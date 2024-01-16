Planet Zoo, hayvanseverlerin ve simülasyon oyunları ile içli dışlı olanların ilgisini çekebilecek bir yapım. 2019 yılında çıkan Planet Zoo, bu türe ilgi duyanlar tarafından epey beğenildi. Popülaritesi kolaktan kulağa yayılan bu oyun ile ilgili en çok merak edilen şey ise sistem gereksinimleri oldu. Planet Zoo sistem gereksinimleri aşağıda yer alıyor.

Planet Zoo sistem gereksinimleri bakımından makul bir oyun gibi. 2019’da çıkmış bir oyuna göre istediği gereksinimler kabul edilebilir gibi. Eğer oyunu yüksek ayarlarda oynamak istiyorsanız 16 GB ve üzeri bir RAM’e sahip olmalısınız.

Çok eski bir bilgisayarınız yoksa Planet Zoo sisteminizde kasma yapmadan akıcı bir şekilde çalışacaktır. 16 GB yer kaplayan Planet Zoo’yu indirirken çok fazla beklemeyeceğinizi düşünüyoruz.

Planet Zoo Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7 (SP1+)/8.1/10 64bit

: Windows 7 (SP1+)/8.1/10 64bit İşlemci : Intel i5-2500 / AMD FX-6350

: Intel i5-2500 / AMD FX-6350 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 770 (2GB) / AMD Radeon R9 270X (2GB)

: NVIDIA GeForce GTX 770 (2GB) / AMD Radeon R9 270X (2GB) Depolama: 16 GB kullanılabilir alan

Planet Zoo Önerilen Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 64bit

: Windows 10 64bit İşlemci : Intel i7-4770k / AMD Ryzen 5 1600

: Intel i7-4770k / AMD Ryzen 5 1600 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1070 (8GB) ya da AMD Radeon RX 580 (8GB)

: NVIDIA GeForce GTX 1070 (8GB) ya da AMD Radeon RX 580 (8GB) Depolama: 16 GB kullanılabilir alan

Yukarıda da görülebileceği üzere Planet Zoo’nun sistem gereksinimleri günümüzdeki pek çok sistem tarafından rahatça çalıştırılabilir. Eğer eski bilgisayarınızın değiştirilme zamanı geldi mi diye düşünüyorsanız ilgili yazımıza göz atabilir ve bu konu ile alakalı daha fazla fikir alabilirsiniz.

Planet Zoo sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin bilgisayarınız Planet Zoo’yu kaldırıyor mu? Planet Zoo’nun sistem gereksinimleri nasıl buldunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.