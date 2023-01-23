Powerbank Nedir? Ne İşe Yarar?

Günümüzde artık pek çok elektrikli cihazı şarj etmemiz gerekiyor. Cep telefonları, taşınabilir el konsolları, tabletleri, kameraları ve kablosuz kulaklıkları birkaç günde bir şarj etmek lazım. Kablosuz cihazlarınızın sayısı arttıkça sürekli bu aygıtların mevcut pil durumunu takip etmek de zorlaşabiliyor. Elektrik prizine ulaşımınızın olmadığı bir anda cep telefonunuzun ya da kulaklığınızın şarjının bitmesi ise tam bir kabus. Bu durumun önüne geçebilen Powerbankler ise en büyük kurtarıcımız oluyor. Biz de bu yazımızda sizlere Powerbank nedir ne değildir detaylı bir şekilde anlatacağız.

Powerbank Nedir?

Powerbank en temelinde bir depolama cihazıdır. Bu noktada Powerbankleri devasa bir pil gibi düşünebilirsiniz. Günlük yaşantımızda kullandığımız cihazların bataryası belli bir limite sahiptir. Çok daha büyük bir bataryayı yanınızda taşıdığınız zaman hemen hemen hiçbir zaman şarj bitmesi gibi bir sorun yaşamazsınız. Cebe sığacak boyutlara sahip olan bu cihazlar kolaylıkla taşınabildikleri için halk arasında taşınabilir batarya olarak da bilinir. Boyutları genellikle ortalama bir cep telefonu kadardır. Bazı modeller kullanılabilirliği artırmak amacıyla daha ufak da üretilebiliyor.

Powerbank Ne İşe Yarar?

Taşınabilir aygıtlarınızın şarjı azaldığı ya da bittiği zaman kullanabileceğini Powerbankler sayesinde nerede olursanız olun elektronik cihazlarınızı şarj etmeniz mümkün. Çeşitli kullanım senaryolarını göz önünde bulundurduğumuz zaman Powerbanklerin ne kadar önemli olduğunu kavrayabiliriz. Uzun bir yolculuk sırasında, doğa içerisinde kamp yaparken ya da uzun süreli bir elektrik kesintisinde Powerbankler gerçekten hayati öneme sahip olabilir. Elektrik prizinin olmadığı bir yerde şarjınızın bitmesi pek çok olumsuz sonuca neden olabilir. Dolayısıyla bir Powerbank sahibi olmak çok işinize yarayabilir.

Powerbankler Hakkında Bilmeniz Gereken En Önemli Parametre

Powerbank satın alırken dikkat etmeniz gereken bazı özellikler vardır. Powerbanklerin depolama alanı, dikkat etmeniz gereken en önemli parametredir. Bu cihazların birincil görevi yüksek miktarlarda enerji depolaması. Dolayısıyla satın alacağınız bir Powerbankin depolama alanı ne kadar yüksekse o kadar iyidir. Powerbanklerin depolama birimi mAh (miliamper-saat) ile gösterilir.

Piyasada satılan telefonların genellikle bataryaları 2.000 mAh ile 5.000 mAh arasında değişmektedir. Bazı modellerde bu değer 7.000 mAh’e kadar çıkabiliyor. Powerbanklerin depolama alanı ise 10.000 mAh’den başlıyor ve 80.000 mAh’e kadar çıkabiliyor. Günlük kullanımlarınız için 20.000 mAh ve civarındaki değere sahip cihazlar sizin için son derece yeterli olacaktır. Örneğin 4.000 mAh bataryaya sahip bir telefonunuz varsa ve 20.000 mAh bir Powerbankiniz varsa:

20.000 / 4.000 = 5 defa telefonunuzu şarj edebilirsiniz demektir.

Powerbank kullanırken dikkat etmeniz gereken bir başka parametre ise bağlantı şekli olacaktır. Kullandığınız cihazlar ile Powerbankin uygun bir ara kablo ile bağlanması gerekir. Aksi halde Powerbanki kullanamazsınız. son dönemde kablosuz şarj teknolojisi ile donatılmış Powerbankler de piyasada yerini aldı. Eğer böyle bir ürün satın almak istiyorsanız muhakkak kablosuz şarj ile uyumlu olduğu cihazları kullandığınızdan emin olun.

Powerbank ile alakalı rehber niteliğindeki yazımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz yanınızda Powerbank taşıyor musunuz? Hangi cihazları Powerbank kullanarak şarj ediyorsunuz? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.