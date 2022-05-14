Pinterest Video İndirme Nasıl Yapılır?

Pinterest tüm dünyada yaygın olarak kullanılan, fotoğrafların ve videoların paylaşıldığı bir sosyal medya platformudur. Buradan başkalarının paylaşımlarına bakabilir, dilerseniz kendiniz de fotoğraf ve video paylaşımı yaparak bunları insanların görmesini sağlayabilirsiniz.

Pinterest uygulamasında farklı zevklere hitap eden binlerce video içeriğe ulaşabilirsiniz. Peki diyelim ki site üzerinden beğendiğiniz bir videoyu bilgisayarınıza veya cep telefonunuza indirmek istediniz. Pinterest video indirme programsız olarak gerçekleştirmek mümkün mü? Evet, bunu yapabilirsiniz. Yazımızın devamında sizlere Pinterest video indirme işleminin nasıl yapıldığını anlatıyoruz.



Pinterest Video İndirme Programsız

Öncelikle bilgisayarınızın web tarayıcısına girin.

İndirmek istediğiniz Pinterest videosunun olduğu Pin sayfasını açın.

Videonun üzerine sağ tıklayın, burada bir menü açılacaktır.

Açılan menüden "İncele" veya "Denetle" seçeneğini tıklayın.

veya seçeneğini tıklayın. Çıkan kodlar arasından "video poster" yazan kod satırını bulun.

yazan kod satırını bulun. Bunun altında "type=”video/m5p9” ve "type=”video/mp4” şeklinde iki ayrı kod satırı göreceksiniz.

ve şeklinde iki ayrı kod satırı göreceksiniz. Bunlardan ikincisi size videonun linkini verecek. Sonu ".mp4" ile biten linke sağ tıklayıp yeni sekmede açın.

ile biten linke sağ tıklayıp yeni sekmede açın. Açılan videonun altındaki video indirme butonuna tıklayarak videoyu mp4 formatında indirebilirsiniz. Böyle bir buton yoksa video üzerine sağ tıklayıp açılan menüden "Videoyu farklı kaydet" seçeneğini tıklamanız yeterli olacaktır. Hedef klasörü seçip dosyayı indirmeye başlayabilirsiniz.

Pinterest programsız video indirme işlemi Instagram, Twitter gibi uygulamalardan video indirme işlemine göre biraz daha zahmetli olduğu için Pinterest kullanıcılarının kafasını kurcayan bir konu. Gördüğünüz gibi Pinterest video indirmeyi herhangi bir program kullanmadan kolayca yapabilirsiniz.

Bunların dışında Pinterest videolarını programsız indirmenizi sağlayan çevrimiçi Pinterest video indirme siteleri de bulunuyor. Google arama kutusuna "Pinterest online video indir" yazdığınızda karşınıza çıkan web siteleri üzerinden bu işlemi yapabilirsiniz. Bunun için Pinterest videosunun olduğu sayfanın linkini kopyalayıp buradaki kutucuğa yapıştırdıktan sonra video indirme butonuna tıklamanız yeterli.

Hiçbir program kullanmadan Pinterest videoların nasıl indirileceğini yukarıda anlattık. Fakat dilerseniz bu işlemi program kullanarak da yapabilirsiniz. Peki Pinterest video indirmek için hangi uygulamalar kullanılabilir? Aşağıda bunun için kullanabileceğiniz en popüler programları listeledik.

Pinterest Video İndirme Programları

CamStudio

Savey

AVD İndirme Yöneticisi

VidMate

Kastor Downloader

Gihosoft TubeGet

aTube Catcher

Artık Pinterest üzerinden izlediğiniz videoları programsız veya program kullanarak indirebilirsiniz. Bu videolar telefonunuza veya bilgisayarınıza çevrimiçi olarak mp4 veya seçtiğiniz farklı formatlarda indirilir.