tarz malzemeleri online alışveriş siteleri üzerinden uygun fiyata satın alabilirsiniz.

Eğer kasa içerisindeki düzeni sağladıysanız işinizi yarı yarıya bitirmişsiniz demektir. Şimdi bir de kasanın dışındaki kabloları düzenlemeniz gerekiyor. Hele ki birden fazla monitörünüz varsa, USB kablolarının pek çoğunu kullanıyorsanız işiniz biraz daha zor olabilir.

Kasanın Dışındaki PC Kablolarını Derli Toplu Tutmak için İpuçları

Çeşitli organizer ve duvar aparatları kullanmak

Kabloları bir arada tutmak

Masa altlarına çeşitli düzenekler kurmak

Çeşitli Organizer Ve Duvar Aparatları Kullanmak

Tıpkı kasa içinde olduğu gibi kasa dışındaki kablolar için de çeşitli kablo tutucuları uygun fiyata temin etmeniz mümkün. Masanın altına yapıştırılan plastiklerden yada kabloları duvara monte eden aparatlardan satın alabilirsiniz. Kendi masa düzeninize ve göz zevkinize göre uygun bir ürün bulmanızı tavsiye ediyoruz.

Kabloları Bir Arada Tutmak

Aynı yere doğru giden kabloları bir arada tutan plastikleri muhakkak kullanın. Örneğin kasanızdan çıkan klavye ve fare kablolarını bir tutmak ya da harici mikrofonunuzla kulaklığınızı bir arada tutmak gibi.

Masa Altlarına Çeşitli Düzenekler Kurmak

Masalarınızın altına sabitleyeceğiniz uzatma prizler, ızgaralı aparatlar ve daha pek çok ürün ile masanızın altındaki boşluğu çok daha verimli kullanabilirsiniz.

PC kablolarını kasanın i̇çinde derli toplu tutma ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz PC’nizi kendiniz mi topluyorsunuz yoksa hazır sistem mi tercih ediyorsunuz? Siz PC’nin içindeki ve dışındaki kabloları nasıl topluyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.