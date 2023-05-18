Yapay Zeka Araçlarında Karşılaştığımız Bir Terim: Prompt Ne Demek?

Yapay zekâ uygulamalarını kullanmak aslında oldukça kolay! Tek yapmanız gereken şey, yapay zekâdan istediklerinizi ona net bir şekilde anlatmak. Peki, yapay zekâya isteklerimizi nasıl anlatacağız? Tabi ki, prompt’larla…

Türkçe’de istem anlamında gelen ‘prompt’ kavramının tam olarak ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını öğrendikten sonra yapay zekâdan isteğinize uygun çıktılar almanız kolaylaşacak. Gelin, yapay zeka uygulamalarında prompt kullanımının inceliklerine ve bu kavramın tam olarak ne anlama geldiğine birlikte bakalım!

Prompt Ne Demek?

Yapay zekâ uygulamalarının arayüzünde ilk olarak karşımıza bir diyalog kutucuğu çıkıyor. Bu kutucuğa bir metin girmemiz isteniyor. Girdiğimiz metinler ise ‘prompt’ olarak isimlendiriliyor.

Prompt’ların görevi yapılacak işi yapay zekâya uygun şekilde tanımlamak. Yani, prompt olarak girdiğiniz veriler yapay zeka uygulamaları tarafından birer veri olarak algılanıp anlamlı bir şekilde yorumlanıyor. Bu işlemin sonucunda söz konusu uygulamalar ihtiyacınıza uygun çıktılar sunuyor.

Prompt belirlerken talimatlarınızı ne kadar doğru olursa alacağınız çıktılar da o kadar isteğinize uygun oluyor. Bu anlamda prompt yazarken dikkat etmeniz gereken belli başlı konular var. Ancak bu konulara değinmeden önce yapay zeka uygulamalarında ‘prompt’ kutucuğunun altında sıkça karşımıza çıkan ‘negative prompt’ kavramından da söz etmekte fayda var.

Negative Prompt Ne Demek?

Negative prompt, yapay zekâdan oluşturmasını istediğiniz çıktıda bulunmamasını istediğiniz özellikleri kapsıyor. Yani, siz prompt kutucuğunda bir tanım oluşturduktan sonra alacağınız çıktı da kesinlikle olmaması gereken özellikleri ve detayları negative prompt kutucuğuna yazarak beklentilerinizi daha net bir şekilde ifade edebilirsiniz.

Yapay zeka ile görsel oluşturma uygulamalarından örnek verecek olursak, prompt kısmına ‘gökyüzünde uçan kuşlar’ gibi bir ifade yazıp, negative prompt kısmına ‘bulut, bina, yıldız, güneş, ay’ yazdığınızda bu unsurların yer almadığı ve gökyüzünde kuşların uçtuğu görsel alternatifleri size sunuluyor.

Negative prompt’ları etkin bir şekilde kullanmak, özellikle kredi sistemiyle çalışan yapay zeka uygulamalarında boş yere kredi harcamadan veya ücretsiz kullanım hakkınızı doldurmadan, istediğiniz çıktıları daha hızlı bir şekilde elde etmenize imkân tanıyor.

Prompt Girerken Nelere Dikkat Etmek Gerekiyor?

Prompt olrak gireceğiniz cümlenin dilbilgisi ve grammer açısından düzgün, anlaşılabilir, okunaklı, özgün olması önem taşıyor.

Dolaylı anlatımlardan kaçınmak ve açık ifadelere yer vermek prompt’un kalitesini artırıyor.

Prompt girerken vereceğiniz talimatlar da net ve kısa olmalı.

Prompt yazarken Google’da arama mantığından çıkıp, karşınızda bir insan varmış gibi konuşmanız gerekiyor.

Anahtar kelimeleri yazıp bırakmak, anlamsız soru cümleleri oluşturmak yerine sanki birisinden bu çıktıyı hazırlamasını istiyormuş gibi yapılacak işi tane tane anlattığınız bir prompt, uzun vadede şlerinizi kolaylaştırıyor.

Sohbet şeklinde ilerleyen uygulamalarda girdiğiniz prompt’a yapay zekânın vermiş olduğu yanıtları yine aynı titizlikte cevaplayarak daha verimli bir diyalog ve çıktı elde etmeniz mümkün.

ChatGPT’de Prompt Kullanımı Nasıl Olmalı?

Yapay zeka uygulaması denildiğinde ilk akla gelen araçlardan birisi ChatGPT geliyor. Kimileri ChatGPT’yi Google gibi kullanmaya çalışırken kimileri ise bu uygulamaya Siri’ymiş gibi davranıyor.

Aslında ChatGPT bu tarz uygulamalardan çok daha farklı ve kapsamlı bir yapıya sahip. Söylediklerinizi yorumlayarak analiz ediyor. Size çıktı sunarken sizden aldığı verileri, yapmış olduğu analizleri sentezleyerek bir sonuç çıkarıyor.

Bu özellikleri sayesinde ChatGPT ile neredeyse yapamayacağımız iş kalmadı diyebiliriz. Ancak uygulamadan verimli bir şekilde yararlanabilmek için prompt girme konusunda belli bir bakış açısına sahip olmamız gerekiyor. İşte, ChatGPT’ye prompt girerken dikkat etmeniz gereken konular:

ChatGPT’yi komutlarınızı yerine getiren bir emir kulu olarak değil, bilgi alışverişi yapabileceğiniz bir asistan veya çalışma arkadaşı olarak düşünün.

İstediklerinizi net cümlelerle kısa kısa özetlemeye özen gösterin.

Karmaşık cümleler, yoğun betimlemeler, anlatım bozuklukları ve dilbilgisi hatalarından kaçının.

Karmaşık cümleler, yoğun betimlemeler, anlatım bozuklukları ve dilbilgisi hatalarından kaçının. Çıktıya dair tüm verileri tek prompt’ta iletmek zorunda değilsiniz. ChatGPT’nin sohbet şeklinde ilerleyen sisteminden yararlanın.

Bağlam oluşturmaya özen gösterin. Bunun anlamı şudur: Siz Chat-GPT’ye ‘Önümüzdeki hafta vizyona girecek filmlerden hangilerini izlemeliyim?’ gibi bir prompt girdiğinizde, bağlam kurmadığınız için işinize yaramayan sonuçlar elde edebilirsiniz.

Mesela konum belirtmediğiniz için, ChatGPT sizden uzak bir konumdaki sinema salonlarında vizyona girecek filmleri önerebilir. Siz aksiyon filmlerini seviyorsunuzdur; ama bunu belirtmediğiniz için uygulama size bu hafta en çok ilgi çeken romantik – komedi filmlerini sıralayabilir.

Oysa ki prompt girerken ‘İstanbul Anadolu Yakası’nda önümüzdeki hafta sinemaya gitmek istiyorum. Benim için 10:00 – 16:00 saatleri arasındaki seanslar uygun. Aksiyon ve korku filmlerini seviyorum. Hangi filmlere gitmemi önerirsin?’ gibi bir prompt girdiğinizde alacağınız cevap sizi daha fazla tatmin edecektir.

Prompt kullanımına ilişkin olarak bu noktalara dikkat ettiğinizde saniyeler içinde yapay zekânın gücünden faydalanarak metin, görsel, video, sunum, seslendirme gibi birçok farklı kategoride isteğinize uygun çıktılar alabilirsiniz.