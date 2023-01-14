Bir PC satın aldığınızda ya da topladığınızda, donanım bilginizin zamanla artması kaçınılmaz bir şey. PC bakım, onarım ve temizliği ise bazı aletler gerektiriyor. Peki, bilgisayar sahibi olanların alet çantasında bulunması gerekenler neler?

Sisteminizin uzun bir süre sorunsuz çalışabilmesi için, iyi bir bakımdan geçirmelisiniz. Bu amaçla bazı bazı zararlı işlemlerden kaçınmanız ve düzenli aralıklarla bakım yapmanız gerekir. Bu sayede PC’nin aşınma ve yıpranma düzeyini en aza indirebilirsiniz.

Not: PC bakım, onarım ve temizlik işlemlerinizde cihazın güç kablosunun çekilmiş ve elektrikle bağlantısının kesilmiş olması gerektiğini sakın unutmayın.

PC Sahibi Olanların Alet Çantasında Olması Gerekenler Neler?

Manyetik tornavidalar

Pense ve kargaburnu

Lastik antistatik eldivenler

Püskürtme yapan, farklı uçlara sahip pompa

Plastik kablo kelepçesi

Kafa lambası

Termal macun

Avometre

Network kablo test cihazı ve kablo sıyırma pensesi

Yukarıda PC sahiplerinin alet çantasında olması gereken araçlar bulunuyor. Listede yer alan araçların detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca PC'ye nasıl bakım yapılacağını merak ediyorsanız bilgisayar bakımı nedir, nasıl yapılır sorularını yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.

Manyetik Tornavidalar

'Her tornavida kullanan bir PC kurabilir' sözü her ne kadar doğru olsa da, o sökülen vidalara özen göstermek gerekiyor. Bildiğiniz gibi donanımı birbirine tutturan vidalar oldukça küçük ve kısa uçlu yapıya sahip.

Bunların bazen PC içine düşmesi sorun yaratabiliyor. Vidaların tornavidadan düşmemesi ve kolayca toplanması için mutlaka bir manyetik uçlu tornavidaya ihtiyacınız olacak. En önemli aletinizin bu olduğunu sakın unutmayın.

Modülleri birbirine bağlayan her vida farklı kafa yapılarına sahip olabilir, hatta bu kafaların boyutları birbirinden farklı da olabilir. Bunun için bir set manyetik tornavida bulundurmak sizi birçok dertten kurtaracaktır.

Pense ve Kargaburnu

Genel olarak PC içerisinde kullanılacak kablolama işlerinde pense ve kargaburnuna pek ihtiyaç duyulmaz. Ancak bazı ekstra kablo eklemeleri ve kısaltmaları yapabilmek için fazla büyük olmayan mini pense ve karga burunlardan edinmenizde fayda var.

Lastik Antistatik Eldivenler

İnsan vücudu statik elektrik taşır. Her ne kadar siz bilgisayarınızın elektrik bağlantısını kesmiş olsanız da, hassas ana kart ve benzer devrelere elektrik yükleme şansınız her zaman var. Özellikle yünlü elbiseler insan vücudunda çok fazla statik elektrik birikimine yol açıyor. Bu yüzden plastik anti statik eldivenler kullanmayı asla ihmal etmemelisiniz.

Püskürtme Yapan, Farklı Uçlara Sahip Pompa

PC'niz için toz temizliği yaparken asla elektrikli süpürge kullanmayın. Bazı önemli küçük elektronik parçaların baskılı devrelerden koparak, makine tarafından yutulma riski çok fazla. Bunun yerine elinizle baskı uygulayabileceğiniz farklı uçlara sahip pompaları kullanmalısınız. Bu gereçler vakumlama yapmaz, aksine püskürtme yaparak tozların PC’den uzaklaşmasını sağlarlar.

Plastik Kablo Kelepçesi

PC kasasının neredeyse yüzde 30’u kablolardan oluşur. PC içerisinde yapılacak her çalışmada engel teşkil ederler. Bu karmaşadan kurtulmak için plastik kablo kelepçeleriniz olmalı. Böylelikle kasada bulunan bazı özel noktalara kablolarınızı güvenle bağlayarak bu kablo kargaşasından kurtulmuş olursunuz.

Kafa Lambası

PC kasasının içi her zaman yeterli ışık almaz. Çalışacağınız bölgeyi ışığa çekmek yerine, o bölgeye ışık tutmak işinizi son derece kolaylaştırır. Bunun için hafif çok fazla güçlü olmayan, kafanıza takabileceğiniz bir LED fener almalısınız. Bu fener sayesinde çalışacağınız yöne doğru kafanızı her çevirdiğinizde o bölge yeterince aydınlanmış olacak.

Termal Macun

Bakım ve onarım sırasında CPU’nun üzerindeki termal macun zarar görebilir, ya da termal macun tamamen kurumuş ve işlevini kaybetmiş olabilir. Bunun için takım çantanızda mutlaka termal macun bulundurmanız, ileride ısınma sorunları yaşamanızı engelleyecek bir önlemdir.

Avometre

Ampermetre, voltmetre ve ommetrenin tek bir gövde içinde birleştirilmesiyle üretilmiş ölçü aletine avometre denir. Analog ya da dijital yapılı olarak üretilen ve en yaygın kullanım alanına sahip olan bu aygıt ile DA gerilim, AA gerilim, DA akım, AA akım ve direnç ölçülebilir.

Bu cihazı kullanarak PC’nizin içerisinde dolaşan akımı henüz PC’yi çalıştırmadan değerlendirmeniz mümkün oluyor. Dijital avo metrelerle değer ölçmek genelde daha pratik. Fakat dijital avometrenin pilinin zayıflaması ölçmede hata miktarını artırabiliyor bu yüzden cihazınızın pil seviyesine dikkat etmelisiniz.

Network Kablo Test Cihazı ve Kablo Sıyırma Pensesi

Kablo test cihazı, hazırladığınız ağ kablolarının uçlarının standartlara uygun olup olmadığını, yani düzgün çalışıp çalışmadığını test etmenize yarıyor. Hazırlanan kablonun her iki ucu uygun portlara takılıyor, on/off düğmesi ile çalıştırılıyor ve ardından ışıkların yanma sıraları kontrol ediliyor.

Mesela düz bağlantı olarak hazırlanmış kablonun iki ucunun 1-2-3-4-5-6-7-8 portlarının ışığı sırayla yanması gerekiyor. Diyelim ki herhangi bir uçta 3’üncü port yanmazsa kablo düzgün bağlanmamış anlamına geliyor.

Network kablolama pensesi ise kolaylıkla network kablo başlıklarının montajı için kullanılıyor. Kablolama penseleri, kablo uzatma ve kısaltma için ihtiyaç duyabileceğiniz aletlerin başında gelir.

Artık bu bilgiler ışığında PC bakım ve onarım araçlarını saklamak üzere için güzel bir de alet kutusu alırsanız, küçük bir PC atölyesine sahip olmanın keyfini sürebilirsiniz.

Dikkat: PC'nizin bakımını yaparken garanti süreci içinde bulunan hiç bir donanımı yerinden oynatmaya ya da onları sökmeye çalışmayın. Bu davranışınız, ileride doğabilecek ciddi sorunlarda servis olanağını kaybetmenize yol açacaktır. PC bakım ve onarımı sırasında takıldığınız ve kafanızı kurcalayan her noktayı servislere danışmayı ihmal etmeyin.