Rainwoll RW 10 Elektrikli Mini Otomobil Özellikleri ve Fiyatı

Rainwoll’un kompakt tasarımlı yeni nesil aracı RW10, küçük ve kullanışlı bir elektrikli otomobil almak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Boyutlarına göre sahip olduğu kullanışlı özellikler ve sıra dışı renk seçenekleri ile öne çıkan aracın teknik özellikleri şehir hayatına son derece uygun.

Bu yazımızda markanın ‘Miniev’ olarak adlandırılan elektrikli otomobil modelini A’dan Z’ye inceliyoruz. İşte, RW10’un özellikleri ve fiyatı!

Rainwoll RW10 Özellikleri

Üç kapılı elektrikli otomobillerde alışık olduğumuz iki kişilik oturma setinin aksine bu araç dört kişilik bir oturma alanı sunuyor. Aracın ek bir bagaj bölümü mevcut değil.

Arka koltuklar yatırıldığında bagaj hacmi genişliyor. Bunun haricinde sadece bir laptop çantasının sığabileceği kadar bagaj alanına sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Az yer kaplaması sayesinde her yere sığabilen araç park yeri bulmanın zor olduğu aktif şehir hayatı için pratik bir çözüm olarak değerlendirilebilir.

Basic, Comfort ve Macaron olmak üzere temelde üç farklı paket seçeneği bulunuyor. Üç versiyonda da maksimum hız seviyesi 90 km/saat olarak belirtiliyor.

Menzil mesafesi Basic’te 120, Comfort ve Macaron’da 170 km.

Batarya kapasitesi 9.3 V/Ah

Maksimum çıkış gücü 20 kw

Maksimum tork 85 nm

Ekonomik ve spor sürüş modları mevcut.

Rejeneratif fren sistemi, elektrikli direksiyon, klima, uzaktan kumanda bulunuyor.

Güvenlik kilidi, lastik basınç sensörü, kemer ikaz uyarı sistemi, güvenlik alarmı yer alıyor.

Arka koltuklarda çocuklar için ISOFIX çocuk koltuk bağlantısı mevcut.

Limon sarısı, lavanta moru, avokado yeşili, lime yeşili, coconut beyazı ve şeftali pembesi gibi enerjik renk seçenekleri ile sunuluyor. 11 akıllı konfigürasyondan oluşan Seiko güvenceli yüksek standartlı şasi ayarına sahip.

Tam otomatik vitesli %100 elektrikli bir araç.

Standart bir ev prizinden şarj edilebiliyor.

Şarj süresi genel olarak 6.5 saat. Bazı paketlerde (Macaron Elite, Macaron Line) 8 saate ulaşabiliyor.

Şarj cihazının gücü 2 KW.

Bluetooth, Airbag ve geri görüş kamerası gibi fonksiyonlar standart modelde değil üst paketlerde bulunabiliyor.

Uzunluğu 2910 mm, genişliği 1480 mm, yüksekliği ise 1580 mm olarak belirtiliyor.

220 kW ekonomik AC şarj sistemi mevcut.

Yokuş kalkış desteği, elektrikli cam ve direksiyon (EPS), merkezi kilit özellikleri bulunuyor.

Rainwoll RW10 Fiyatı

Wuling Motors tarafından geliştirilen Rainwoll markasına ait araçlar dünyanın çeşitli bölgelerinde satışa sunuldu. Türkiye’de ise bu marka için fabrika kurma hazırlıklarına başlandığı konuşuluyor.

Güncel verilere göre yurtiçi satış fiyatı 550.000 – 650.000 TL bandında olan bu model 160 kW’ın altında olduğu için standart otomobiller ile kıyaslandığında daha düşük ÖTV oranı ile vergilendiriliyor.

Çin’den ithal edilen araçların maliyetini yükselten en önemli detay ise gümrük vergisi. Eğer konuşulduğu gibi, Türkiye’de Rainwoll’un fabrikası açılırsa gümrük vergisi kalkacağı için araç 370.000 TL gibi bir satış fiyatına sahip olabilir. Şu an için yurtiçinde satışını yetkili distribütörler üstleniyor.