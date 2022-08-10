PIN kodu, SIM kartlı operatörlerde hat güvenliği için verilen dört haneli şifredir. Kullanıcılar, hatlarını teslim aldıktan sonra pin kodunu değiştirebilir veya iptal edebilir. Pin kodu kaldırma için Android veya iPhone cihazlarınızda belli yöntemleri izlemeniz gerekir. Bu yazımızda sizler için "Pin kodu nasıl kaldırılır?" sorusuna cevap bulmaya çalıştık.

iPhone Pin Kodu Kaldırma Nasıl Yapılır?

iPhone'unuzun Ayarlar sekmesine giriş yapın. Hücresel alt maddesini seçin. SIM PIN seçeneğine tıklayın. Buradaki menüden SIM kodu seçeniğini kapalı hale getirin. Belirlediğiniz SIM kodunu sorulduğunda girin. "Bitti" butonuna dokunun.

iPhone Pin Kodumu Unuttum

Eğer iPhone'da kullandığınız SIM kodunuzu unuttuysanız, telefon SIM kodunu kaldırmanıza izin vermeyecektir. Bunu çözmek için yapabileceğiniz birkaç şey var.

Daha önce hiç değiştirmediyseniz SIM kartı ile birlikte gelen PIN kodunu hat üzerinde bulabilirsiniz

SIM kodunu birden fazla kez hatalı girmeniz durumunda kurtarma opsiyonu olarak belirlenen PUK kodunu girin. PUK kodunu doğru girmeniz halinde Pin kodunuzu sıfırlayabilirsiniz.

Operatörünüzle iletişime geçerek SIM kartı veya onunla birlikte temin edilen belgeler arasında yer alan PUK kodunu kullanıp Pin kodu sıfırlama talebinde bulunun

Android Pin Kodu Kaldırma

Telefonunuzun ayarlar bölümüne girin. Güvenlik sekmesini seçin. Karşınıza gelen menüden "SIM kartı kilidini ayarla" seçeneğine dokunun. "SIM kartı kilitle" veya "SIM kodunu kapat" seçeneğini seçin. Pin kodunuzu girin ve Tamam butonuna tıklayın.

Android Pin Kodumu Unuttum

Android cihazlar pin kodunu unutmanız takdirinde telefonu açmanıza veya Android pin kodu kaldırma yöntemlerini denemenize izin vermez. Bu sorunu çözmek için pin kodu sıfırlama ve PUK kodu kullanımı gibi çeşitli yollar bulunur.

SIM kartı veya kart ile birlikte gelen diğer belgeler üzerinde yer alan PUK kodunu eğer biliyorsanız telefonunuzu kapatın.

Yeniden açtığınızda pin kodunu birden fazla kez hatalı girmeniz durumunda cihazınız sizden PUK kodu isteyecektir. PUK kodunu girerek pin kodu sıfırlama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Eğer PUK kodunu bilmiyorsanız operatörünüzle iletişime geçin ve pin kodu sıfırlama talebinde bulunun. Operatör tarafından belirlenen kimlik doğrulama şartlarını yerine getirdiğiniz takdirde pin kodunuzu sıfırlayabilirsiniz.

Turkcell Pin Kodu Kaldırma

Turkcell pin kodu kaldırma işlemleri, firmanın iletişim numaraları yardımıyla yapılamamaktadır. Fakat Turkcell'in sağladığı bazı kullanıcı rehberleri, pin ve PUK kodunu öğrenmek için çeşitli yolları içerir.

Turkcell Pin Kodu Öğrenme Yöntemleri

Müşteri hizmetleriyle iletişime geçmek

Turkcell bayilerine başvurmak

Buraya tıklayarak online işlemlerden PUK kodunu öğrenmek ve pin sıfırlamak

Turkcell Pin Kodu Belirleme

Online işlemler merkezinden veya kart ile teslim edilen belgelerden PUK kodunuzu öğrenin. Bloke olmuş pin kodunu sıfırlamak için **05*PUK 1 KODU*YENİ PİN*YENİ PİN# tuşlamasını telefonunuzda yapın.(Örn: **05*12345678*1234*1234#) İşlemin başarıyla gerçekleştiğine dair mesaj alırsanız pin kodunuz sıfırlanmış olacak.

Turkcell Pin-PUK Kodu Hatalı Giriş Sınırı

Turkcell'in belirlediği kurallara göre PIN 1 kodunu üç defadan fazla yanlış girmeniz halinde kartınız bloke olur. Bloke işlemlerine karşı yedek olarak belirlenmiş kod olan PUK1 kodu yardımıyla pin kodu sıfırlanabilir. PUK1 kodunun 10 defadan fazla yanlış girilmesi takdirinde kart tamamen bloke olur ve yeni SIM kart almanız gerekir. PIN2 kodu, Turkcell'in ayarlar menüsündeki bazı güvenlik seçeneklerine ulaşmak için kullanılır. PIN2 kodunun 3 defadan fazla yanlış girilmesi durumunda kart geçici bloke olur ve PUK2 koduyla açılabilir. PUK2 kodunun da hatalı girilmesi takdirinde cihazın ve hattın ilgili bölümleri çalışmaz. Fakat SIM kart işlevlerinin çoğu kullanılmaya devam edilebilir.

Vodafone Pin Kodu Kaldırma

Firmanın belirlediği kurallara göre Vodafone pin kodu kaldırma işlemleri için hizmet vermiyor. Fakat bunun dışında Vodafone pin sıfırlama, PUK kodunu öğrenme ve bloke kaldırma işlemlerini operatörün belirlediği yöntemleri kullanarak rahatlıkla yapabilirsiniz.

Vodafone Pin Kodu Öğrenme

Vodafone müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Vodafone Yanımda uygulaması veye web sitesinden Hat Ayarlarım sekmesine girerek pin ve PUK kodunuzu öğrenin.

Eğer Yanımda şifrenizi bilmiyorsanız S yazıp 7000'e ücretsiz SMS göndererek şifrenizi öğrenebilirsiniz.

Vodafone Pin Kodu Belirleme