Android için popüler resim paylaşma ve yayınlama sitesi Pinterest mobil uygulaması.

Onur Şendere - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Pinterest, yaklaşık bir yıldır popüler olarak kullanılan sosyal mecranın Android uygulaması. Günümüzün popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Pinterest, ücretsiz yapısı ile kapılarını milyonlarca kullanıcıya açtı. Ülkemizde de kullanılan uygulama, resim ve videolar paylaşmanın yanı sıra insanlar ile de etkileşime geçmenin yolunu açıyor. Basit kullanımına ek olarak çeşitli özellikleri de kullanıcılara sunan uygulama sayesinde eğlenceli anlar yaşanıyor.

Pinterest uygulaması ile, keşfedebilir, koleksiyon oluşturabilir ve bunları paylaşabilirsiniz. Hangi konuda olursa olsun, paylaşmak istediğiniz ya da panonuzda yer vermek istediğiniz görselleri mekan edinebilen Pinterest, bu uygulama ile nerede olursanız olun servise erişmenize ve işlem yapmanıza imkan tanıyor. Kullanıcılar paylaştıkları resimler ile çeşitli galeriler de oluşturabilecek ve takipçileri ile paylaşabilecekler.

Pinterest APK İndir

Başarılı tasarımı ve kullanılabilirliği ile öne çıkan uygulama, "Pin" işlemini gerçekleştirebileceği gibi popüler ya da özel olarak takip ettiğiniz kişilere ait panoları da görüntüleyebiliyor. "Pin"lenen içerikleri siz de "pin"leyebilir, onlara yorum yapabilir ve favorilerinize ekleyebilirsiniz. Bunların yanı sıra cihazınızdaki kamerayı kullanarak doğrudan "Pin"lemek mümkün.

1.5.3 güncellemesinin ardından:

Biri sizin paylaşımlarına yorum yaptığında, onları beğendiğinde ya da paylaştığında bildirim alabileceksiniz.

Önerilen sorgular eşliğinde arama yapabilme özelliği geldi.

Arkadaşlarınızın yaptıklara yorumlara cevap verebileceksiniz.

1.5.1 güncellemesi sonrasında;

Push notification desteği geldi

Arkadaşlarınızı etiketleme özelliği

Arama terimlerinde önerilenler eklendi

1.3.3 güncellemesi sonrasında:

Yeni pano davetiyetilerini kabul ya da reddetme özelliği eklendi.

Bağlı bulunan pano gruplarından ayrılabilme özelliği eklendi.

Artık panonuza kimlerin pinlediğini görebiliyorsunuz.

1.2.1 güncellemesi sonrasında:

Pinleri düzenlemek ve bir başka tahtaya taşımak mümkün kılındı.

Profili güncelleyebilme özelliği eklendi.

Yorumların silinebilmesi mümkün kılındı.

Geri bildirimler ve diğer yollarla tespit edilen hatalar giderildi, iyileştirmeler yapıldı.

1.1.1 güncellemesi sonrasında: