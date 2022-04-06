Pinterest Hesabı Nasıl Silinir?

Ülkemizde ilgi görmeyen sosyal ağlardan Pinterest’ten çıkmak isteyenler için Pinterest hesap silme işlemini anlatıyoruz. Pano formunda paylaşılan görseller artık ilginizi çekmiyorsa birkaç adımda Pinterest hesabınızı kalıcı olarak silip platformdan çıkabilirsiniz. Kategorize edilmiş görsellerin pano formunda karşımıza çıktığı sosyal ağ Pinterest, daha çok kadınların ilgi gösterdiği bir platform. Hediyeler, ev dekorasyonu, dövmeler, fotoğrafçılık, moda, mimari, mizah, sanat, tarih, tasarım, çocuklar ve ebeveynlik, düğünler, saç ve güzellik ve daha nice kategoride pano stilinde görsellerin paylaşıldığı Pinterest, ülkemizde hizmet vermeye başladığı günden bu yana çok ilgi görmedi.

Şu anda Google+ kadar, belki de daha az ilgi gören geri plana atılmış bir sosyal ağ konumunda. Siz de Pinterest’e bir ara üye olup sonradan üyeliğinizi silme kararı veren kullanıcılardan biriyseniz aşağıdaki adımları takip ederek Pinterest hesabı silme işlemini kolaylıkla tamamlayabilirsiniz.

Pinterest Hesabı Silme Nasıl Yapılır?

Pinterest'te oturum açın.

Pinterest'in üst kısmındaki profil düğmenizi tıklayın.

Ayarlar ikonuna tıklayın.

Hesabı Devre Dışı Bırak'ı tıklayın.

Hesabı Kalıcı Olarak Kapat'ı seçin.

Tüm işlem bu kadar!

Pinterest, kullanıcılara yaratıcı fikirleri keşfetmelerine ve kaydetmelerine yardımcı olan "pinler" olarak adlandırılan resim koleksiyonlarını tanıtmaya adanmış bir sosyal medya sitesidir. İnsanlar yeni tarifler öğrenmek, yeni iç tasarım fikirleri bulmak ve hatta ziyaret etmek için yeni ve eğlenceli bir yer keşfetmek için Pinterest'e başvuruyor. Pinterest'in %85'i kadın olmak üzere 100 milyondan fazla düzenli kullanıcısı var. Bununla birlikte, pek çok kişi Pinterest tarafından toplanan veri miktarı ve popüler sitenin özel bilgilerini nasıl depolayabileceği veya dağıtabileceği konusunda dikkatlidir.

Kendinizi korumak için Pinterest hesabınızı kalıcı olarak silmek iyi bir fikir olabilir. Yukarıda yer alan adımları sırasıyla uygularsanız Pinterest hesabınızı kolaylıkla kapatabilirsiniz. Bir kez silindiğinde, Pinterest hesabınız artık mevcut olmayacak ve insanlar artık sizi Pinterest'te arayamayacak veya profilinize erişemeyecek. Pinterest hesabınızı silmeye ek olarak, sosyal ağları kullanırken çevrimiçi gizliliğinizi korumak için başka adımlar atabilirsiniz. İlk adım farkındalıktır.

Sosyal medyada paylaştığınız bilgiler herkes tarafından görülebilir, bu yüzden paylaşmadan önce bir kez daha düşünün. Pinterest'te yayınlanan fotoğraflar, nerede yaşadığınız veya nelerden hoşlandığınız da dahil olmak üzere, hayatınız hakkında ayrıntıları ortaya çıkarabilir. Gizlilik ayarlarınızı yönetseniz bile, Pinterest kullanıcılar hakkında veri topluyor olabileceğinden, "perde arkasında" gizlilikle ilgili endişeler vardır. Genellikle paylaştığınız fotoğraflarla ilişkili, fotoğrafın çekildiği yer, saat ve tarih gibi ayrıntıları ortaya çıkaran meta veriler bulunur.

Sosyal medya uygulamalarınızın diğer uygulamalara nasıl bağlandığını ve programlar arasında veri paylaşımının gerçekleşebileceğini anlayın. Aslında sosyal medyada güvende değilsiniz. Bunu bilin! Kalıcı olarak hesabını silmek istemeyen kullanıcılar hesabı devre dışı bırakabilirler. Hesabınızı devre dışı bırakırsanız Pinterest'ten geçici olarak ayrılabilir ve hesabınızı daha sonra yeniden giriş yaparak etkinleştirebilirsiniz. Hesabınızı yeniden etkinleştirene kadar kullanıcılar keza aynı şekilde size platform üzerinden hiç bir şekilde erişemez.

Hesabınızı devre dışı bıraktıktan sonra e-posta adresinizin ve kullanıcı adınızın hala bu hesaba bağlı kaldığını bilmenizi isteriz. Kişisel verileriniz hala platform veri merkezinde tutulur. Aynı e-posta adresine veya kullanıcı adına sahip yeni bir Pinterest hesabı oluşturmak istediğinizde bir hata mesajı ile karşılaşmanız olası, bu yüzden dondurduğunuz hesabı tekrar aktive etmekten başka bir seçeneğiniz yok.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.