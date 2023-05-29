Hemen Prototype indirin ve bu nostaljik aksiyonu deneyimleyin.

Kemal Tavus - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Aksiyon dozu hiç düşmeyen bir oyun olan Prototype, üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala keyifle oynanabilir durumda. 2009 yılında piyasaya sürülen Prototype, Radical Entertainment tarafından geliştirildi ve Activision tarafından yayınlandı.

Hafızasını kaybetmiş bir adam olan Alex Mercer, gözünü açtığında süper güçlerle donatılmış biri olduğunu fark eder. Adeta bir biyolojik silaha dönüştürülmüş olan Alex Mercer kendisine yapılan bu müdahalenin kim tarafından ne amaçla yapıldığını öğrenmek ister.

Prototype İndir

Hemen Prototype indirerek bu aksiyon dolu açık dünya oyununa giriş yapın. Prototype’da aksiyon ve macera hiç bitmiyor. Oynarken soluksuz kalacağınız bu yapım günümüzde hala keyifli bir şekilde oynanabilir durumda.

Açık dünyada görev yaparak ilerlediğiniz bu oyunda yüksek hızda koşun, duvarlara tırmanın, binaların üzerinden atlayın ve karşınıza çıkan düşmanları katledin. Vahşet dozu çok yüksek bir oyun olan Prototype’ı türü seven herkese önerebiliriz.

Prototype Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows XP ya da Windows Vista

: Windows XP ya da Windows Vista İşlemci : Intel Core2 Duo 2.6 GHz ya da AMD Athlon 64 X2 4000+ ya da daha iyisi

: Intel Core2 Duo 2.6 GHz ya da AMD Athlon 64 X2 4000+ ya da daha iyisi Bellek : Vista 2 GB RAM / XP 1 GB RAM

: Vista 2 GB RAM / XP 1 GB RAM Ekran Kartı : Tüm NVIDIA GeForce 7800 GT 256 MB ve daha iyi kartlar. Tüm ATI Radeon X1800 256 MB ve daha iyi kartlar.

: Tüm NVIDIA GeForce 7800 GT 256 MB ve daha iyi kartlar. Tüm ATI Radeon X1800 256 MB ve daha iyi kartlar. DirectX : Microsoft DirectX 9.0c

: Microsoft DirectX 9.0c Depolama : 8GB

: 8GB Ses: DirectX 9.0c