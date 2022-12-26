Rambo'nun Bir Türk Askerinden Esinlenildiğini Biliyor muydunuz?

Bir dönemlerin efsane karakterine ilham olan Hacı Altıner, Rambo'nun esinlenildiği bir Türk Gazi'sidir. Kendisi Kore savaşında büyük mücadeleler vermiştir. Gönüllü olarak savaşa katılmış ve savaşın gidişatını değiştirmiştir. Peki, Rambo'nun esinlenildiği Hacı Altıner kimdir? Gelin, yakından bakalım.

Hacı Altıner Kimdir?

Hacı Altıner Kars doğumlu bir askerdir. Kendisi gönüllü olarak Kore Savaşı'na katılmıştır. Kendisi aynı zamanda tarihçi ve dilbilimcidir. Bir dönemler Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü başkanlığı da yapmıştır. Fakat kendisini ünlü yapan şey Kore Savaşı'ydı. Peki, Rambo ve Kore Gazisi Hacı Altıner arasındaki ilişki ne?

Rambo'nun Esinlenildiği Kore Gazisi Hacı Altıner

Kore Savaşı sadece Kuzey Kore ve Güney Kore arasında gerçekleşmiyordu. Öyle ki Soğuk Savaş'ın sıcak çatışması olacak Kore Savaşı SSCB ve ABD arasında da büyük bir gerginlik yaratacaktı. Kuzey Kore Sovyetler ve Çin'den destek alırken Güney Kore ABD, Türkiye gibi Ülkelerden destek alacaktı.

Amerikan Ordusu Türk askerlerinden pek memnun değildi açıkcası. Çünkü Türkler en son 1. Dünya Savaşın'da sıcak çatışmaya girmiş ve o zamandan bu zaman birçok şey değişmişti. Dolayısıyla Amerikan Ordusu Türklere bir nevi hamlamış gözüyle bakıyorda diyebiliriz.

Savaş devam ederken bir vadi de ABD ve Türk Ordusu birlikte hareket ediyorlar ve karşılarına düşman orduları çıkıyor. Amerika bu sıcak çatışmadan dayanamayıp geri çekilme kararı alıyor. Tabi ki de Türk Ordusuna haber vermiyorlar. Sıcak çatışma uzun bir süre sürmekteydi.

Hacı Altıner'in görevi ağır makineli tüfekle birlikte düşmana karşı savaşmasıydı. Türk Ordusu karşısında büyük bir düşman ordusu bulunuyor ve Çin birlikleri kısaca Türk Ordusunu çevirmiş durumda kalıyor. Sayı olarak çok fazla olan Çinli'ler kendilerinde büyük bir koz bulunduruyor açıkcası.

Hacı Altıner bu çatışma esnasında 14 yerinden yaralanmaktadır. Bir süre sonra Türk birlikleri geri çekilme kararı almak zorunda kalıyor.

Ancak Hacı Altıner; "Ben zaten öldüm. Siz gidin düşmanı ben oyalarım" diyor. Aslında kendisi de onca yara içinde zaten kurtulamayacağının farkında. Kendisi silah arkadaşlarını korumak için canını ortaya koyuyor ve bir ağır makineli tüfek ve bir sandık mermi istiyor.

İşte Rambo'nun esinlenileceği nokta tam da burada devreye giriyor. Gazi Hacı Altıner saatlerce Çin Ordusu'nun ilerlemesini önlüyor. Çin Ordusu ise Hacı Altıner'i yenemeyeceğini anlayınca geri çekilme kararı alıyor. Hacı Altıner ise kendini sürükleyerek ilerlemeye çalışıyor. Bir gün sonra Hacı Altıner ABD ordusu tarafından bulunuyor ve acil olarak ameliyata alınıyor.

Kendisi ABD'de çok fazla ünlü oluyor ve birçok madalya alıyor. Hatta Gazi Hacı Altıner'e ABD ordusu tarafından generallik ünvanı bile teklif edildiğine dair iddialar var. Ancak söylenene göre kendisi bu teklifi red etmiş ve ülkesine dönmüştür. Daha sonraları kendisine maaş bağlanması için TBMM'de teklif sunuluyor ve kabul ediliyor.

Hacı Altıner ülkemizde pek konuşulmamasına rağmen bir dönemler ABD'de oldukça popüler olmuş ve dönemin ABD başkanı ile bizzat görüşmüştür. Kendisine TBMM tarafından verilen 500 Liralık maaşı ise kabul etmiyor.

Bazı kaynaklar:

TBMM

Hacı Altıner, Kültür ve Turizm Bakanlığı

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Bu içeriğimizde Rambo'nun bir Türk askerinden nasıl esinlenildiğinden bahsettik. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca dünyanın en iyi tanklarından biri olan Sovyetlerin efsanevi tankı neydi? Adlı yazımıza göz atabilirsiniz.