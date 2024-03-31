PS4 ve PS5 Fabrika Ayarlarına Sıfırlama Nasıl Yapılır?

PS4 ve PS5, ülkemizde en çok kullanılan iki konsoldur diyebiliriz herhalde. Pek çok oyun severin sahip olmak istediği bu iki konsol bizlere keyifli oyun deneyimi sunuyor. Yeri geldiği zaman bu cihazları fabrika ayarlarına döndürmemiz gerekiyor. Biz de bu yazımızda sizlere PS5 fabrika ayarlarına sıfırlama ve PS4 fabrika ayarlarına sıfırlama işlemlerinden bahsedeceğiz.

Öncelikle neden bu cihazları sıfırlamanız gerektiğinden de bahsetmekte fayda var. Özellikle cihazınızı bir süre siz değil de başkası oynayacaksa bu işlemi yapmanızda fayda var. Diğer kullanıcı sizin bilgilerinizi ve ilerlemenizi göremez. Bu sayede hem sizin verileriniz korunmuş olur hem de yeni kullanıcı daha sorunsuz bir oyun deneyimi tecrübe eder.

Özellikle de satış veya takas yapacaksanız cihazınızı muhakkak sıfırlayın. Aksi halde bilgileriniz yabancı bir kişinin eline geçebilir. Dijital hesaplarınız çalınma riski ile karşılaşabilir. Hatta kayıtlı kredi kartlarınız bile tehlikeye girebilir.

Buna ek olarak PS5 ve PS4’ü sıfırlamak bazı performans ve depolama sorunlarının da üstesinden gelebilir. Eğer böyle sorunlar yaşıyorsanız cihazınızı fabrika ayarlarına döndürmek iyi bir fikir olabilir. Eğer sıfırlama işlemine karar verdiyseniz o halde bu işlemin nasıl yapılacağını sizlere anlatalım.

PS4 Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

Konsolu açın.

Ardından “ Ayarlar ” kısmına gelin.

” kısmına gelin. Daha sonra en aşağıya inin.

“ Sıfırlama ” kısmına gelin.

” kısmına gelin. Çıkan yeni ekranda “ PS4 Sistemini Sıfırla ” yazısını seçin.

” yazısını seçin. Açılan ekrandan “Tam” seçeneğini işaretleyin.

Yukarıdaki adımları sırasıyla yaparsanız PS4’ünüzü fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz. Bu işlem birkaç saat sürebilir. PS4 fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi yaparken son ekranda “Tam” değil de “Hemen” seçeneğini tercih ederseniz sıfırlama işlemi daha hızlı sürebilir ancak bu yöntem, üçüncü tarafların özel araçlar kullanarak veri toplamasına izin verebilir. Bu nedenle “Tam” seçeneğini işaretlemek daha iyi olacaktır.

PS5 Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

Konsolu açın.

Ardından Sistem > Sistem Yazılımı > Sıfırlama Seçenekleri şeklinde ilerleyin.

Açılan yeni ekranda en alttaki “ Konsolu Sıfırla ” yazısını seçin.

” yazısını seçin. Çıkan uyarı ekranındaki “Sıfırla” yazısını seçin.

Yukarıda yazdığımız adımları sırayla uygularsanız PS5’inizi fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz. PS5 fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi biraz zaman alabilir. Yeterince beklemeyi göze alıyorsanız bu işleme başlayın.

Cihazınızı sıfırlamadan önce saklamayı düşündüğünüz verileri muhakkak yedeklemeyi unutmayın. Yoksa oyun içerisindeki ilerlemeleriniz ve daha pek çok şey kaybolabilir! Bu konuda dikkatli olmakta fayda var.

PS4 ve PS5 fabrika ayarlarına sıfırlama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. PS4 ya da PS5 sahibi misiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.