POCO F5 Serisi Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Dünya çapında beklenen Poco F5 ve F5 Pro'nun fiyatı, çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu! Poco F5 serisine dair en güncel detaylar burada!
Xiaomi’nin bağımsız alt markası olan POCO, yeni akıllı telefon serisi POCO F5 serisinin geleceğini tüm dünyaya duyurdu. İki farklı modelden oluşan seride POCO F5 ve POCO F5 Pro modelleri bulunuyor. Pro modeli adından da anlaşılacağı üzere serinin en üst seviye özelliklerine sahip olan ürünü olarak karşımıza çıkacak.
Çinli firmanın tanıtmaya hazırlandığı bu iki telefon çok yakın bir tarihte dünyanın her yerinde satışa çıkmaya hazırlanıyor. Fiyat/performans ürünü olması beklenen bu serideki akıllı telefonlarda kullanıcıların dört gözle beklediği ekran ve batarya özellikleri dikkat çekiyor.
İşte, dünyanın dört bir yanında beklenen POCO F5 serisinin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi!
POCO F5 Özellikleri
Poco F5 serisinde yer alan iki modelin özellikleri arasında bazı farklılıklar olması bekleniyor. Öncelikle POCO F5 modelinde bulacağımız önemli özellikler şu şekilde sıralanıyor:
Ekran Özellikleri
- Ekran boyutu: 6.67 inç
- Türü: Kapasitif
- Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel, FHD +
- Yenileme hızı: 120 Hz
- Teknolojisi: OLED
- Oranı: 20:9
- Alanı: 107.01
- Dolby Vision
- HDR
- HDR10+
- Multi Touch
- Ekran İçi Ön Kamera
- Çizilmelere Dayanıklı Cam
- DCI-P3 Renk
- Çerçevesiz Tasarım
- 240 Hz Screen Touch Response
- 1920 Hz PWM Dimming
- Renk sayısı: 68 Milyar
Batarya Özellikleri
- Kapasite: 5000 mAh
- Teknoloji: Lithium Polymer
- Hızlı şarj: 67 W
- Şarj: USB Type-C
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Kamera Özellikleri
- Çözünürlük: 64 MP
- Portre, seri çekim, otomatik odaklama modları
- Sesli komut
- Zamanlayıcı
- AI algılama
- Sesli komut özelliği
- Çift tonlu 2 LED flaş
- Sensör boyutu: ½ inç
- Video kaydı çözünürlüğü: 2160p (Ultra HD) 4K
- Dijital görüntü sabitleyici
- Time-lapse
- Yavaş çekim
- Video FPS: 30 FPS
- İkinci arka kamera: 8 MP, ekstra geniş açı özelliği
- Üçüncü arka kamera: 2 MO, makro çekim
- Ön kamera çözünürlüğü: 16 MP -1080p, 60 FPS
- Ön kamerada portre, sanal flaş, yavaş çekim, hyperlapse, panorama selfie, zamanlayıcı, sesle komut özellikleri
Donanımsal Özellikleri
- CPU: 2.91 GHz, 8 çekirdek
- Grafik işlemci: Adreno 725
- RAM: 8/ 12/ 16 GB, LPDDR5
- Dahili depolama: 128/ 256/ 512 GB, UFS 3.1
Tasarım Özellikleri
- Boy: 161,11mm
- En: 74.95 mm
- Kalınlık: 7.9 mm
- Ağırlık: 181 gram
- Beyaz, siyah, mavi renk seçenekleri
Diğer Özellikler
- İşletim sistemi: Android
- Hoparlör özellikleri: Stereo, çift hoparlör, 3.5 mm ses çıkışı
- 2G, 3G, 4G, 4.5G, 5G bağlantı desteği
- Wi-Fi
- Bluetooth
- Kızılötesi
- Navigasyon
- Görüntülü konuşma
- Parmak izi okuyucu
- Dolby Atmos
- Yüz tanımlama
- HWA
- Hi-Res Audio
- 3D Vapor-Chamber Soğutma
- Sim: Nano-SIM (4FF) , çift hat özelliği
Poco F5 Pro Özellikleri
Ekran Özellikleri
- Ekran boyutu: 6.67 inç
- Türü: Kapasitif
- Çözünürlük: 1440 x 3200 (QHD+) Piksel
- Yenileme hızı: 120 Hz
- Teknolojisi: OLED
- Oranı: 20:9
- Alanı: 107.01
- Dolby Vision
- HDR
- HDR10+
- Multi Touch
- Ekran İçi Ön Kamera
- Çizilmelere Dayanıklı Cam
- DCI-P3 Renk
- JNCD 0.25
- DC Dimming
- Çerçevesiz Tasarım
- 480 Hz Screen Touch Response
- 1920 Hz PWM Dimming
- Renk sayısı: 68 Milyar
Batarya Özellikleri
- Kapasite: 5160 mAh
- Teknoloji: Lithium Polymer
- Hızlı şarj: 67 W
- Şarj: USB Type-C
- Kablosuz şarj var.
