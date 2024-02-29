Plakadan Araç Hasar Kaydı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Sıfır otomobil fiyatlarının artması birçok kişiyi ikinci el otomobillere yönlendirdi. İkinci el otomobillerin fiyatları uygun fakat bazı noktalarda insanların kafasında soru işareti oluşturuyor. Örneğin, araç uygun fiyatlıdır fakat üzerinde hasarda olabilir. Bu hasar, ileride büyük problemlere yol açabilir.

Kullanıcılara büyük masraflar çıkarabilir. İşte böyle problemlerle karşılaşmamak için aracın plakadan sorgulamasının yapılması gerekiyor. Biz de bu yazıda plakadan araç sorgulama işlemlerinden bahsedeceğiz.

Plakadan Araç Sorgulama Yöntemleri

Plakadan araç sorgulama yöntemleri şöyle sıralanabilir:

1. e-Devlet ile Plakadan Araç Sorgulama

e-Devlet yöntemiyle sorgulama şu şekilde yapılır;

İlk olarak e-Devlet internet sitesine giriş yapılır.

Arama çubuğu üzerine “Trafik Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama” yazılıp aratılır.

Trafik Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama (Gerçek Kişi) sayfası açılarak plaka yazılır.

Sorgula butonuna tıklanarak aracın geçmiş bilgilerine ulaşılır.

Yalnız e-Devlet yöntemiyle isminize kayıtlı plakaları sorgulayabilirsiniz. e-Devlet yöntemini aracın satın alınacağı kişi uygulamalı ve bununla ilgili bir raporu size göndermeli.

2. SMS ile Plakadan Araç Sorgulama

SMS ile plakadan araç sorgulamasının yapılabilmesi için aşağıdaki adımların takip edilmesi gerekiyor;

5664’e boşluksuz şekilde plaka yazılıp SMS gönderilerek aracın hasar geçmişi öğrenilebilir.

5664’e “DETAY” boşluk yazılarak aracın hakkında detaylı bilgi edinilebilir.

5664’e “PARCA” boşluk plaka ve boşluk hasar tarihi yazılarak SMS gönderildiğinde aracın eksper raporlu kazada değişen parçaları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Yukarıdaki bilgileri öğrenmek için plaka yerine şasi numarası da yazabilirsiniz. SMS yöntemi tüm GSM operatörlerinden yapılabilir.

3. 118’li Hat ile Plakadan Araç Sorgulama

118’li hat yöntemi de şöyle uygulanır;

118’le başlayan çağrı merkezlerine ulaşarak araç sahibi sçzlü şekilde talebini belirtmeli.

Kullanıcı sorgulamak istediği araç plakasını belirtip sonrasında operatörden bilgi alabilir.

118’li hatlardan bilgi almak ücretli olduğu için görüşme sonrasında ücret faturanıza yansır.

4. sigortam360.com ile Plakadan Araç Sorgulama

sigortam360.com ile plakadan araç sorgulama için aşağıdaki adımlar takip edilmeli;

“sigortam360.com” internet sitesi ziyaret edilir.

Sisteme üye olunarak uygulama hizmeti satın alınır.

Sorgulanmak istenen araç plakası yazılarak aratılır.

Kişinin karşısına aracın geçmişiyle ilgili tüm bilgiler çıkacak.

Plakadan Araç Sorgulama ile Hangi Bilgilere Ulaşılır?

Plakadan araç sorgulama işlemiyle araçların değişen parçaları, borcu, kaskolu olduğu zamanlar, hasar geçmişi ve muayene geçmişine ulaşılabilir. Araçlarla ilgili bu bilgiler, araçların Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi sistemlerinde kayıtlıdır.

İkinci el araç satın almak isteyenler mutlaka şu konuları da araştırmalı;