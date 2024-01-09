Planet Zoo oynayarak hayalinizdeki hayvanat bahçesini inşa etmeye başlayın.

Kemal Tavus - 6 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Planet Coaster ve Zoo Tycoon'un geliştiricilerinden Frontier Developments tarafından geliştirilen ve yayınlanan Planet Zoo 2019 yılında yayınlandı. Bir yönetim ve inşa etme simülasyonu olan Planet Zoo sandbox bir yapıya sahip.

Planet Zoo oldukça detaylı ve kapsamlı bir oynanışa sahip. Pek çok hayvanı inceleyip araştırarak onlar hakkında bilgi toplayın ve onları hayatta tutabilecek en iyi hayvanat bahçesini tasarlamak için çalışmalara başlayın. Kaynaklarınızı en iyi şekilde yönetin ve ziyaretçilerinizi memnun etmenin yollarını öğrenin.

Planet Zoo’daki hayvanlar son derece gerçekçidir. 100’den fazla hayvanın bulunduğu bu oyunda çok ince ayrıntılar bulunmaktadır. Eğer hayvanat bahçelerine ve vahşi yaşama ilginiz varsa Planet Zoo’ya muhakkak bir şans verin.

Planet Zoo İndir

Hemen Planet Zoo indirin ve hayalinizdeki hayvanat bahçesini kurmak için çalışmaya başlayın. Devasa, ferah ve sürdürülebilir bir hayvanat bahçesi inşa edin.

Planet Zoo Sistem Gereksinimleri