- Kablosuz hızlı şarj: 30 W
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Kamera Özellikleri
- Çözünürlük: 64 MP
- Portre, seri çekim, otomatik odaklama modları
- 6 Elementli lens
- Sesli komut
- Zamanlayıcı
- AI algılama
- Sesli komut özelliği
- Çift tonlu 3 LED flaş
- Sensör boyutu: ½ inç
- Video kaydı çözünürlüğü: 4320p (Ultra HD) 8K
- Optik görüntü sabitleyici
- Time-lapse
- Yavaş çekim
- Video FPS: 24 FPS
- Dijital görüntü sabitleyici, time-lapse ve yavaş çekim (videoda)
- İkinci arka kamera: 8 MP, ekstra geniş açı özelliği
- Üçüncü arka kamera: 2 MO, makro çekim
- Ön kamera çözünürlüğü: 16 MP -1080p, 60 FPS
- Ön kamerada portre, sanal flaş, yavaş çekim, hyperlapse, zamanlayıcı, sesle komut özellikleri
Donanımsal Özellikleri
- CPU: 3.2 GHz, 8 çekirdek
- Grafik işlemci: Adreno 725
- RAM: 8/12/16 GB, LPDDR5
- Dahili depolama: 128 /256/512 GB ve 1 TB/, UFS 3.1
Tasarım Özellikleri
- Boy: 162,78 mm
- En: 75,44 mm
- Kalınlık: 8,59 mm
- Beyaz, siyah, mavi ve yeşil renk seçenekleri
Poco F5 Fiyatı Ne Kadar?
Poco F5 serisi için fiyat/performans ürünleri olacağı yönünde söylentiler dolaşıyordu. Bunun üstüne geçtiğimiz günlerde bu seride bulunan iki model için belirlenen fiyatlar duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre Poco F5’te 12 GB Ram ve 256 GB depolama alanına sahip olan model için belirlenen fiyat 422 dolar olacak.
Poco F5 Pro’da 8 GB Ram + 256 GB dahili hafıza içeren modelin 537 dolar olacağı söylendi. 12 GB Ram + 256 GB depolama alanı sunan Pro model ise 574 dolardan satışa çıkacak. Türkiye fiyatlarına baktığımızda ise 8 GB + 256 GB’lık Pro modelin 7.400 TL, aynı özelliklere sahip Poco F5’in ise 6.100 TL olarak fiyatlandırıldığı biliniyor.
Poco F5 Çıkış Tarihi Ne Zaman?
Poco F5 ve F5 Pro için geri sayım çoktan başladı. Merakla beklenen akıllı telefon serisinin tanıtım tarihi ilan edildi. 9 Mayıs’ta dünya çapında tanıtımı yapılacak olan Poco F5 ve Poco F5 Pro için herkes gün sayıyor. Dünya genelinde Poco F5 serisine ait iki model de satılacak. Ancak Hindistan pazarında sadece Poco F5 modelinin satılacağı konuşuluyor.
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