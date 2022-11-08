Basit ve Eksiksiz PDF Düzenleme Programı: UPDF

Oldukça kolay bir kullanıma sahip olması ve gelişmiş özellikler sunması nedeniyle yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kalan PDF düzenleme programı UPDF neler sunuyor? Bu yazıda tüm dünyada çok popüler bir hizmet olan UPDF'in kullanıcılara sunduğu işlevleri detaylı bir şekilde ele alacağız.

Günümüzde her ne kadar çok sayıda PDF programı bulunsa da bu hizmetlerin birçoğu kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılama noktasında yetersiz kalabiliyor. Hem kişisel hem de iş konularında kullanıcıların ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayabilecek bir program bulunuyor.

PDF programı kullanmak isteyen kişiler için biçilmiş bir kaftan olan UPDF, çok başarılı bir kullanıcı arayüze sahip. Kullanıcılar, bu sayede program üzerinden işlemleri çok basit bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Bu, karışık menüler arasında ekstra zaman harcanmasını önlüyor ve böylelikle vakitten önemli ölçüde tasarruf elde ediliyor.

Program, başarılı arayüzün yanı sıra sergilediği yüksek performansla da dikkatleri üzerinde topluyor. Üstün performans, işlemlerin hızlı bir şekilde yapılabilmesini sağlıyor. Programın bir diğer büyük avantajı ise tüm platformlar için sadece bir satın alma işleminin gerçekleştirilmesi. Yani her platform için ayrı ayrı satın alma işlemi yapmanıza gerek yok.

Tüm dünyada çok fazla sayıda kişi tarafından tercih edilen program için şu anda çok büyük bir fırsat sunan kampanya bulunuyor. %40 indirim sunan UPDF sayfası üzerinden kampanyadan yararlanabilirsiniz. Böylece zaman haricinde maliyet konusunda da tasarruf yapabilirsiniz.

Bir hesabın 2 masaüstü ve 2 mobil cihaz olmak üzere dört farklı cihaz üzerinden kullanılabildiğini belirtmek gerekiyor. Böylece UPDF'i hem akıllı telefon hem tablet hem Windows hem de Mac üzerinden kullanabilirsiniz.

Ücretli sürümün yanı sıra ücretsiz versiyon da bulunuyor. 5 dosyaya kadar dönüştürme ve PDF görüntüleme gibi imkânlar sunan sürümü denemek için UPDF ücretsiz indirme sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

UPDF sahip olduğu özellikler nedeniyle hukuk, bankacılık, eğitim, sağlık ve sigorta dahil olmak üzere pek çok alan için ideal bir hizmettir. Önümüzdeki aylarda form doldurma ve oluşturma, dijital imza ekleme, toplu PDF işlemleri gibi daha fazla özellik de programa eklenecek. Peki, programın sunduğu temel işlevler neler?

UPDF Temel Özellikleri Neler?

PDF dosyalarını görüntüleme

PDF belgesindeki tüm ögeleri düzenleme

PDF dosyasını diğer formatlara dönüştürme

PDF belgesine açıklama ekleme

OCR desteği

Filigran ekleme

Windows, macOS, Android ve iOS cihazları üzerinden kullanılabilen UPDF programının sunduğu temel özellikleri yukarıda sıraladık. Bu özelliklerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

PDF Dosyalarını Görüntüleme

Kullanıcıların hayatını önemli ölçüde kolaylaştıran hizmetin sunduğu özelliklerin başında PDF dosyalarını görüntüleme geliyor. Programı kullanarak cihazınızda yer alan belgelere çok pratik bir şekilde göz atabilirsiniz.

Programın karanlık modu da desteklediğini belirtelim. Kullanım deneyimini önemli ölçüde iyileştiren karanlık mod, kullanıcıların uzun süre boyunca parlak ekrana bakmasını önlüyor. Böylece özellikle düşük ışığın yer aldığı bir ortamda gözlerin rahatsız olmasının önüne geçiliyor.

