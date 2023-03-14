PS5 Pro Yolda: Özellikleri Neler?

İlk defa PS4 ile tanıştığımız, donanım güncellemesi alan model mantığı, PS5 ile devam edecek gibi duruyor. Bugün Insider Gaming'te yayınlanan bir habere göre PS5 Pro, önümüzdeki sene çıkarılmak üzere geliştiriliyor.

Sony'nin özellikle daha gelişmiş ışın izleme teknolojisi sunmak adına PS5 Pro üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

PlayStation 5 Pro 2024'te Çıkacak

PS4 Pro'dakine benzer bir şekilde özellikle grafik kalitesi, performans ve yükleme sürelerinde daha iyi sonuçlar vermesi beklenen PS5 Pro'nun 2024 yılı içerisinde satışa sunulacağı iddia ediliyor.

Halihazırda oldukça güçlü olan PlayStation 5 için ekstra bir donanım takviyesinin gerekliliği tartışılırken Sony'nin E3'ten önce düzenleyeceği bir etkinlikte yeni donanımları tanıtacağı belirtiliyor.

PlayStation 5 Pro için henüz bir resmi açıklama olmadığını belirtmemiz gerekir. Ancak Sony'nin daha önceden yeni jenerasyonda farklı donanımlar ve ürünler sunacağına dair açıklaması göz önüne alındığında, Pro modelini önümüzdeki senelerde görmemiz bir hayli olası.