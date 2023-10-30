Prompt Yazmanıza Yardımcı Olabilecek Yapay Zeka Uygulamaları

Yapay zeka uygulamalarını etkin bir şekilde kullanmanın yolu doğru prompt girmeyi öğrenmekten geçiyor. Ne kadar etkili, akıcı ve net promptlar girerseniz yapay zeka araçlarından alacağınız yanıtlar da o denli sorunsuz ve nitelikli oluyor. Bu aşamada daha etkili promptlar oluşturabilmek için yararlanabileceğiniz yapay zeka uygulamaları da mevcut.

Prompt Geliştirmek İçin Hangi Yapay Zeka Araçları Kullanılır?

FlowGPT

Alicent AI

Promptbox

AI Dungeon

Promptly Generated AI

Artbreeder

1. FlowGPT

FlowGPT’nin web sitesine girdiğinizde sizi sayfanın en üst kısmında bir prompt çubuğu karşılıyor. Altta ve sol kısımda ise diğer işlemleri yönetebileceğiniz menüler mevcut.

Uygulamayı kullanabilmek için öncelikle kayıt oluşturmanız gerekiyor. Sağ üst kısımda yer alan ‘sign up’ butonuna tıkladıktan sonra Google, Discord, Twitter veya Linkedin hesabınızla FlowGPT’ye giriş yapabilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra ana menüye geldiğinizde prompt çubuğuna uygun kelimeleri yazıp 'create' diyebilirsiniz. Bu şekilde karşınıza prompt’u özelleştirebileceğiniz bir ekran açılıyor. Girmiş olduğunuz istemin türüne ilişkin ‘prompt’, ‘template’ ve ‘character’ seçeneklerinden birini belirleyebilirsiniz.

Bu seçimi yapıp ‘create’ dedikten sonra açılan pencerede prompt’unuzla ilgili tüm düzenlemeleri yapabilirsiniz. Dilerseniz sitenin sol tarafındaki menüden ‘chat’e tıklayıp buradan farklı yapay zeka chatbotlarına ulaşabilirsiniz.

Chat’e tıkladığınızda karşınıza ChatGPT, Llama 2, GPT-4, Google Palm 2 ve Pygmalion 13B’nin bulunduğu bir liste çıkıyor. Bu listeden çalışmak istediğiniz aracı seçebilirsiniz.

FlowGPT’de kendi oluşturduğunuz yaratıcı istem örneklerini paylaşabilir, başkalarının paylaştığı nitelikli promptlara ulaşabilirsiniz.

2. Alicent AI

ChatGPT için geliştirilmiş bir Chrome uzantısı olarak karşımıza çıkan Alicent AI 3 günlük ücretsiz deneme planı sunuyor. Bu sürenin sonunda aylık veya haftalık ücretli paketlere geçiş yapmanız gerekiyor.

Alicent’i Chrome’a uzantı olarak ekledikten sonra uzantıyı açmak için Google tarayıcınızda bulunan Alicent butonuna tıklamalısınız.

Mevcut seçenekler menüsüne girip bu kısımdan istediğiniz bir asistanı seçebilirsiniz.

Yapacağınız seçime göre e-posta başlıkları ya da gövde metinleri oluşturabilirsiniz.

Bulunduğunuz bir sayfadaki verileri kullanmak istiyorsanız ‘sayfayı bağlam olarak kullan’ seçeneğini aktifleştirebilirsiniz.

Alicent ile içerik oluşturduktan sonra üstünde bu içeriği düzenleyebilir; e-posta vb. yollarla başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

Özellikle sanal asistan, müşteri destek hizmetleri, canlı sohbet gibi entegrasyonlar için Alicent AI’dan yararlanabiirsiniz.

3. Promptbox

PromptBox web sitesine giriş yaptığınızda ilk olarak sol tarafta ücretsiz başlayabileceğiniz programın detayları görülüyor. Metinleri dosyalar, renkler ve simgelerle organize edebileceğiniz belirtiliyor. Bunun yanında oluşturduğunuz metne sağ tıklayıp ‘kütüphaneye kaydet’ diyerek arşivleyebiliyorsunuz.

Yine eklenti şeklinde çalışan bu aracı sağ üstteki ‘add to chrome’ butonuna ekleyerek Google tarayıcınıza ekleme şansınız var. 10 kata kadar daha verimli içerik üretme, önceden başarılı bulduğunuz promptları kaydetme, ChatGPT, Mid-Journey ve Bing Firefly gibi araçlar için yaratıcı promptlar oluşturma gibi konularda Promptbox’tan yararlanabilirsiniz.

4. AI Dungeon

Oyun yazılımcılarının işini kolaylaştıran ve bu alana ilgi duyan amatörlere keyifli bir deneyim sunan AI Dungeon, aslında metin esaslı oyunlar üretmede kullanılıyor. Verdiğiniz metin komutları oynun senaryosu ve işleyişini yönetiyor.

Kendisi de oyun formatına olan yapay zeka aracının web sitesine giriş yaptığınızda alt kısımda aracın nasıl kullanılabileceği detaylı şekilde anlatılıyor.

Yaş, cinsiyet ve diğer özelliklerine ilişkin seçim yapabileceğiniz karakterler oluşturma, bu karakterlerlerin kabiliyetlerini komutlarla belirleme ve kişiselleştirme imkânınız bulunuyor.

AI Dungeon ile sayfalarca süren bir veri tabanı oluşturup kendi oyununuzu yazabilirsiniz.

5. Promptly Generated AI

Yapay zeka uygulamalarına gireceğiniz istemleri optimize ederek daha işlevsel hale getiren bir yapay zeka aracı olan Promptly Generated AI’yı hem görsel hem de metin üretiminde kullanabilirsiniz.

Diğer birçok araçta olduğu gibi Promptly Generated AI’de de işinize yarayan, beğendiğiniz komutları daha sonra tekrar kullanmak üzere kaydedebilirsiniz.

Web sitesine girdikten sonra ‘text prompting’ menüsüne giderek bu aracı deneyimlemeye başlayabilirsiniz. Yukarıdaki prompt çubuğuna kendi basit istem cümlenizi girdikten sonra ‘generate prompt’ demeniz yeterli. Ücretsiz token’larınızı kullanarak belli bir miktar arama yapabilirsiniz.

Bu butona bastığınızda aşağıdaki kutucuklarda prompt’unuzun nasıl geliştirildiğini ve kullanabileceğiniz detaylandırılmış istemleri bulabilirsiniz.

6. Artbreeder

Görsel oluşturmak amacıyla kullanılan yapay zekâ araçlarından maksimum verim elde etmek isteyenler Artbreeder’a göz atabilir. Bu araç mevcut fotoğraf ve resimlerden eşsiz sanat eserleri oluşturmanıza imkân tanıyor.

Bunun yanında genetik algoritma kullanan Artbreeder oluşturduğunuz görselleri dijital olarak saklamanızı da mümkün kılıyor. Özellikle prompt anlamında çeşitli denemeler yaparak kendini geliştirmek isteyenlerin kullanabileceği bir uygulama olarak biliniyor.

Yapay zekâ destekli görsel sanat ürünlerinin oluşturulmasında kullanılacak etkili promptları bu araç ile keşfedebilirsiniz.