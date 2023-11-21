POCO C40 Özellikleri ve Fiyatı

Uygun fiyat etiketiyle öne çıkan POCO C40 özellikleri neler? Bu rehberde bütçe dostu akıllı telefon modelinde hangi donanım bileşenlerinin yer aldığı ve ne kadar ücrete satıldığı ile ilgili merak edilen soruları yanıtlayacağız.

POCO C40 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,71 inç

: 6,71 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 720 x 1650 piksel

: 720 x 1650 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 268 PPI

: Yaklaşık 268 PPI İşlemci : JLQ JR510

: JLQ JR510 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 11 nm

: 11 nm RAM : 2 GB / 3 GB / 4 GB

: 2 GB / 3 GB / 4 GB Depolama : 32 GB / 64 GB

: 32 GB / 64 GB Arka Kamera : 13 MP + 2 MP

: 13 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Ön Kamera : 5 MP

: 5 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Batarya Kapasitesi : 6.000 mAh

: 6.000 mAh Bluetooth : 5.0

: 5.0 Kablolu Şarj : 18W

: 18W Kalınlık : 9,2 mm

: 9,2 mm Ağırlık: 204 gram

6,71 inç ekran büyüklüğüne sahip olan C40, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1650 piksel çözünürlük ve yaklaşık olarak 268 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 204 gram ağırlığındaki telefon 169,6 x 76,6 x 9,2 mm boyutlarında.

POCO marka akıllı telefonun arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera mevcut.

Ön ve arka kameralar 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yeteneğine sahip. JLQ JR510 işlemcisinin ve Mali-G57 MC1 GPU'nun yer aldığı telefon 2 GB, 3 GB ve 4 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 32 GB ve 64 GB seçenekleri bulunuyor.

6.000 mAh batarya kapasitesinin yer aldığı akıllı telefonda 18W kablolu şarj desteği mevcut. Peki, siyah, mercan yeşili ve POCO sarısı olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan POCO C40 fiyatı ne kadar?

POCO C40 Fiyatı

POCO C40 modelinin 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip sürümü 4 bin 199 TL, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 4 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Bu rehberde POCO C40 ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.