POCO X6 Serisi Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?
POCO X6 serisi su geçirir mi sorusunun yanıtını merak eden kişiler için rehber hazırladık. İşte POCO X6 ve X6 Pro suya dayanıklı mı sorusunun yanıtı!
POCO X6 serisi su geçirir mi sorusunun yanıtı, 2024 yılında piyasaya sürülen X6 veya X6 Pro modelini satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor.
Bu rehberde iki farklı modelden oluşan POCO X6 serisi suya dayanıklı mı sorusunu yanıtlayacağız. İşte fiyat performans telefonlar arasında yer alan yeni akıllı telefon modellerine dair detaylar!
İçindekiler [Gizle]
POCO X6 Su Geçirir mi?
IEC standardı 60529 kapsamında IP54 sertifikasına sahip olan POCO X6 modeli su sıçramalarına karşı dayanıklıdır fakat tamamen su geçirmez değildir. Telefonu suya tamamen batırmayın.
Akıllı telefon ıslaksa şarj etmeyin. Suya ve toza karşı dayanıklılığın günlük kullanımdan dolayı zaman içerisinde azalabileceği belirtiliyor.
POCO X6 Pro Su Geçirir mi?
IP54 sertifikasına sahip olan POCO X6 Pro modeli suya dayanıklıdır ancak tamamen su geçirmez değildir. Akıllı telefon ıslaksa şarj etmeyin ve ayrıca telefonu suya batırmayın. Telefonun sunduğu suya ve toza karşı dayanıklılık, günlük kullanımdan ötürü zaman içerisinde azalabilir.
POCO X6 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,67 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1220 x 2712 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 446 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 7s Gen 2
- İşlemci Çekirdekleri: 8 çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 4 nm
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS
- Ön Kamera: 16 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30/60 FPS
- Bluetooth: 5.2
- Batarya Kapasitesi: 5100 mAh
- Hızlı Şarj: 67W
- Kalınlık: 8 mm
POCO X6 Fiyatı
Beyaz, mavi ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan POCO X6 modelinin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 16 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.
POCO X6 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,67 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1220 x 2712 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 446 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: MediaTek Dimensity 8300 Ultra
- İşlemci Çekirdekleri: 8 çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 4 nm
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/30 FPS, 1080p 30/60 FPS
- Ön Kamera: 16 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30/60 FPS
- Bluetooth: 5.4
- Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
- Hızlı Şarj: 67W
- Kalınlık: 8,3 mm
POCO X6 Pro Fiyatı
- 8 GB RAM ve 256 GB Depolama: 17.199 TL
- 12 GB RAM ve 512 GB Depolama: 19.499 TL
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