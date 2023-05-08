POCO F5 Serisi Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Xiaomi’nin bağımsız alt markası olan POCO, yeni akıllı telefon serisi POCO F5 serisinin geleceğini tüm dünyaya duyurdu. İki farklı modelden oluşan seride POCO F5 ve POCO F5 Pro modelleri bulunuyor. Pro modeli adından da anlaşılacağı üzere serinin en üst seviye özelliklerine sahip olan ürünü olarak karşımıza çıkacak.

Çinli firmanın tanıtmaya hazırlandığı bu iki telefon çok yakın bir tarihte dünyanın her yerinde satışa çıkmaya hazırlanıyor. Fiyat/performans ürünü olması beklenen bu serideki akıllı telefonlarda kullanıcıların dört gözle beklediği ekran ve batarya özellikleri dikkat çekiyor.

İşte, dünyanın dört bir yanında beklenen POCO F5 serisinin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi!

POCO F5 Özellikleri

Poco F5 serisinde yer alan iki modelin özellikleri arasında bazı farklılıklar olması bekleniyor. Öncelikle POCO F5 modelinde bulacağımız önemli özellikler şu şekilde sıralanıyor:

Ekran Özellikleri

Ekran boyutu: 6.67 inç

Türü: Kapasitif

Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel, FHD +

Yenileme hızı: 120 Hz

Teknolojisi: OLED

Oranı: 20:9

Alanı: 107.01

Dolby Vision

HDR

HDR10+

Multi Touch

Ekran İçi Ön Kamera

Çizilmelere Dayanıklı Cam

DCI-P3 Renk

Çerçevesiz Tasarım

240 Hz Screen Touch Response

1920 Hz PWM Dimming

Renk sayısı: 68 Milyar

Batarya Özellikleri

Kapasite: 5000 mAh

Teknoloji: Lithium Polymer

Hızlı şarj: 67 W

Şarj: USB Type-C

Kamera Özellikleri

Çözünürlük: 64 MP

Portre, seri çekim, otomatik odaklama modları

Sesli komut

Zamanlayıcı

AI algılama

Sesli komut özelliği

Çift tonlu 2 LED flaş

Sensör boyutu: ½ inç

Video kaydı çözünürlüğü: 2160p (Ultra HD) 4K

Dijital görüntü sabitleyici

Time-lapse

Yavaş çekim

Video FPS: 30 FPS

İkinci arka kamera: 8 MP, ekstra geniş açı özelliği

Üçüncü arka kamera: 2 MO, makro çekim

Ön kamera çözünürlüğü: 16 MP -1080p, 60 FPS

Ön kamerada portre, sanal flaş, yavaş çekim, hyperlapse, panorama selfie, zamanlayıcı, sesle komut özellikleri

Donanımsal Özellikleri

CPU: 2.91 GHz, 8 çekirdek

Grafik işlemci: Adreno 725

RAM: 8/ 12/ 16 GB, LPDDR5

Dahili depolama: 128/ 256/ 512 GB, UFS 3.1

Tasarım Özellikleri

Boy: 161,11mm

En: 74.95 mm

Kalınlık: 7.9 mm

Ağırlık: 181 gram

Beyaz, siyah, mavi renk seçenekleri

Diğer Özellikler

İşletim sistemi: Android

Hoparlör özellikleri: Stereo, çift hoparlör, 3.5 mm ses çıkışı

2G, 3G, 4G, 4.5G, 5G bağlantı desteği

Wi-Fi

Bluetooth

Kızılötesi

Navigasyon

Görüntülü konuşma

Parmak izi okuyucu

Dolby Atmos

Yüz tanımlama

HWA

Hi-Res Audio

3D Vapor-Chamber Soğutma

Sim: Nano-SIM (4FF) , çift hat özelliği

Poco F5 Pro Özellikleri

Ekran Özellikleri

Ekran boyutu: 6.67 inç

Türü: Kapasitif

Çözünürlük: 1440 x 3200 (QHD+) Piksel

Yenileme hızı: 120 Hz

Teknolojisi: OLED

Oranı: 20:9

Alanı: 107.01

Dolby Vision

HDR

HDR10+

Multi Touch

Ekran İçi Ön Kamera

Çizilmelere Dayanıklı Cam

DCI-P3 Renk

JNCD 0.25

DC Dimming

Çerçevesiz Tasarım

480 Hz Screen Touch Response

1920 Hz PWM Dimming

Renk sayısı: 68 Milyar

Batarya Özellikleri

Kapasite: 5160 mAh

Teknoloji: Lithium Polymer

Hızlı şarj: 67 W

Şarj: USB Type-C

Kablosuz şarj var.

Kablosuz hızlı şarj: 30 W

Kamera Özellikleri

Çözünürlük: 64 MP

Portre, seri çekim, otomatik odaklama modları

6 Elementli lens

Sesli komut

Zamanlayıcı

AI algılama

Sesli komut özelliği

Çift tonlu 3 LED flaş

Sensör boyutu: ½ inç

Video kaydı çözünürlüğü: 4320p (Ultra HD) 8K

Optik görüntü sabitleyici

Time-lapse

Yavaş çekim

Video FPS: 24 FPS

Dijital görüntü sabitleyici, time-lapse ve yavaş çekim (videoda)

İkinci arka kamera: 8 MP, ekstra geniş açı özelliği

Üçüncü arka kamera: 2 MO, makro çekim

Ön kamera çözünürlüğü: 16 MP -1080p, 60 FPS

Ön kamerada portre, sanal flaş, yavaş çekim, hyperlapse, zamanlayıcı, sesle komut özellikleri

Donanımsal Özellikleri

CPU: 3.2 GHz, 8 çekirdek

Grafik işlemci: Adreno 725

RAM: 8/12/16 GB, LPDDR5

Dahili depolama: 128 /256/512 GB ve 1 TB/, UFS 3.1

Tasarım Özellikleri

Boy: 162,78 mm

En: 75,44 mm

Kalınlık: 8,59 mm

Beyaz, siyah, mavi ve yeşil renk seçenekleri

Poco F5 Fiyatı Ne Kadar?

Poco F5 serisi için fiyat/performans ürünleri olacağı yönünde söylentiler dolaşıyordu. Bunun üstüne geçtiğimiz günlerde bu seride bulunan iki model için belirlenen fiyatlar duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre Poco F5’te 12 GB Ram ve 256 GB depolama alanına sahip olan model için belirlenen fiyat 422 dolar olacak.

Poco F5 Pro’da 8 GB Ram + 256 GB dahili hafıza içeren modelin 537 dolar olacağı söylendi. 12 GB Ram + 256 GB depolama alanı sunan Pro model ise 574 dolardan satışa çıkacak. Türkiye fiyatlarına baktığımızda ise 8 GB + 256 GB’lık Pro modelin 7.400 TL, aynı özelliklere sahip Poco F5’in ise 6.100 TL olarak fiyatlandırıldığı biliniyor.

Poco F5 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Poco F5 ve F5 Pro için geri sayım çoktan başladı. Merakla beklenen akıllı telefon serisinin tanıtım tarihi ilan edildi. 9 Mayıs’ta dünya çapında tanıtımı yapılacak olan Poco F5 ve Poco F5 Pro için herkes gün sayıyor. Dünya genelinde Poco F5 serisine ait iki model de satılacak. Ancak Hindistan pazarında sadece Poco F5 modelinin satılacağı konuşuluyor.