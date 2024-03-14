Porsche Panamera Özellikleri ve Fiyatı

Üst segment otomobil sektörünün öncülerinden Porsche’un sevilen aracı Panamera yeni versiyonu ile görücüye çıktı. 2024 Porsche Panamera’da yeni hibrit motor seçenekleri bizleri bekliyor.

4 E-Hybrid ve 4S E-Hybrid alternatifleri ile gündeme gelen araç lüks otomobil sevenleri heyecanlandırdı. Bu yazımızda yeni Porsche Panamera’nın özellikleri ve fiyatı ile ilgili bilgileri sizin için derledik.

2024 Porsche Panamera Özellikleri

2023 yılının Kasım ayında düzenlenen etkinlikte Panamera’nın 2024 versiyonunun tanıtımı yapılmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise bu aracın sunacağı yeni hibrit motor seçenekleri açıklandı.

Önceki versiyonlar ile kıyaslandığında daha yüksek güç sunan aracın tasarımında geçmiş modellerin çizgisine sadık kalındı. Bazı ufak değişikliklerin haricinde aracın genel hatlarının aynı kaldığını söyleyebiliriz.

Bu değişikliklerden birisi havalandırma ızgaraları olarak karşımıza çıkıyor. Yüksek güç sunduğu için yeni model daha kuvvetli bir soğutma sistemine ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle ızgaralarda bazı tasarımsal değişikliklere gidilmiş.

Ön tampon genel olarak aynı hatlara sahip ancak matris LED far detayı aracın standart özelliklerinden biri haline geliyor.

Arka tasarımda ışık barı ve Porsche logosu geçmiş modeller ile aynı şekilde uzanıyor. İç mekânda ise dikkat çeken bazı değişimlerden söz etmekte fayda var. 2024 sürümünde vites kolunun yerinin değiştiğini görüyoruz.

Direksiyonun sağ tarafına taşınan vites kolu sayesinde orta konsolda yer kazanılmış. Orta konsolda kazanılan bu alan artık klima ve koltuk kontrolleri için kullanılıyor. Araç içinde bir adet tam dijital gösterge ekranı ve multimedya ekranı mevcut. Ayrıca 10.9 inç boyutunda üçüncü bir ekran yer alıyor.

Motor kısmında ilk etapta 2.9 litrelik bir V6 motor bizi karşılıyor. 348 beygir güç üreten bu motorun tork değeri 500 Nm olarak belirtilmiş. Ayrıca 4.0 litrelik V8 motor seçeneği de mevcut. 670 hp’lik elektrikli motor ile desteklenen bu motor 930 Nm tork gücüne ulaşabilecek.

Aracın standart versiyonu 0’dan 100 km/saat hıza 5 saniyede ulaşabiliyor. Dört çeker sürümünde bu süre 4,7 saniyeye düşüyor. V8 ve elektrikli motorlu versiyon ise hızlanma işlemini 3 saniyede tamamlayabiliyor.

Maksimum hız seviyesine baktığımızda V6 motorlu standart ve dört çeker versiyonlar için üst sınır 270 km/saat olarak tanımlanmış. Gelişmiş hibrit motorlu sürüm ise 310 km/saat hıza ulaşabiliyor olacak.

Aracın yeni tanıtılan motor seçenekleri ise 4E-Hybrid ve 4S E-hybrid olarak isimlendiriliyor. 4-E motorda bir adet V6 motordan 300 beygir güç elde ediliyor. Destekleyici hibrit sistem sayesinde motorun toplam gücü 463 beygire çıkıyor. Tork değeri 650 Nm’e çıkarken hızlanma süresi 3.9 saniyeye ulaşıyor.

4S E-Hybrid versiyonunda ise yine 348 beygirlik V6 motoru ve yanında bulunan bir adet elektrikli motor görüyoruz. Bu aracın toplam gücü 563 beygire çıkıyor. Tork değeri ise 750 Nm’e yükseliyor. Hızlanma süresi 3.5 saniye olarak belirtilen 4S E-Hybrid seçeneğinin maksimum hız seviyesi 290 km/saat olacak.

2024 Porsche Panamera Fiyatı

Lüks otomobil sektörünün yıldızlarından Porsche’un yeni Panamera serisi motor seçeneklerine göre farklı fiyatlar sunuyor. Serideki araçların başlangıç fiyatı 101.550 dolar olarak paylaşıldı.

4E Hybrid ve 4S E-Hybrid için ise 117.495 dolar gibi bir başlangıç fiyatı belirlendi. Araçların çıkış tarihine ilişkin kesin bir gün belirtilmese de markanın kendi yaptığı açıklama bu yılın sonlarına işaret ediyor. 2024 bitmeden Porsche Panamera’yı yollarda görmek mümkün olabilir.

Siz bu aracı nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!