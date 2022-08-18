Windows bilgisayarınızda Adobe Illustrator CC ile logo, simge ve çeşitli tasarımlar yapabilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tasarımın başlangıç noktası olarak ifade edilen vektörel çizimler günümüzde pek çok alanda karşımıza çıkmaktadır. Şirket logolarının çizilmesinde, simgelerde, iconlarda, mobil arayüzlerde ve daha pek çok alanda vektörel çizimlere ihtiyaç duyuyor, bu konuda da çeşitli uygulamardan yararlanıyoruz. Kuşkusuz bu konuda da en iyi uygulama Adobe Illustrator CC olarak karşımıza çıkıyor. Adobe'un onlarca farklı uygulamasından sadece bir tanesi olan Adobe Illustrator CC, zengin yapısı ve işlevsel özellikleri ile vektörel çizimler için adeta biçilmiş bir kaftan olarak karşımıza çıktı. Yıllardır grafikerler ve fotoğrafçılar gibi pek çok kullanıcı tarafından kullanılan uygulamada yaptığınız projeleri herkes ile paylaşabilir, uygulama içi öğrenme paneli ile uygulamanın başlıca özellikleri hakkında bilgi alabilir, geliştirilmiş 3B efektler ile çizimlerinize farklı bir soluk kazandırabilirsiniz.

Adobe Illustrator CC Özellikleri

Otomatik font etkinleştirme,

Geliştirilmiş 3B efektler,

Uygulama içi öğrenme paneli,

Projeleri herkes ile paylaşma,

Bulut üzerinde dosya saklama,

İlham verici pek çok örnek içerik,

Sanal arka planlar,

Kullanıcılara resim ve logo gibi çizimlerin yanı sıra web sitesi de çizme özelliği sunan Adobe Illustrator CC, çok yönlü olması ile günümüzün en çok tercih edilen vektörel çizim programı olarak adından söz ettiriyor. Çeşitli güncellemeler ile sürekli kullanıcılarına yenilikler sunan uygulama bünyesinde ilham verici tasarımlara da yer veriyor. Kullanıcılar diledikleri zaman diledikleri yerde projelerine erişebildikleri gibi bulut saklama alanı ile de çalışmalarının silinmesi engellenmiş oluyor. Uygulamayı yeni kullanacak kullanıcılarda unutulmadı. Uygulama içerisinde yer alan öğretici ile uygulamanın başlıca özellikleri hakkında bilgi almak ve bunların nasıl kullanılacağı açık ve net bir şekilde ifade edildi.

Kullanıcılar uygulama içerisinde otomatik font etkinleştirme ve geliştirilmiş 3B efektler sayesinde vektörel çizimlerini daha hoş bir hale getirebilecekler.

Adobe Illustrator CC İndir

Adobe Creative Cloud uygulaması ve resmi web sitesi üzerinden erişilebilen Adobe Illustrator CC, satın almadan da sınırlı bir süre kullanılıyor. Uygulamayı satın almak isteyen kullanıcılar önce ücretsiz deneme sürümünü kullanarak uygulama hakkında bilgi sahibi olabilir ve daha sonra satın alabilirler.