PDF Belgesindeki Tüm Ögeleri Düzenleme

Görüntülediğiniz PDF dosyasında birtakım düzenlemeler yapmanız gerekebilir. UPDF, bir belge üzerindeki metin, resim, bağlantı ve sayfa dahil olmak üzere tüm ögeler üzerinde düzenleme yapabilmenize imkân tanıyor.

Metin düzenleme işlevi belgeye bir metin ekleyebilir ya da istemediğiniz kısımları kolayca kaldırabilirsiniz. Bunların haricinde metnin yazı tipini değiştirebilir, rengini belirleyebilir ve yazı tipi boyutunu ayarlayabilirsiniz. Kapsamlı araçlar sunan hizmet, metni hizalayabilmenize de olanak tanıyor.

Resim düzenleme tarafında da kullanışlı araçlar mevcut. Belgede yer alan görselleri kaldırabilir ve yeni bir resim ekleyebilirsiniz. Ayrıca resmi kırpabilir ve döndürebilirsiniz. Belgenin üzerine çeşitli çıkartmalar da ekleyebilmeniz mümkün.

PDF Dosyasını Diğer Formatlara Dönüştürme

Sahip olduğu özellikler ile adından söz ettirmeyi başaran program, bir PDF dosyasını Word (DOCX), PowerPoint (PPTX), Excel (XLSX), CSV, RTF, TXT, resim, XML ve HTML formatlarına dönüştürme imkânı sunuyor.

Başarılı hizmet dönüştürme işlemini oldukça başarılı ve hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Dolayısıyla UPDF ile format dönüştürme süreci çok pratik hâle geliyor.

PDF Belgesine Açıklama Ekleme

UPDF, PDF belgelerine açıklama ekleme imkânı da sunuyor. Ekip içerisinde iş birliği yapılabilmesine imkân tanıyan özelliği kullanarak bir belgeye hızlıca yorumlarınızı ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz yorumlar, küçük bir pencere şeklinde açılıyor. Böylelikle karışıklığın de önüne geçiliyor.

Yorum ekleme işlevinin yanı sıra bazı kısımlarda metni vurgulayabilir, metnin altını veya üzerini çizebilirsiniz. Bunlar da kullanım deneyimini iyileştiren özellikler arasında yer alıyor.

OCR Desteği

Programın sunduğu en önemli avantajlardan biri de OCR desteğidir. OCR konusunda 38 farklı dil desteği sunan program, resimlerdeki ve PDF belgelerindeki metni düzenlenebilir içeriğe dönüştürüyor. Programda yer alan OCR butonuna tıklayarak adımları takip edebilir ve işlemi kolayca tamamlayabilirsiniz.

Filigran Ekleme

Popüler programda filigran ekleme özelliği de mevcut. Bu sayede hazırladığınız bir PDF dosyasına filigran ekleyebilirsiniz. Söz konusu özellik şu anda yalnızca programın Mac sürümünde bulunuyor.

Editörün Yorumu

UPDF, sahip olduğu modern arayüz sayesinde işlemlerin çok hızlı ve pratik bir şekilde yapılabilmesini sağlıyor. Bir PDF programından fazlasını sunan programda PDF dosyalarını görüntüleme, PDF belgesine açıklama ekleme ve OCR desteği dahil olmak üzere pek çok işlev bulunuyor.

Programda yer alan özellikler, UPDF'i çok kullanışlı hâle getiriyor. Eğer bir PDF düzenleme hizmeti arıyorsanız UPDF'i tercih edebilirsiniz. Program, ihtiyacınızı fazlasıyla karşılayacaktır.

Popüler program yıllık 23,99 dolar fiyat etiketine sahip. Eğer programa her yıl ücret ödemek istemiyorsanız 39,99 dolar ücrete sahip olan "Perpetual Plan" isimli planı tercih edebilirsiniz. Satın alma işlemi için UPDF sayfasını ziyaret edebilirsiniz.