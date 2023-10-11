POCO X5 Serisi Özellikleri ve Fiyatı
Bu rehberde POCO X5 serisi özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte POCO marka X5 5G ve X5 Pro 5G telefon modelleri!
2023 yılının şubat ayında tanıtılan POCO X5 serisi özellikleri ve fiyatı ile öne çıkıyor. Peki, X5 5G ve X5 Pro 5G olmak üzere iki farklı modelden oluşan akıllı telefon serisinde hangi donanım bileşenleri yer alıyor? Bu rehberde pek çok kişi tarafından merak edilen soruyu cevaplayacağız.
POCO X5 5G Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,67 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 395 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 695 5G
- İşlemci Çekirdekleri: 8 çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 6 nm
- RAM: 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Ön Kamera: 13 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Hücresel: 4G / 5G
- Bluetooth: 5.2
- Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
- Hızlı Şarj: 33W
- Ağırlık: 189 gram
- Kalınlık: 7,98 mm
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POCO X5 5G Fiyatı
Mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan POCO X5 5G modelinin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 12 bin 599 TL fiyata satılıyor. Telefonun fiyatı zaman içerisinde değişebilir.
POCO X5 Pro 5G Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,67 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 395 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 778G 5G
- İşlemci Çekirdekleri: 8 çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 6 nm
- RAM: 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30 FPS, 1080p 30/60/120 FPS
- Ön Kamera: 16 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30/60 FPS
- Hücresel: 4G / 5G
- Bluetooth: 5.2
- Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
- Hızlı Şarj: 67W
- Ağırlık: 181 gram
- Kalınlık: 7,9 mm
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Yapılan tanıtım sonucunda POCO F5 ve POCO F5 Pro modellerinin özellikleri ve fiyatı belli oldu.
POCO X5 Pro 5G Fiyatı
Siyah ve açık mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan POCO X5 Pro 5G modelinin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 15 bin 999 TL fiyata satılıyor. Orta segment telefonlar arasında yer alan cihazın fiyatı zaman içerisinde değişebilir.
Bu rehberde POCO X5 serisi ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu telefonlar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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