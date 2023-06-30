Döneminin en iyi oyunlarından biri olan Prototype 1 oldukça etkileyici bir oyundu. Vahşet ve yıkımın yüksek dozda kullanıldığı bu oyunda süper güçlere sahip bir adamı kontrol ediyorduk ve son derece keyifli bir oyundu. Kısa sürede bir devam oyununa kavuştu ve bu seri ortalıktan kayboldu.

Prototype 1’de hikaye de önemli. Pek çok kişi Prototype 1’in hikayesini merak ediyor ancak oyunun resmi Türkçe dil desteği bulunmadığından oyuncular bu yapımı oynamaktan çekinebiliyorlar. Neyse ki böyle bir durumda Prototype 1 Türkçe yama imdadımıza yetişiyor. Siz de Prototype 1 Türkçe yama yükleyerek bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz.

Sizler için aşağıda Prototype 1 Türkçe yama nasıl yapılır izah ettik. Bu adımları sırasıyla uygulayarak çok basit bir şekilde Prototype 1 Türkçe yamayı kurabilirsiniz.

Prototype 1 Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Öncelikle Prototype 1 Türkçe yama dil dosyasını indirin.

Ardından Winrar ile dosyaları çıkarın.

ile dosyaları çıkarın. Akabinde çıkardığınız dosyaları oyunun kurulu olduğu dizine kopyalayın.

kopyalayın. Sonrasında swat.bat isimli dosyaya çift tıklayın.

isimli dosyaya çift tıklayın. Bir komut penceresi açılacak ve dosyaları işlemeye başlayacak. Toplamda 7 kez sizden Enter’a basmanızı isteyecek.

kez sizden basmanızı isteyecek. Kurulumu sorunsuz bir şekilde tamamlamak için komut penceresini kapatmayın.

İşlem bu kadar basit. Prototype 1 Türkçe yama bilgisayarınıza kurulmuş olacak.

Prototype 1 Hakkında

Radical Entertainment tarafından geliştirilen ve Activision tarafından yayınlanan Prototype 1 tek kişilik bir aksiyon oyunudur. Açık dünyaya sahip olan bu oyun ilk kez 2009 yılında piyasaya sürülmüştür. Vahşet dozu çok yüksek olan bu oyunda süper güçlere sahip Alex Mercer’ı kontrol ediyoruz.

Alex Mercer hafızasını kaybetmiş ve şekil değiştirme yeteneğine sahip olmuş bir adamdır. Bizi bu hale kimin ve neyin getirdiğini araştırarak çevremizde gördüğümüz her şey ile mücadeleye giriyoruz. Prototype 1, mekanikleri ve dövüş sistemi ile dönemine göre ağızları açık bıraktıracak kadar iyiydi.

New York’ta geçen bu oyunda bir salgın hastalık nedeni ile şehir karantinaya alınmıştır ve virüsün neden olduğu korkunç yaratıklar ile de savaşmak durumunda kalıyoruz.

Prototype 1 Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz bu seriyi daha önce oynamış mıydınız? Prototype 1 Türkçe yamayı nasıl buldunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.