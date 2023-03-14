PS5 Pro Yolda: Özellikleri Neler?
Insider Gaming'te yer alan bir habere göre PS5 Pro, önümüzdeki sene çıkmak üzere geliştiriliyor. İşte detaylar!
İlk defa PS4 ile tanıştığımız, donanım güncellemesi alan model mantığı, PS5 ile devam edecek gibi duruyor. Bugün Insider Gaming'te yayınlanan bir habere göre PS5 Pro, önümüzdeki sene çıkarılmak üzere geliştiriliyor.
Sony'nin özellikle daha gelişmiş ışın izleme teknolojisi sunmak adına PS5 Pro üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.
PlayStation 5 Pro 2024'te Çıkacak
PS4 Pro'dakine benzer bir şekilde özellikle grafik kalitesi, performans ve yükleme sürelerinde daha iyi sonuçlar vermesi beklenen PS5 Pro'nun 2024 yılı içerisinde satışa sunulacağı iddia ediliyor.
Halihazırda oldukça güçlü olan PlayStation 5 için ekstra bir donanım takviyesinin gerekliliği tartışılırken Sony'nin E3'ten önce düzenleyeceği bir etkinlikte yeni donanımları tanıtacağı belirtiliyor.
PlayStation 5 Pro için henüz bir resmi açıklama olmadığını belirtmemiz gerekir. Ancak Sony'nin daha önceden yeni jenerasyonda farklı donanımlar ve ürünler sunacağına dair açıklaması göz önüne alındığında, Pro modelini önümüzdeki senelerde görmemiz bir hayli olası.
Sony PlayStation 5 Satış Miktarı On Milyonu Geçti!
Bugün yaptığımız bir haberde Xbox Series ailesinin şimdiye kadar en hızlı satan Xbox olduğunu sizlerle paylaşmıştık. Bu verileri takiben yayınlanan yeni bir rapora göre PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition da şimdiye kadar en hızlı satan PlayStation modelleri oldu.
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