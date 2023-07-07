Planet VPN
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 74.00 MB
- Üretici Free VPN Planet
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Free Planet VPN, sınırsız erişim ve tamamen ücretsiz kullanım imkanı sunuyor.
Planet VPN ile engellenmiş tüm içerik ve web sitelerine erişim sağlanıyor. Sitelerin ve uygulamaların engelini kaldırmakla birlikte farklı lokasyon seçimleri ile daha fazla içeriğe ulaşmak kolaylaşıyor.
Sosyal ağlar, forumlar ve video barındırma hizmetlerine erişim sağlanabiliyor. 5 ülke seçeneği bunuyor. Almanya, İngiltere, ABD, Hollonda ve Fransa olarak lokasyonu değiştirmek ve o ülkeler üzerinden geniş internet arşivlerine giriş yapılabiliyor.
Planet VPN Free İndir
5 ülke ile sınırsız ve ücretsiz kullanım sunuyor. Eğer 60'dan fazla ülke seçeneğinden yararlanmak isteyen kullanıcı olursa, Premium üyelik oluşturabiliyor. Kayıt gerektirmeyen ve veri tutmayan uygulama, üyelik kısmında da sadece e-posta adresini kayıtlı tutuyor.
Sitelere bağlantı kurmanın yanı sıra konumun önemli olduğu oyunlarda da ideal bir kullanım sunuyor. Çevimiçi oyun oynama ve video akış hizmetlerinde gecikme olmadan bağlantı kurabilme imkanları mevcut.
İnternetten de tasarruf edilmesini sağlayan Planet VPN, tam güvenlik ve çevrimiçi gizlilik avantajı ile geliyor. Ev ve mobil internet servis sağlayıcılarından, bağlantıları güçlü veri şifreleme özelliği ile korumaya yardımcı oluyor.
Free Planet VPN'de şifreler, oturum açma bilgileri, ziyaret edilen web siteler ve kart bilgileri gibi kişisel veriler tamamen korunuyor ve gizleniyor. IP adresi değişimi sayesinde lokasyona göre uygun fiyatlardan yararlanma fırsatı da bulunuyor. Otel rezervasyonu, uçak bileti ve Steam oyunlarında düşük ücretlerden yararlanılabiliyor.
Planet VPN Özellikleri
- Çevrimiçi gizlilik
- 5 tane ücretsiz toplam 60 farklı ülkede 1200 sunucu
- Ücretsiz ve sınırsız kullanım
- Yüksek bağlantı ve erişim hızı
- İndirimli ve avantajlı satın alım işlemleri
- Kullanıcı dostu arayüz
Planet VPN
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 74.00 MB
- Üretici Free VPN Planet
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Ücretsiz ve sınırsız kullanım imkanı sunan Planet VPN, ömür boyu kullanım garantisi veriyor.
Tek bir noktadan tamamen ücretsiz bir şekilde VPN bağlantısı kurulmasını sağlayan Planet VPN, birden fazla konum seçeneği sunuyor. %100 sınırsız kullanım avantajı sağlaması ile bağlantıyı kesmeye gerek kalmadan tüm işlemler halledilebiliyor.
Planet VPN İndir
Planet VPN'i cihazınıza indirdikten sonra kayıt yapmanıza gerek kalmıyor. Kayıt yapmadan sınırsız ve ücretsiz VPN konumlarına erişim sağlanabiliyor. IKEv2 protokolü üzerinden gizliliği kormaya yönelik 256 bit veri şifreleme algoritmaları kullanılıyor.
Bu sayede konum değiştirerek güvenli bir internet kullanımı gerçekleştirilebiliyor. Planet VPN üzerindeki sunucular, kullanıcıların istediği tüm içeriklere ve web sitesine erişme kolaylığı sağlıyor.
Uygulama üzerinde 5 farklı lokasyon seçeneği bulunuyor. Bu lokasyonlar:
- Almanya
- ABD
- Birleşik Krallık
- Fransa
- Hollanda
Mevcut konumunuzu bu beş farklı ülkeye taşıyarak güvenilir, güvenli, sınırsız ve tamamen ücretsiz bir şekilde internetteki tüm içeriklere ulaşılabiliyor. Milyonlarca kullanıcı olan ve her geçen gün kullanıcı sayısını artıran Free Planet VPN'i siz de cihazınıza indirin ve sınırsız erişim deneyimini yaşayın!
Free Planet VPN Özellikleri
- Trafik ve hız sınırı bulunmuyor
- Kişisel veri istemiyor, kayıt gerektirmiyor
- 5 ücretsiz VPN konumu sunuyor
- 256 bit şifreleme ile yüksek güvenlikli
- Sunuculardaki tüm sabit diskler şifreli
- Kayıt tutmama politikası
Planet VPN
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 74.00 MB
- Üretici Free VPN Planet
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%100 güvenilir ve ücretsiz bir VPN hizmeti olan Planet VPN'i iPhone'a indirerek ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz.
Ömür boyu kullanım garantisi sunan bir VPN proxy çözümü olan Free Planet VPN, dünya genelinde 5 önemli konuma hızlı bir şekilde bağlanabilme imkanı sunuyor. Bu ülkelere bağlantı gerçekleştirerek kendi konumunuzu gizleyebilir, istediğiniz tüm web sitelerine rahat bir şekilde bağlantı sağlayabilirsiniz.
Free VPN Planet İndir
%100 güvenilir ve ücretsiz bir VPN hizmeti olan Planet VPN, tüm web sitelerine ve içeriklere sınırsız erişim olanağı tanıyor. İstikrarlı ve güvenli bağlantı gerçekleştirdiği kanıtlanmış Free VPN ile kayıt oluşturmaya gerek dahi kalmıyor.
Üst düzey şifrelemeye sahip olması ile kullanıcı güvenliğini birinci planda tutuyor. Masaüstü dahil tüm platformlarda kullanılabiliyor. iOS cihazlar için ücretsiz ve güvenilir bir VPN uygulaması olan Free Planet; Almanya, Fransa, Hollanda, ABD ve İngiltere şeklinde 5 farklı konum seçeneğine sahip.
Bu konumlardan herhangi biri seçildiği zaman şifreleme ile birlikte mevcut konum gizleniyor. Konum gizlemenin ötesinde yasaklı olan ve erişim sorunu yaşanan web sitelerine giriş yapmak kolaylaşıyor.
Bağlantı, kullanıcı kesmediği sürece problemsiz bir şekilde devam ediyor. Aynı hesap birden fazla cihazda da kullanılabiliyor ancak bunun için Premium sürüm satın alınması gerekiyor. Satın alım esnasında da e-posta harici hiçbir kişisel veri saklanmıyor.
Planet VPN Özellikleri
- Güvenilir, güvenli bağlantı
- Üst düzey şifreleme
- Kolay kullanım
- Kullanışlı arayüz
- Kesintisiz bağlantı desteği
- Veri kaydetmeme
- 7/24 teknik destek
Planet VPN
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 74.00 MB
- Üretici Free VPN Planet
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Planet VPN, 60'ın üzerinde ülke ve 1.200 sunucu seçeneği ile geniş bir sunucu ağı desteğinde bulunuyor.
Free Planet VPN, çevrimiçi ortamda gizliliği sağlayan; süre, trafik ve bant genişlik sınırı olmadan internette dolaşma fırsatı sunan bir VPN hizmetidir. Kayıt tutmaması ile kullanıcılardan geçer not alan uygulama, yapılan tüm eylemleri gizli bir şekilde tutar ve üçüncü taraflarla paylaşmaz.
Sunucuları askeri düzeyde disk şifreleme ile korurken, güvenliği ve gizliliği üst düzeyde tutuyor. VPN'i aktif hale getirmek için herhangi bir şekilde kayıt oluşturma işlemi gerçekleştirmeye gerek kalmıyor. Birçok farklı tarayıcıda ve işletim sisteminde kullanılabiliyor.
Planet VPN İndir
Her cihazla uyumlu olan Free VPN, Mac modellerinde de üst düzey bir çalışma performansı sergiliyor. Tüm çevrimiçi etkinlikleri korumaya alıyor. 60'ın üzerinde ülke ve 1.200 sunucu seçeneği ile geniş bir sunucu ağı desteğinde bulunuyor.
Bu konumlardan en uygun olanı seçebilme fırsatı sunuyor. Herhangi bir destek alma ihtiyacında canlı sohbet veya e-posta ticket sistemi ile 7/24 iletişime geçilebiliyor. Kapsamlı sunucu erişimi, yüksek hızda bağlantı, kullanıcı dostu arayüz gibi özellikleri ile başarılı hizmet sunan bir proxy hizmeti oluyor.
Planet VPN sayesinde engelli olan tüm web sitelerine ve içeriklere erişim sağlanıyor. Aynı zamanda bu bağlantıları gerçekleştirmekle birlikte farklı lokasyon seçimleriyle daha geniş içerik listelerine kolayca erişilebiliyor.
5 ücretsiz ülke seçeneği bulunuyor. Bu ülkeler:
- Almanya
- ABD
- Fransa
- İngiltere
- Hollanda
Planet VPN Özellikleri
- İndirimli ve avantajlı satın alım işlemleri
- Kullanıcı dostu arayüz
- Çevrimiçi gizlilik
- 5 tane ücretsiz toplam 60 farklı ülkede 1200 sunucu
- Ücretsiz ve sınırsız kullanım
- Yüksek bağlantı ve erişim hızı
Planet VPN
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Free VPN Planet
-
Web üzerinden başarılı ve yüksek hızda VPN desteği almak isteyenler için ideal bir seçim: Free Planet VPN
Kayıt gerektirmeyen ve sınırsız bir VPN proxy hizmeti arıyorsanız, Planet VPN aradığınız uygulama olabilir. Ücretsiz kullanıma uygun olmasıyla birlikte güvenlik açısından da iyi bir seçenek olması tercih edilebilirliğini artırıyor.
Free Planet VPN sayesinde engellenen tüm web kaynaklarına ve hizmetlerine tam erişim sağlanabiliyor. Mevcut IP adresini gizlemekle birlikte, değiştirilen adrese herhangi bir şekilde üçüncü taraflarca ulaşmak imkansız hale geliyor.
Free Planet VPN İndir
Sunucularda askeri düzeyde trafik şifrelemesi yapan Planet VPN, kayıt gerektirmeyen başarılı bir VPN uygulaması olarak öne çıkıyor. Tam anonimlik elde etme, tarama geçmişini gizli tutma, trafik şifreleme ve engelli web sitelerine erişim sağlama gibi birçok farklı avantaj sunuyor.
En sevilen video akış hizmetlerine ve web sitelerine güçlü, kesintisiz bir hızla bağlanabiliyor. YouTube, Facebook, Twitter, VK, Instagram ve benzere sosyal medya uygulamalarında da konum değişikliği yaparak erişim sağlanabiliyor.
Eğer ücretsiz kullanım yerine Premium kullanım tercih edilirse farklı avantajlar da elde ediliyor. 60'dan fazla ülke ve 1.200'den fazla sunucu desteği sağlanıyor. Aynı zamanda tek bir hesabı 10 farklı cihazda da açabilme imkanı sunuluyor.
Free Planet VPN Özellikleri
- Ücretsiz kullanım
- Kolay ve kullanıcı dostu arayüz
- Kayıt tutmaz
- 5 ücretsiz konum seçeneği
- Premium hizmet seçeneği
- Tüm sürüm ve cihaza uygun
- Yüksek hız ve sınırsız kullanım