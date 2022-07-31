Savaş Uçakları ile Bombardıman Uçakları Arasındaki Fark Nedir?

İnsanlığın en büyük hayallerinden olan uçma isteği var olduğundan beridir bilinmekte. Tarihte birçok uçma deneyimi gerçekleştirildi. En bilinenler arasında Hezerfan Ahmet Çelebi’nin Galata Kulesin’den Üsküdar’a uçtuğu konuşulmakta. Bu olayın ne kadar doğru olduğu tartışılsada. Wright kardeşlerin 20. yüzyılın başlarında yaptığı uçak ile 12 saniyelik ve 40 metrelik uçuş kesin olarak bilinmekte.

Günümüzün vazgeçilmez ulaşım araçlarından biri olan uçaklar Wright kardeşlerin sayesinde gerçekleşmiştir. Ancak uçakların sadece insan ulaşımında değil savaşlarda da kullanılabileceği ve savaşların kaderini belirleyeceği kısa bir sürede keşfedilmişti. Öyle ki ilk askeri amaçla kullanılan savaş uçağı Osmanlı İmparatorluğu ve İtalya savaşı yani Trablusgarp savaşında kullanılmıştı. İtalyanlar hem keşif hem de bombalama için kullandığı savaş uçağı ilk olmakla kalmayacak ve uçaklar artık savaşların kaderini belirleyecekti.

Birçok insanın canına mal olan savaş uçakları, tarihte birçok yara ve iz bırakacak, birçok insanın kaderini belirleyecekti. Peki savaş uçakları ile bombardıman uçakları arasındaki en temel fark nedir?

Savaş Uçakları ile Bombardıman Uçakları Arasındaki En Temel Fark

Birçok insanın canına maal olan ve birçok ülkenin sınırlarını belirleyen uçaklar, savaşların bir vazgeçilmezidir. Uçaklar insanlık için her ne kadar faydalı bir icat olsa dahi birçok teknolojik alet gibi insanlık zararına kullanılmakta.

Savaş uçakları daha çok havadaki düşman uçaklarının yok edilmesi üzerine tasarlanmış ve bünyesinde az miktarda bomba bulundurmaktadır ama bombardıman uçakları isminden de anlaşılacağı üzere bünyesinde büyük ve güçlü bombaları bulundurmaktadır. Bombardıman uçakları, askeri üst, şehir gibi yerleri yok etmekte oldukça güçlüdür. Öyle ki tarihte 2. Dünya savaşında birçok şehir bombardıman uçakları ile yok edilmiştir. Kendileri çok fazla hasar vermekte ve yok ettiği yeri artık kullanılmaz hale getirmektedirler.

Ülkeler uçakların önemini iyi bildikleri için ordu için bünyelerinde son teknoloji savaş ve bombardıman uçakları bulundurmakta. Kimi bu uçakları savunma için kullanırken kimi saldırı gerçekleştirmek için kullanmaktadır.

Bu içeriğimizde savaş uçakları ve bombardıman uçakları arasındaki fark nedir? Sizler için yanıtladık. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce savaş ve bombardıman uçakları gerekli mi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında bizler ile görüşlerinizi paylaşmayı unutmayınız.