- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 52,270
- DOSYA BOYUTU 5.30 MB
- Üretici Pinterest, Inc.
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Android için popüler resim paylaşma ve yayınlama sitesi Pinterest mobil uygulaması.
Pinterest, yaklaşık bir yıldır popüler olarak kullanılan sosyal mecranın Android uygulaması. Günümüzün popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Pinterest, ücretsiz yapısı ile kapılarını milyonlarca kullanıcıya açtı. Ülkemizde de kullanılan uygulama, resim ve videolar paylaşmanın yanı sıra insanlar ile de etkileşime geçmenin yolunu açıyor. Basit kullanımına ek olarak çeşitli özellikleri de kullanıcılara sunan uygulama sayesinde eğlenceli anlar yaşanıyor.
Pinterest uygulaması ile, keşfedebilir, koleksiyon oluşturabilir ve bunları paylaşabilirsiniz. Hangi konuda olursa olsun, paylaşmak istediğiniz ya da panonuzda yer vermek istediğiniz görselleri mekan edinebilen Pinterest, bu uygulama ile nerede olursanız olun servise erişmenize ve işlem yapmanıza imkan tanıyor. Kullanıcılar paylaştıkları resimler ile çeşitli galeriler de oluşturabilecek ve takipçileri ile paylaşabilecekler.
Pinterest APK İndir
Başarılı tasarımı ve kullanılabilirliği ile öne çıkan uygulama, "Pin" işlemini gerçekleştirebileceği gibi popüler ya da özel olarak takip ettiğiniz kişilere ait panoları da görüntüleyebiliyor. "Pin"lenen içerikleri siz de "pin"leyebilir, onlara yorum yapabilir ve favorilerinize ekleyebilirsiniz. Bunların yanı sıra cihazınızdaki kamerayı kullanarak doğrudan "Pin"lemek mümkün.
1.5.3 güncellemesinin ardından:
- Biri sizin paylaşımlarına yorum yaptığında, onları beğendiğinde ya da paylaştığında bildirim alabileceksiniz.
- Önerilen sorgular eşliğinde arama yapabilme özelliği geldi.
- Arkadaşlarınızın yaptıklara yorumlara cevap verebileceksiniz.
1.5.1 güncellemesi sonrasında;
- Push notification desteği geldi
- Arkadaşlarınızı etiketleme özelliği
- Arama terimlerinde önerilenler eklendi
1.3.3 güncellemesi sonrasında:
- Yeni pano davetiyetilerini kabul ya da reddetme özelliği eklendi.
- Bağlı bulunan pano gruplarından ayrılabilme özelliği eklendi.
- Artık panonuza kimlerin pinlediğini görebiliyorsunuz.
1.2.1 güncellemesi sonrasında:
- Pinleri düzenlemek ve bir başka tahtaya taşımak mümkün kılındı.
- Profili güncelleyebilme özelliği eklendi.
- Yorumların silinebilmesi mümkün kılındı.
- Geri bildirimler ve diğer yollarla tespit edilen hatalar giderildi, iyileştirmeler yapıldı.
1.1.1 güncellemesi sonrasında:
- Diğer kullanıcılar arasında istediklerinizi engelleyebilir ve rapor edebilirsiniz.
- Duvarınızı mobil cihazınızdan düzenleyebilirsiniz.
- 3 gizli duvar oluşturabilirsiniz.
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 4,331
- DOSYA BOYUTU 28.20 MB
- Üretici Pinterest, Inc.
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Pinteret, özellikle grafik ağırlıklı sosyal medya paylaşımlarınızın kısa sürede ana merkezi olmayı başaran popüler Pin IT servisinin iPhone, iPad ve iPod Touch için hazırlanmış mobil uygulamasıdır.
Sosyal medya uygulamalarının ve ağlarının gitgide artmasıyla ve popüler hale gelmesiyle bu mecralarda üretilen ve paylaşılan bilgilerin bir şekilde yönetilmesine yönelik ihtiyaç iyice göz ardı edilemez hale geldi. Pinterest bu yönetim ve paylaşım eksikliğine biraz da olsa fayda sağlamak için üretilmiş bir web uygulaması. Gerçekleştirdiği temel fonksiyon, internet üzerinde gördüğünüz ilginizi çeken içerikleri panonuza iğnelemek ve diğerleri ile paylaşmak.
Ayrıca herhangi bir pano adedi sınırlaması bulunmadığından dolayı çeşitli kategorilendirmelere giderek derli toplu bir içerik paylaşımı elde edebilirsiniz. Son zamanların en ilginç web uygulamalarından olan Pinterest’in kısa zamanda daha da popüler olacağından şüphem yok. Şimdilik sadece davetiye ile üye olan Pinterest'e üye olmak için ana sayfasındaki davetiye talebini kullanabilirsiniz. Bir kaç gün içerisinde davetiyeniz gelecektir.
Pinterest'i nasıl kullanacağınızı merak ediyorsanız Tamindir Pinterest Kullanım Kılavuzu'nu inceleyebilir, eğer ilginizi çekmediyse Pinterest Alternatifi Web Servisleri yazımıza göz atabilirsiniz.
2.2 güncellemesi sonrasında:
- Pinler düzenlenebilir kılındı.
- Yorumları yönetebilme özelliği geldi.
- iPhone 5 desteği eklendi.
- iPad için fotoğraf galeri özelliği eklendi.
2.6 güncellemesi sonrasında:
- Hızlıca beğenmek, pinlemek veya iPhone’a göndermek için pin’e basın ve basılı tutun.
- Ana akışınızdan bir şey çıkarmak veya eklemek için “Edit Home Feed”’e dokunun.
- iPhone’nunuzun yanısıra iPad’inizinden de pin gönderin.
- Çökme sorunları düzeltildi.
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,792
- Üretici Pinterest, Inc.
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Sosyal medya paylaşımlarınız gitgide daha da karmaşık ve kontrol edilemez hale geldiyse, Pinterest aradığınız şey olabilir.
Sosyal medya uygulamalarının ve ağlarının gitgide artmasıyla ve popüler hale gelmesiyle bu mecralarda üretilen ve paylaşılan bilgilerin bir şekilde yönetilmesine yönelik ihtiyaç iyice göz ardı edilemez hale geldi.
Pinterest bu yönetim ve paylaşım eksikliğine biraz da olsa fayda sağlamak için üretilmiş bir web uygulaması. Gerçekleştirdiği temel fonksiyon, internet üzerinde gördüğünüz ilginizi çeken içerikleri panonuza iğnelemek ve diğerleri ile paylaşmak.
Ayrıca herhangi bir pano adedi sınırlaması bulunmadığından dolayı çeşitli kategorilendirmelere giderek derli toplu bir içerik paylaşımı elde edebilirsiniz. Son zamanların en ilginç web uygulamalarından olan Pinterest’in kısa zamanda daha da popüler olacağından şüphem yok.
Şimdilik sadece davetiye ile üye olan Pinterest'e üye olmak için ana sayfasındaki davetiye talebini kullanabilirsiniz. Bir kaç gün içerisinde davetiyeniz gelecektir.
Pinterest'i nasıl kullanacağınızı merak ediyorsanız Tamindir Pinterest Kullanım Kılavuzu'na buradan ulaşabilirsiniz.