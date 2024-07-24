POCO X6 Serisi Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?

POCO X6 serisi su geçirir mi sorusunun yanıtı, 2024 yılında piyasaya sürülen X6 veya X6 Pro modelini satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

Bu rehberde iki farklı modelden oluşan POCO X6 serisi suya dayanıklı mı sorusunu yanıtlayacağız. İşte fiyat performans telefonlar arasında yer alan yeni akıllı telefon modellerine dair detaylar!

POCO X6 Su Geçirir mi?

IEC standardı 60529 kapsamında IP54 sertifikasına sahip olan POCO X6 modeli su sıçramalarına karşı dayanıklıdır fakat tamamen su geçirmez değildir. Telefonu suya tamamen batırmayın.

Akıllı telefon ıslaksa şarj etmeyin. Suya ve toza karşı dayanıklılığın günlük kullanımdan dolayı zaman içerisinde azalabileceği belirtiliyor.

POCO X6 Pro Su Geçirir mi?

IP54 sertifikasına sahip olan POCO X6 Pro modeli suya dayanıklıdır ancak tamamen su geçirmez değildir. Akıllı telefon ıslaksa şarj etmeyin ve ayrıca telefonu suya batırmayın. Telefonun sunduğu suya ve toza karşı dayanıklılık, günlük kullanımdan ötürü zaman içerisinde azalabilir.

POCO X6 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,67 inç

: 6,67 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1220 x 2712 piksel

: 1220 x 2712 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 446 PPI

: Yaklaşık 446 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : Snapdragon 7s Gen 2

: Snapdragon 7s Gen 2 İşlemci Çekirdekleri : 8 çekirdek

: 8 çekirdek Üretim Teknolojisi : 4 nm

: 4 nm RAM : 8 GB / 12 GB

: 8 GB / 12 GB Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 64 MP + 8 MP + 2 MP

: 64 MP + 8 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS

: 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30/60 FPS

: 1080p 30/60 FPS Bluetooth : 5.2

: 5.2 Batarya Kapasitesi : 5100 mAh

: 5100 mAh Hızlı Şarj : 67W

: 67W Kalınlık: 8 mm

POCO X6 Fiyatı

Beyaz, mavi ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan POCO X6 modelinin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 16 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

POCO X6 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,67 inç

: 6,67 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1220 x 2712 piksel

: 1220 x 2712 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 446 PPI

: Yaklaşık 446 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : MediaTek Dimensity 8300 Ultra

: MediaTek Dimensity 8300 Ultra İşlemci Çekirdekleri : 8 çekirdek

: 8 çekirdek Üretim Teknolojisi : 4 nm

: 4 nm RAM : 8 GB / 12 GB

: 8 GB / 12 GB Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 64 MP + 8 MP + 2 MP

: 64 MP + 8 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K 24/30 FPS, 1080p 30/60 FPS

: 4K 24/30 FPS, 1080p 30/60 FPS Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30/60 FPS

: 1080p 30/60 FPS Bluetooth : 5.4

: 5.4 Batarya Kapasitesi : 5000 mAh

: 5000 mAh Hızlı Şarj : 67W

: 67W Kalınlık: 8,3 mm

POCO X6 Pro Fiyatı

8 GB RAM ve 256 GB Depolama : 17.199 TL

: 17.199 TL 12 GB RAM ve 512 GB Depolama: 19.499 TL

POCO tarafından satışa sunulan X6 ve X6 Pro modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu telefonlar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlra kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.