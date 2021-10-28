Adobe Photoshop'a NFT Olarak Kaydet Seçeneği Geliyor

Adobe Photoshop NFT güncellemesi sayesinde sanat hırsızlığının önüne geçebilir. Dünyanın en popüler dijital içerik oluşturucu yazılımının geliştiricisi Adobe, değiştirilemez token NFT) işine giriyor.

Son zamanlarda NFT sanatlarından birini satın almayı düşünüyorsanız, gerçek olanı satın aldığınızı bilmek önemlidir ve Adobe bunun yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Adobe Photoshop'taki yeni bir özellik, Salı günkü bir Adobe blog gönderisine göre, sanatçıların NFT pazarlarında sanat eserinin yaratıcıları olduklarını kanıtlamalarına izin verecek.

Masaüstü Photoshop uygulamasını, diğer yükseltmelerin yanı sıra NFT'lerinizin gerçekliğini belirlemenize yardımcı olan bir beta İçerik Kimlik Bilgileri özelliğiyle güncelliyor.

Sanatçılar kripto cüzdanlarını ve sosyal medya hesaplarını Content Credentials'a bağladıktan sonra, alıcılar sanat eseri üretmek için kullanılan cüzdanın, projeyi yaratan cüzdanla aynı olup olmadığını kontrol edebilir.

Adobe, özelliği etkinleştirmek için KnownOrigin, OpenSea, Rarible ve SuperRare dahil olmak üzere birkaç NFT satış pazarı ile ortaklık kurdu. Gelecekte diğer pazar yerlerinin katılıp katılmayacağından ise söz edilmedi.

Adobe Photoshop NFT özelliği ile güncelleniyor

Adobe'nin baş ürün sorumlusu Scott Belsky yaptığı açıklamada, şirketin Photoshop'a "NFT Olarak Hazırla" işlevi oluşturmaya çalıştığını duyurdu. Belsky, The Verge'e görüntü düzenleme yazılımının "bu ayın sonuna kadar" bir kaydetme seçeneği olarak bu özelliği sunacağını söyledi.

Belsky verdiği demeçte, “Üzerinde çalıştığınız her şeyi alabilecek ve oradaki bazı popüler para basma platformları ve blok zincirleri için atıf yetenekleriyle birlikte paketlemede ve hazırlamada size yardımcı olacak.” dedi.

İçerik Kimlik Bilgileri, NFT'lerle ilgilenmiyor olsanız bile yardımcı olabilir. Bir isteğe bağlı Photoshop özelliği, görüntülere düzenlemeler ve kimlik bilgileri ekleyerek şeffaflık ekler ve aldatmayla ilgili endişeleri gidermeyi taahhüt ediyor. Adobe Stock varlıkları artık kimlik bilgilerini içeriyor ve bunlar Behance'te görünecek.

Adobe ayrıca herkesin İçerik Kimlik Bilgilerini ürünlerine eklemesine izin veren ve kullanımını Creative Cloud kullanıcılarının çok ötesine genişleten bir açık kaynaklı geliştirici kiti yayınlamayı da planlıyor.

Adobe'nin bu hamleyle NFT dünyasının dayanağı noktası olmak istediğine dair çok az şüphe var. Yine de teknolojinin büyümeye devam etmesi gerçekten önemli olabilir.

NFT sanatının değeri büyük ölçüde özgünlüğüne bağlıdır. Bu özellik sanat hırsızlığıyla mücadeleye katkı sunabilir. Photoshop'a gelen bu ekleme, daha fazla sanatçının projelerini 'damgalamasına' yardımcı olabilir.