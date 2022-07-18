Mutlaka İzlemeniz Gereken Psikoloji Konulu Filmler

İzleyicinin filmleri izledikten sonra kafalarında birçok soru işareti oluşturan ve defalarca düşündüren psikoloji konulu filmleri neler? Sizler için derledik. Psikoloji konulu filmler her zaman izleyici tarafında merak konusu olmuştur. Birçok izleyici tarafından izleyiciyi ikiye bölen ve her izleyicinin kendi teorisini ortaya koyduğu filmler neler? Gelin birlikte bakalım.

Psikoloji Konulu Filmler

Shutter Island (Zindan Adası)

Fight Club (Dövüş Kulübü)

The Platform

Seven (Yedi)

A Beautiful Mind (Akıl Oyunları)

American Psycho (Amerikan Sapığı)

Dead Ringers (Ölü İkizler)

Memento (Akıl Defteri)

Rain Man (Yağmur Adam)

Apocalypese Now (Kıyamet)

Shutter Island (Zindan Adası)

İki dedektif arkadaşın bir cinayeti araştırması için gittikleri bir adada başlarına olaylar gelmesi ve aslında bu olayların hiç yaşanmamış olması gibi şüpheler kafalarda soru işareti bırakmaktadır. Film sonunda izleyicileri ikiye bölen kafa karıştırıcı sorular ile birçok izleyici tarafından beğenilmiştir.

Tür: Gizem ve gerilim

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Emily Mortimer, Mark Ruffalo

IMDb Puanı: 8.2

Fight Club (Dövüş Kulübü)

Çoğu kişinin bir dövüş filmi olarak bildiği Fight Club, aslında bir psikolojik bozukluğu anlatmaktadır. Başrol'ün kendi kafasında kurduğu ve bir süre boyunca hayali karakteri ile yaşadığı daha sonra aslında bazı şeylerin gerçek olmadığını anlatan film, çıktığı bugünden beri halen çok sevilmekte ve izlenmektedir.

Tür: Dram

Oyuncular: Brad Pitt, Edward Norton, Meat Loaf

IMDb Puanı: 8.8

The Platform

Herkes eşit bir şekilde payını alsa her şeyin herkese yeteceği bir ortamda aç gözlülüğün ve kibirliliğin ortaya çıktığı görülmektedir. İzleyiciler tarafından tam not alan film insan psikolojisindeki bazı önemli noktalara değinmektedir.

Tür: Korku, bilimkurgu ve gerilim

Oyuncular: Ivan Massagué, Zorion Eguileor, Antonia San Juan

IMDb Puanı: 7.0

Seven (Yedi)

İki dedektif ve bir katilin hikayelerini anlatan film, işlenen cinayetlerin amaçlarını ve anlamlarını çözmeye çalışırken başlarına gelen olayları anlatmaktadır. Film bir katilin 7 ölümcül günah işleyen zanlıları kendi yöntemleri ile öldürmesine değinmekte.

Tür: Gizem, drama ve suç

Oyuncular: Morgan Freeman, Brad Pitt, Kevin Spacey

IMDb Puanı: 8.6

A Beautiful Mind (Akıl Oyunları)

Genç bir adamın daha küçük yaşta matematik dahisi olmasını konu alan film, daha sonraları zaman ilerledikçe psikolojisinin bozulmasını ve diğer tabirle delirmesini konu almakta.

Tür: Yaşam öyküsü ve dram

Oyuncular: Russell Crowe, Ed Harris, Jennifer Connelly

IMDb Puanı: 8.2

American Psycho (Amerikan Sapığı)

Bret Easton Ellis'in romanından uyarlanan film, Erkeklerin cinsel güvensizliğini ve diğer konuları ele almaktadır. Bir akıl hastası olan Bateman, insanları nedensiz bir şekilde öldürmekte ve vücutlarından parçalar alarak onları evinde saklamaktadır.

Tür: Korku, dram ve suç

Oyuncular: Christian Bale, Justin Theroux, Josh Lucas

IMDb Puanı: 7.6

Dead Ringers (Ölü İkizler)

Tüm hayatlarını birlikte geçirmekte olan ikizler farklı kişilikleri benimsemektedir. İkizlerden biri kadınlara karşı çekingen ve utangaç iken bir diğeri oldukça yakın ve samimidir. Bu iki kardeş kadınları birbirleri ile paylaşarak yaşamaktadırlar. Ancak aralarından biri aşık olmasıyla birlikte araları bozulacaktır.

Tür: Dram, korku ve gerilim

Oyuncular: Jeremy Irons, Geneviève Bujold, Heidi von Palleske

IMDb Puanı: 7.2

Memento (Akıl Defteri)

Kendisi oldukça şık giyinen ve iş adamı gibi görünen Leonard Shelby, hayatını otel odalarında geçirmektedir. Kendisinin kısa süreli hafıza kaybı bulunmakta ve karısına tecavüz edip öldüren katili bulmaya çalışmaktadır. Ancak hafıza kaybı yaşadığı için işleri gittikçe zorlanmaktadır.

Tür: Gizem ve gerilim

Oyuncular: Guy Pearce, Carrie-Anne Moss ,Joe Pantoliano

IMDb Puanı: 8.4

Rain Man (Yağmur Adam)

Bir adamın babasının mirasından pay almaya çalışırken otistik bir abisi olduğunu öğrenmesi ve kardeşinin onu kullanmasını anlatan film, arada bir de olsa kardeşinin gerçirdiği krizlere de değinmektedir.

Tür: Dram

Oyuncular: Dustin Hoffman, Tom Cruise, Valeria Golino

IMDb Puanı: 8.0

Apocalypese Now (Kıyamet)

Yerel bir kabilenin tanrısı olarak kabul gören bir adamı öldürmeyi hedefleyen bir kişinin hikayesini anlatmakta. Vietnam'da ABD ordusuna karşı isyan eden ve halkına zulüm eden Albay Walter Kurt'ü öldürmekte ve savaşın getirdiği ruhun giderek o kişiye benzemekte olduğunu göstermektedir.

Tür: Dram, gizem ve savaş

Oyuncular: Martin Sheen, Marlon Brando, Robert Duva

IMDb Puanı: 8.5

Bu içeriğimizde mutlaka izlemeniz gereken psikoloji konulu filmleri sizler için derledik. Sizler daha önce bu filmleri izlediniz mi, bu listede sizce hangi filmler yer almalıydı? Görüşlerinizi aşağıda bulunan yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın.