Planet VPN İncelemesi: Sınırsız, Hızlı ve Ücretsiz

Planet VPN sınırsız bant genişliği, güçlü şifreleme desteği, hesap oluşturma zorunluluğunun olmaması, kayıt tutmama politikası ve yüksek hızlı sunucularıyla öne çıkıyor. Planet VPN incelemesi ile popüler hizmetin neler sunduğuna yakından göz atacağız.

Kullanıcı dostu arayüzüne sahip olan Planet VPN, çevrim içi güvenlik için en iyi seçeneklerden biridir. Engellenen web sitelerine ve hizmetlerine tam erişim sağlayan yazılımın herhangi bir ücret ödenmeden kullanılabilmesi büyük bir avantaj sağlıyor.

Gerçek IP adresini gizleyen popüler hizmet, sunucularda askeri düzeyde trafik şifrelemesi ile üst düzey güvenlik sunuyor. VPN, kayıt gerektirmediği için yalnızca yazılımı indirip yüklemeniz ve istediğiniz bir sunucuya bağlanmanız yeterli.

En sevdiğiniz video paylaşım ve dijital yayın hizmetlerine, torrent izleyicilerine ve sosyal medya platformlarına (Facebook, Twitter, Instagram vb.) erişim sağlayabilmenizi sağlayan Planet VPN'de router'lar için yapılandırma desteği de mevcut.

Netflix, YouTube, Disney+ gibi platformlar için optimize edilen yazılım, YouTube'daki ülke kısıtlaması sorununu da ortadan kaldırıyor. Böylelikle yalnızca belirli ülkelere sunulan içeriklere de erişebilirsiniz. Yazılım ayrıca düşük pingde çevrim içi oyun oynanabilmesini de mümkün kılıyor.

DNS ve IP sızıntı koruması, 256-bit şifreleme gibi teknolojiler sayesinde güvenli bir şekilde internette gezinebilir ve çevrim içi hizmetleri kullanabilirsiniz. Hizmette yer alan Kill Switch özelliği ise VPN sunucusunda problem yaşandığı takdirde internet bağlantısını otomatik olarak keser.

Hizmette 7/24 müşteri desteğinin olduğunu da belirtmek gerekiyor. Böylece VPN yazılımı ile ilgili herhangi bir yardıma ihtiyaç duymanız hâlinde canlı sohbet ya da e-posta ticket sistemi aracılığıyla müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilmeniz mümkün.

Planet VPN Özellikleri

Kayıt tutmama politikası

Her sunucuda güçlü sabit disk şifrelemesi

Kayıt veya kişisel veri gerekmez.

Trafik, zaman ve bant genişliği sınırı bulunmuyor.

Ücretsiz sürümde 5 konum

Yüksek hızlı sunucular

Tüm popüler platformları destekliyor.

Premium hesap başına 10 cihaz desteği

Kayıt Tutmama Politikası

Kullanıcıların güvenliğine ve gizliliğine oldukça önem veren Planet VPN, kayıt tutmama politikasına sahip. Dolayısıyla hizmet, tarayıcı geçmişini kaydetmiyor ve kullanıcıların etkinliklerini izlemiyor. Böylelikle güvenli bir VPN deneyimi elde ediliyor.

Her Sunucuda Güçlü Sabit Disk Şifrelemesi

Hizmette yer alan tüm sunuculardaki sabit disklerde güçlü şifreleme desteği bulunuyor. Şifreleme teknolojisi, sunucunun gücü kesilmesi durumunda HDD'deki verilere erişimi imkânsız hâle getiriyor. Bu, kullanıcıların VPN yazılımını güvenli şekilde kullanabilmesini sağlıyor.

Kayıt veya Kişisel Veri Gerekmez

Popüler VPN yazılımının kullanılabilmesi için hesap oluşturulmasına gerek kalmaması, zamandan önemli ölçüde tasarruf edilmesini sağlıyor. Kayıt zorunluluğunun olmaması, kişisel verilerinin girilmesine de gerek bırakmıyor. Yapılması gereken yalnızca yazılımı indirip yüklemek ve bir sunucu seçmek.

Trafik, Zaman ve Bant Genişliği Sınırı Bulunmuyor

Bazı VPN yazılımlarının ücretsiz sürümünde çeşitli kısıtlamalar bulunuyor. Bu, deneyimi ciddi ölçüde olumsuz yönde etkiliyor. Planet VPN'in ücretsiz versiyonunda ise trafik, zaman ve bant genişliği konularında herhangi bir sınırlama mevcut değil. Ücretsiz VPN'de bu konularda bir kısıtlamanın olmaması önemli bir avantaj.

Ücretsiz Sürümde 5 Konum

VPN yazılımının ücretsiz versiyonunda seçim yapabileceğiniz Fransa, Almanya, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere olmak üzere 5 farklı konum bulunuyor. Yazılım üzerinden bu beş konumdan birinin üzerine tıklayıp "Connect" butonuna basarak kolayca bağlanabilirsiniz.

Yüksek Hızlı Sunucular

Bazı VPN yazılımları internet hızını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Planet VPN'de ise bu konuda herhangi bir problem yaşanmıyor. Hizmetteki yüksek hızlı sunucular sayesinde bağlantıda herhangi bir yavaşlama yaşamadan internette gezinebilirsiniz.

Tüm Popüler Platformları Destekliyor

Planet VPN Windows, macOS, Linux, iOS ve Android'in yanı sıra Chrome, Firefox, Opera, Yandex ve Microsoft Edge web tarayıcılarını da destekliyor. Bu sayede VPN yazılımını ister telefonda ister bilgisayarda isterseniz tablette kullanabilirsiniz.

Premium Hesap Başına 10 Cihaz Desteği

256-bit şifreleme teknolojisiyle üst düzey güvenlik sunan Planet VPN, premium hesap başına 10 cihaza kadar destek sunuyor. Böylece yalnızca bir premium abonelik ile evinizdeki cihazlar üzerinden internette güvenli ve anonim şekilde gezinebilirsiniz.

Planet VPN Neden Tercih Edilmelidir?

Planet VPN, bazı ücretli VPN yazılımlarının sunduğu özelliklere herhangi bir ücret ödemeden erişebilmenizi sağlıyor. Tamamen işlevsel bir VPN yazılımı olan Planet VPN'in ücretsiz versiyonunun yanı sıra premium sürümü de bulunuyor.

Torrent desteği ve P2P protokolü dahil olmak üzere pek çok avantajın sunulduğu Premium versiyonda 60'tan fazla ülkedeki 1260'ı aşkın sunucuya erişebilirsiniz. Eğer Planet VPN satın alma sayfası üzerinden abonelik alabilirsiniz.