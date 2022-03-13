Adobe Photoshop CC dünya üzerinde en çok kullanılan profesyonel resim düzenleme ve tasarım programıdır.

Can Çevrim - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dünya üzerindeki en popüler resim düzenleme ve tasarım programlarının başında gelen Adobe Photoshop ve diğer Adobe servisleri için gelişmiş özellikler sunan yeni güncelleme paketi Creative Cloud ile birlikte Adobe Photoshop CC karşınızda. Bir endüstri standardı olarak kabul edilen, profesyonel tasarımcılar tarafından kullanılan Photoshop, Creative Cloud ile birlikte çok daha etkileyici özelliklerle karşımıza çıkıyor.

Günümüzde grafik tasarımcıları ve fotoğrafçılar tarafından kullanılan başarılı uygulama, ücretli ve ücretsiz sürümlere sahip. Kullanıcılar uygulama sayesinde fotoğraflara fotoshoplar yapabilir, kurumsal firmalar için logo yapabilirler. Oldukça detaylı özelliklere sahip olan program ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında kullanılıyor.

Kullanıcılara görüntülerini işlemek için sonsuz sayıda olanak sunan ve otomatik düzeltme, maskeler, HDR görüntüleme, efektler, animasyonlar, renk yönetimi, histogram paletleri, fırçalar, doğru seçim araçları, katman kontrolü ve daha bir çok özelliği bir arada barındıran program, piyasanın tartışmasız lideri konumundadır.

Renk sapmaları, objektif bozuklukları veya kararma gibi resimler üzerinde oluşan sorunları otomatik olarak düzeltmenize olanak sağlayan program, renk yönetimi, resim çizme veya karalama gibi birçok çizim ve düzeltme seçeneğini farklı araçlarla kullanıcılarana sunmaktadır.

Program hem yeni başlayanlar hem de profesyonel kullanıcılar tarafından rahatça kullanılabilecek olan temel düzenleme özelliklerinin dışında, özellikle uzmanlar için geliştirilmiş birçok karışık ve kullanışlı araca da sahiptir. Özellikle resimler üzerinde oynandığı belli olmadan değişiklikler yapmanıza olanak sağlayan birçok araç Adobe Photoshop CC içerisinde yer almaktadır.

Mercury Grafik Motoru sayesinde kullanıcıların görüntü veya video düzenleme hızları olabildiğince çok arttırıldı ve böylelikle programın verimliliği en üst noktaya çıkartılmış oldu. Siyah-beyaz dönüşüm yetenekleri ve hazır renk koleksiyonları sayesinde kolayca fotoğraflarınızı renklendirebileceğiniz ton kontrolü HDR görüntüleme ve tonlama ile artık çok daha basit şekilde yönetilebiliyor.

Modern bir arayüz ve keyifli bir çalışma ortamını kullanıcıların beğenisine sunan Adobe Photoshop CC ile çalışma alanları büyük ölçüde geliştirilmiş durumda. Sonuç olarak verimliliği en üst düzeye çıkarılan yazılım dijital görüntü işleme ve düzenleme konusunda tüm fotoğrafçıların ve grafikerlerin en büyük yardımcısı konumunda.

Adobe Photoshop CC Özellikleri:

Akıllı keskinleştirme özelliği

PS Extended özellikleri dahil edilmiştir

Akıllı yukarı örnekleme

Adobe Camera Raw (filtre)

Adobe Camera Raw 8

Düzenlenebilir yuvarlak köşeli dikdörtgenler ve diğer şekiller

Birden çok şekil ve yol seçimi

Gelişmiş 3 boyutlu boyama

Kamera sarsıntısı azaltma

İçeriğe uygun yama ve taşıma

Parmaklarınızın ucundaki 3 boyut kontrolü

Yeni 15.0 Versiyonu ile Gelen Yeni Özellikler: