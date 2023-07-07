Free Planet VPN, sınırsız erişim ve tamamen ücretsiz kullanım imkanı sunuyor.

Hasan Okçu - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Planet VPN ile engellenmiş tüm içerik ve web sitelerine erişim sağlanıyor. Sitelerin ve uygulamaların engelini kaldırmakla birlikte farklı lokasyon seçimleri ile daha fazla içeriğe ulaşmak kolaylaşıyor.

Sosyal ağlar, forumlar ve video barındırma hizmetlerine erişim sağlanabiliyor. 5 ülke seçeneği bunuyor. Almanya, İngiltere, ABD, Hollonda ve Fransa olarak lokasyonu değiştirmek ve o ülkeler üzerinden geniş internet arşivlerine giriş yapılabiliyor.

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5 ülke ile sınırsız ve ücretsiz kullanım sunuyor. Eğer 60'dan fazla ülke seçeneğinden yararlanmak isteyen kullanıcı olursa, Premium üyelik oluşturabiliyor. Kayıt gerektirmeyen ve veri tutmayan uygulama, üyelik kısmında da sadece e-posta adresini kayıtlı tutuyor.

Sitelere bağlantı kurmanın yanı sıra konumun önemli olduğu oyunlarda da ideal bir kullanım sunuyor. Çevimiçi oyun oynama ve video akış hizmetlerinde gecikme olmadan bağlantı kurabilme imkanları mevcut.

İnternetten de tasarruf edilmesini sağlayan Planet VPN, tam güvenlik ve çevrimiçi gizlilik avantajı ile geliyor. Ev ve mobil internet servis sağlayıcılarından, bağlantıları güçlü veri şifreleme özelliği ile korumaya yardımcı oluyor.

Free Planet VPN'de şifreler, oturum açma bilgileri, ziyaret edilen web siteler ve kart bilgileri gibi kişisel veriler tamamen korunuyor ve gizleniyor. IP adresi değişimi sayesinde lokasyona göre uygun fiyatlardan yararlanma fırsatı da bulunuyor. Otel rezervasyonu, uçak bileti ve Steam oyunlarında düşük ücretlerden yararlanılabiliyor.

Planet VPN Özellikleri