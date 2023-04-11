A101'e PlayStation 5 Geldi: İşte Fiyatı!

A101, teknolojik ürün satışlarına büyük bir hızla devam ediyor ve bu hafta oyunseverler için muhteşem bir fırsat sunuyor. Türkiye'nin üç büyük perakende market zinciri arasında yer alan A101, özellikle iddialı ürünleriyle ön plana çıkıyor. A101 bu kez oyun tutkunlarını sevindirmeyi planlıyor.

A101, 13 Nisan Perşembe günü raflarına Sony'nin en yeni oyun konsolu PlayStation 5'i koyacak. Bu satış, ülkemizdeki perakende market zincirleri arasında süren teknolojik ürün satışı rekabetinde A101'in oldukça iddialı ürünleriyle öne çıkmasını sağlıyor. Ayrıca satışa sunulacak olan PlayStation 5'in standart modeli diskli versiyon olacak.

PlayStation 5 Satışı 13 Nisan'da Başlıyor

PlayStation 5 Standart Edition oyun konsolu, A101 tarafından 18.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bu fiyat, Akakce.com üzerinden güncel fiyatlarla kıyaslandığında ithalatçı garantili satılmayan yerlere göre hemen hemen aynı seviyede. Öte yandan A101'in internet sitesinde yer alan bilgilere göre satışa sunulacak olan PlayStation 5'in Sony Eurasia garantisi olduğu belirtilmekte.

A101, teknolojik ürün satışlarına devam ederek müşterilerine birçok farklı alandan ürünlerle hizmet sunmaya devam ediyor. Bu hafta satışa sunulacak olan PlayStation 5, oyun severlerin yüzünü güldürecek.