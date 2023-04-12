Hemen hemen herkesin severek oynadığı oyunların başında PUBG Mobile geliyor. Oyuncular, PUBG Mobile’i oynarken; yeni silahlar ve görünümleriyle kıyafetler gibi pek çok unsurun sahibi olabilir. Fakat bunlara sahip olabilmek için PUBG Mobile Redeem Kodları kullanılmalıdır.

Oyuncular bu kodları yalnızca bir sefer kullanabilir. PUBG Corporation, oyuncularına takdir göstergesi olarak bu özel kodları sunuyor. PUBG Mobile’da oyuncular ücretsiz popüler olabilmek için Redeem kodlarından yararlanabilir. PUBG Mobile Redeem kodlarıyla oyuncular, alacakları hediyeleri görebilir. Ayrıca sürpriz hediyeler de kazanabilir.

PUBG Mobile Redeem Kodları Nelerdir?

WINTERCARNIVAL15 - Hediye: Winter Carnival Crate

EBGURMTDOKS - Hediye: Gold Racer Set

WINTERHOLIDAY - Hediye: Chicken Medals

BBKTZEZET3 - Hediye: Leo Outfit

UCBYSD800 - Hediye: Bedava UC

BPGCZDZ6JT - Hediye: 80 PMWI Lucky Crate (PUBG Mobile Pakistan)

DKJU8LMBPY - Hediyesi: Silver Fragments

UKUZBZGWF - Hediyesi: Fireworks

EHFJ4PUWIJHU - Hediyesi: 1000 Silver Fragments

BMTDZBZPRD - Hediyesi: White Rabbit Set

DKJU10GTDSM - Hediyesi: 2000 Silver Fragments

LEVKIN1QPCZ - Hediyesi: Pacer Set-Gold

BMTBZBZ4ET - Hediyesi: Jester Hero Headgear and Jester Hero Set (1day)

BPGOZDZBDG - Hediyesi: Permanent Off-road Buggy (PUBG Mobile Pakistan)

Ücretsiz sürpriz hediyeler kazandıran PUBG Mobile Redeem kodları:

KALFANPUBGM

KARZBZYTR

BIFOZBZE6Q

MRKHANPUBGM

BRTRZBZ464

BNBEZBZECU

GPHZDBTFZM24U

BCAHZBIZ88B

BRT0ZBZAWK

GOODMORNING

BAPPZEZMTB

BIFPZBZKBE

DUCKYPUBGM

PUBGMOBILEBD

KZCZBENE

PUBGMCREATIVE

JJCZCDZ9U

Bedava PUBG Mobile Redeem Kodları:

ZADROT5QLHP - Hediyesi: MG3 Gun Skin

BCMCZUF8QS - Hediyesi: Character Voucher Redeem Code

5FG10D33 - Hediyesi: Falcon

BPHEZDZV9G - Hediyesi: 1x Heart (Chicken)

ZADRQTMPH9F - Hediyesi: Godzilla Companion

BPGKZDZJS7 - Hediyesi: 30 3-day Off-road Buggy (PUBG Mobile Pakistan)

BPHLZDZSH7 - Hediyesi: 3 permanent Shadow Maiden Set (PUBG Mobile Pakistan)

BMTCZBZMFS - Hediyesi: Pretty in Pink Set (outfit) & Pink cat earphones

BMTFZBZQNC - Hediyesi: Drifter Set (1 day)

150NEWUPDATE - Hediyesi: Corn Suit

BMTGZBZBKQ - Hediyesi: M416 Skin

SD16Z66XHH - Hediyesi: SCAR-L Gun Skin

LEVIN1QPCZ - Hediyesi: Racer Set (Gold)

TQIZBz76F - Hediyesi: Motorcycle Skin

BDPPYTZGS9Q - Hediyesi: Andy Character

BAPPZBZXF5 - Hediyesi: UMP-45 Gun Skin

S78FTU2XJ - Hediyesi: New Skin

PUBG Mobile Redeem Kodları Nasıl Kullanılır?

İlk olarak resmi PUBG Mobile web sitesine giriş yapılır. Daha sonra web sitesinde yer alan Redemption Center sayfasına tıklanır. Ekrandaki link kullanılarak ilgili sayfaya giriş yapılmalıdır.

Verification Code, Character ID ve Redemption Code başlıklarında 3 adet doldurulması gereken alan vardır. Burada yer alan ilk boşluğa yani Character ID bölümü karakter kimlik numarası girilmelidir. Bu numara; PUBG Mobile oyununa girişten sonraki ekranın sol üst köşesindeki profil simgesinin yanında yer alıyor.

Character ID bölümünün hemen altındaysa Redemption Code kısmı konumlanmıştır. Redemption Code kısmına bedava olan PUBG Mobile Redeem kodları kopyalanıp yapıştırılmalıdır. Onun alt bölümündeyse Verification Code kısmı vardır. Buraya da boşluğun sağındaki doğrulama rakamları girilmelidir.

Tüm bilgilerin doğruluğundan emin olduktan sonra “Redeem” butonuna tıklayarak web sitesindeki işlemler tamamlanır. Daha sonra mobil cihazdan PUBG Mobile hesabına giriş yapılmalıdır. Menü üzerinde yer alan mail bölümüne giriş sağlanarak gelen mesajlara bakılır. Hesaba tanımlanacak kod diğer ifadeyle hediye 24 saat içinde yüklenir. Bununla ilgili maile bilgilendirme mesajı gelir.

Sizlere PUBG Mobile Redeem kodları hakkında bir rehber hazırladık. Ayrıca Roblox Jailbreak Kodları - Nisan 2023 yazımıza da göz atabilirsiniz.