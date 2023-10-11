2023 yılının şubat ayında tanıtılan POCO X5 serisi özellikleri ve fiyatı ile öne çıkıyor. Peki, X5 5G ve X5 Pro 5G olmak üzere iki farklı modelden oluşan akıllı telefon serisinde hangi donanım bileşenleri yer alıyor? Bu rehberde pek çok kişi tarafından merak edilen soruyu cevaplayacağız.

POCO X5 5G Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,67 inç

: 6,67 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2400 piksel

: 1080 x 2400 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 395 PPI

: Yaklaşık 395 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : Snapdragon 695 5G

: Snapdragon 695 5G İşlemci Çekirdekleri : 8 çekirdek

: 8 çekirdek Üretim Teknolojisi : 6 nm

: 6 nm RAM : 6 GB / 8 GB

: 6 GB / 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 48 MP + 8 MP + 2 MP

: 48 MP + 8 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Ön Kamera : 13 MP

: 13 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Hücresel : 4G / 5G

: 4G / 5G Bluetooth : 5.2

: 5.2 Batarya Kapasitesi : 5000 mAh

: 5000 mAh Hızlı Şarj : 33W

: 33W Ağırlık : 189 gram

: 189 gram Kalınlık: 7,98 mm

POCO X5 5G Fiyatı

Mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan POCO X5 5G modelinin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 12 bin 599 TL fiyata satılıyor. Telefonun fiyatı zaman içerisinde değişebilir.

POCO X5 Pro 5G Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,67 inç

: 6,67 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2400 piksel

: 1080 x 2400 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 395 PPI

: Yaklaşık 395 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : Snapdragon 778G 5G

: Snapdragon 778G 5G İşlemci Çekirdekleri : 8 çekirdek

: 8 çekirdek Üretim Teknolojisi : 6 nm

: 6 nm RAM : 6 GB / 8 GB

: 6 GB / 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 108 MP + 8 MP + 2 MP

: 108 MP + 8 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K 30 FPS, 1080p 30/60/120 FPS

: 4K 30 FPS, 1080p 30/60/120 FPS Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30/60 FPS

: 1080p 30/60 FPS Hücresel : 4G / 5G

: 4G / 5G Bluetooth : 5.2

: 5.2 Batarya Kapasitesi : 5000 mAh

: 5000 mAh Hızlı Şarj : 67W

: 67W Ağırlık : 181 gram

: 181 gram Kalınlık: 7,9 mm

POCO X5 Pro 5G Fiyatı

Siyah ve açık mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan POCO X5 Pro 5G modelinin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 15 bin 999 TL fiyata satılıyor. Orta segment telefonlar arasında yer alan cihazın fiyatı zaman içerisinde değişebilir.

Bu rehberde POCO X5 serisi ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu telefonlar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.