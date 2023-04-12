PUBG Mobile Redeem Kodları
Severek oynanan PUBG Mobile oyununu daha keyifli hale getirebilirsiniz. Bunun için PUBG Mobile Redeem kodlarını kullanmanız yeterli olacak. İşte tüm kodlar!
Hemen hemen herkesin severek oynadığı oyunların başında PUBG Mobile geliyor. Oyuncular, PUBG Mobile’i oynarken; yeni silahlar ve görünümleriyle kıyafetler gibi pek çok unsurun sahibi olabilir. Fakat bunlara sahip olabilmek için PUBG Mobile Redeem Kodları kullanılmalıdır.
Oyuncular bu kodları yalnızca bir sefer kullanabilir. PUBG Corporation, oyuncularına takdir göstergesi olarak bu özel kodları sunuyor. PUBG Mobile’da oyuncular ücretsiz popüler olabilmek için Redeem kodlarından yararlanabilir. PUBG Mobile Redeem kodlarıyla oyuncular, alacakları hediyeleri görebilir. Ayrıca sürpriz hediyeler de kazanabilir.
PUBG Mobile Redeem Kodları Nelerdir?
- WINTERCARNIVAL15 - Hediye: Winter Carnival Crate
- EBGURMTDOKS - Hediye: Gold Racer Set
- WINTERHOLIDAY - Hediye: Chicken Medals
- BBKTZEZET3 - Hediye: Leo Outfit
- UCBYSD800 - Hediye: Bedava UC
- BPGCZDZ6JT - Hediye: 80 PMWI Lucky Crate (PUBG Mobile Pakistan)
- DKJU8LMBPY - Hediyesi: Silver Fragments
- UKUZBZGWF - Hediyesi: Fireworks
- EHFJ4PUWIJHU - Hediyesi: 1000 Silver Fragments
- BMTDZBZPRD - Hediyesi: White Rabbit Set
- DKJU10GTDSM - Hediyesi: 2000 Silver Fragments
- LEVKIN1QPCZ - Hediyesi: Pacer Set-Gold
- BMTBZBZ4ET - Hediyesi: Jester Hero Headgear and Jester Hero Set (1day)
- BPGOZDZBDG - Hediyesi: Permanent Off-road Buggy (PUBG Mobile Pakistan)
Ücretsiz sürpriz hediyeler kazandıran PUBG Mobile Redeem kodları:
- KALFANPUBGM
- KARZBZYTR
- BIFOZBZE6Q
- MRKHANPUBGM
- BRTRZBZ464
- BNBEZBZECU
- GPHZDBTFZM24U
- BCAHZBIZ88B
- BRT0ZBZAWK
- GOODMORNING
- BAPPZEZMTB
- BIFPZBZKBE
- DUCKYPUBGM
- PUBGMOBILEBD
- KZCZBENE
- PUBGMCREATIVE
- JJCZCDZ9U
Bedava PUBG Mobile Redeem Kodları:
- ZADROT5QLHP - Hediyesi: MG3 Gun Skin
- BCMCZUF8QS - Hediyesi: Character Voucher Redeem Code
- 5FG10D33 - Hediyesi: Falcon
- BPHEZDZV9G - Hediyesi: 1x Heart (Chicken)
- ZADRQTMPH9F - Hediyesi: Godzilla Companion
- BPGKZDZJS7 - Hediyesi: 30 3-day Off-road Buggy (PUBG Mobile Pakistan)
- BPHLZDZSH7 - Hediyesi: 3 permanent Shadow Maiden Set (PUBG Mobile Pakistan)
- BMTCZBZMFS - Hediyesi: Pretty in Pink Set (outfit) & Pink cat earphones
- BMTFZBZQNC - Hediyesi: Drifter Set (1 day)
- 150NEWUPDATE - Hediyesi: Corn Suit
- BMTGZBZBKQ - Hediyesi: M416 Skin
- SD16Z66XHH - Hediyesi: SCAR-L Gun Skin
- LEVIN1QPCZ - Hediyesi: Racer Set (Gold)
- TQIZBz76F - Hediyesi: Motorcycle Skin
- BDPPYTZGS9Q - Hediyesi: Andy Character
- BAPPZBZXF5 - Hediyesi: UMP-45 Gun Skin
- S78FTU2XJ - Hediyesi: New Skin
PUBG Mobile Redeem Kodları Nasıl Kullanılır?
İlk olarak resmi PUBG Mobile web sitesine giriş yapılır. Daha sonra web sitesinde yer alan Redemption Center sayfasına tıklanır. Ekrandaki link kullanılarak ilgili sayfaya giriş yapılmalıdır.
Verification Code, Character ID ve Redemption Code başlıklarında 3 adet doldurulması gereken alan vardır. Burada yer alan ilk boşluğa yani Character ID bölümü karakter kimlik numarası girilmelidir. Bu numara; PUBG Mobile oyununa girişten sonraki ekranın sol üst köşesindeki profil simgesinin yanında yer alıyor.
Character ID bölümünün hemen altındaysa Redemption Code kısmı konumlanmıştır. Redemption Code kısmına bedava olan PUBG Mobile Redeem kodları kopyalanıp yapıştırılmalıdır. Onun alt bölümündeyse Verification Code kısmı vardır. Buraya da boşluğun sağındaki doğrulama rakamları girilmelidir.
Tüm bilgilerin doğruluğundan emin olduktan sonra “Redeem” butonuna tıklayarak web sitesindeki işlemler tamamlanır. Daha sonra mobil cihazdan PUBG Mobile hesabına giriş yapılmalıdır. Menü üzerinde yer alan mail bölümüne giriş sağlanarak gelen mesajlara bakılır. Hesaba tanımlanacak kod diğer ifadeyle hediye 24 saat içinde yüklenir. Bununla ilgili maile bilgilendirme mesajı gelir.
Sizlere PUBG Mobile Redeem kodları hakkında bir rehber hazırladık. Ayrıca Roblox Jailbreak Kodları - Nisan 2023 yazımıza da göz atabilirsiniz.
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