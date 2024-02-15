2025 Porsche Taycan Özellikleri ve Fiyatı

Otomotiv dünyasının heyecanla beklediği elektrikli 2025 Porsche Taycan nihayet duyuruldu. Güçlü motorları ve yenilikçi özellikleri ile dikkat çeken bu araç, adeta lüks ve performansı bir araya getiren bir canavar.

Peki, 2025 Porsche Taycan'ı diğerlerinden ayıran nedir? Bu yazımızda 2025 Porsche Taycan’ın özelliklerini ve satış fiyatı ile ilgili paylaşılan verileri kaleme alıyoruz. İşte, detaylar!

2025 Porsche Taycan Özellikleri

Tüm Porsche modellerinde olduğu gibi 2025 Taycan'da da en dikkat çeken özellik motor gücü. Bir önceki modeldeki ile aynı hacimdeki motorda tam 188 beygir daha fazla güç üretimi gerçekleştiriliyor. Bu sayede aracın 0’dan 100 km/s hıza ulaşma süresi sadece 2,3 saniye sürüyor. Eski model ile kıyaslandığında 9 kg daha hafif olan 2025 Porsche Taycan, 438 beygire kadar da çıkabiliyor.

Yeni Porche Taycan menzil konusunda da önemli yeniliklere sahip. Bir önceki modelde bu konunun eleştirilmesine yanıt veren şirket, bu defa kullanıcıları memnun edecek gibi görünüyor.

Enerji tüketimi açısından baktığımızda 105 kWh’lık bir batarya kullanıldığını görüyoruz. Net kapasite değeri ise 98,6 kWh. Otomobilin enerji yenileme kapasitesinde yapılan artış sonrasında bu değerin de 400 kWh’a çıktığını görüyoruz.

Mekanik anlamda yapılan yenilikler kapsamında araçta ısıl yönetim daha gelişmiş bir biçimde karşımıza çıkıyor. Aerodinamik özelliklerde de iyileştirmeler mevcut. Bir önceki Taycan modeli 270 kW ile şarj edilebiliyordu. Bu model ise 320 kW ile şarj olabiliyor. Dolayısıyla şarj süresi de önemli ölçüde kısalmış oluyor.

Yeni Taycan’ın %8’den %80 doluluk oranına sadece 18 dakikada ulaşabileceği belirtiliyor. Bunların yanı sıra aracın iç tasarımında yer alan bilgi-eğlence sistemlerinde ve dijital gösterge panelinde de çeşitli yeniliklerin yapılacağı konuşuluyor.2024 Porsche Taycan Fiyatı

Aracın çıkış tarihine ve fiyatlandırmasına ilişkin kesin veriler henüz paylaşılmadı. Beklentiler ise bahar aylarında aracın saıtşa sunulacağı yönünde. Fiyat olarak baktığımızda ek paketlere göre artan geniş bir aralıktan söz etmek mümkün olacak.

Şimdilik aracın başlangıç fiyatına ilişkin 99.000 dolar gibi bir beklenti olduğundan söz etmekle yetinebiliriz.

Siz 2025 model Taycan’ı nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.