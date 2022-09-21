Dünyanın En İyi Tanklarından Biri Olan Sovyetlerin Efsane Tankı Neydi?

1. Dünya Savaşı'nın sonucu İkinci Dünya Savaşı olmuştu. Öyle ki İkinci Dünya Savaşı'nın sonucu da soğuk savaş olarak devam etti. En ölümlü savaşlar arasında 2. Dünya Savaşı bulunmaktaydı.

Tüm dünya Nazi almanyasını durdurmak için çabalarken 2 efsanevi düşman Sovyetler ve Nazi Almanyası birbirleriyle olan mücadelelerini devam ettiriyordu. Bu savaşta birçok araç kullanılmıştı, bu araçlar arasında Sovyet mühendislerin harikalar ötesi olan T-34 tankı bulunuyordu. Peki, Sovyetlerin efsane tankı T-34 hakkında neler biliyoruz.

Dünyanın En İyi Tankları Arasında Yer Alan T-34 Tankı

T-34 Tankı dünyanın en güçlü veya zırhı en fazla olan tanklar arasında yer almıyordu. Fakat, T-34 tankının diğer tanklara kıyasla çok daha önemli avantajları vardı. En güçlü tankları kimler üretiyor derseniz, akla ilk gelen Alman tankları bulunuyordu, Öyle ki 2. Dünya Savaşı sırasında Alman tankları birçok düşmana korku salmıştı.

Birçok kişinin bildiği üzere Alman tankları gerçekten de güçlü ve ağır tanklardı. Ancak, Sovyetler Birliği'nin Alman tanklarına kıyasla T-34 tankı üretilmişti, hatta T-34 öyle bir araçtı ki filmi bile çıkmıştı. En iyi savaş filmleri adlı içeriğimizde T-34 filmi hakkında bilgilenebilirsiniz.

Gelgelelim T-34 tankının avantajlarına, birçok ülke ürettiği silahları savaşta bulunan diğer ülkelere satarak sahada kendi silahlarının performanslarını görmekte. Günümüzde bunu Amerika ve Rusya gibi ülkeler Ortadoğu ülkelerinde gerçekleştirmektedir.

İlk başta ihtiyaç duyulmayan T-34 tankı da İspanya iç savaşı çıktığı zaman T-34'ten önce kullanılan tankların İspanya'da Alman tanklarına karşı başarılı olamadığı görülünce üretilmesine karar verilmiş ve Sovyet mühendislerinin büyük başarısı ortaya koyulmuştu. Peki, dünyanın en güçlü tankı olmasa dahi T-34 tankı neden bu kadar önemli olmaktadır. Çünkü T-34 tankı oldukça hafif ve üretilmesi kolay bir tanktı.

Öyle ki Almanların efsane tankı Panzer ve Tiger tanklarının üretilmesi aylar alırken T-34 tankları imha olduktan birkaç saat içinde yenisi üretilebilmekteydi. T-34 tankları saatte 58 kilometre hızla ulaşabilmekte.

Alman tanklarına kıyasla çok daha fazla başarı göstermekteydiler günümüze kadar yaklaşık 84 bin adet üretilen T-34 tankları Almanların Tigger ve Panzer tanklarına kıyasla hemen hemen her fabrikada üretilmekte ve düşük bütçe ile sağlanmaktaydı. Tamir edilmesi oldukça kolay olan tanklar, yarım saat civarında tekrar kendini hazır hale getirebiliyordu.

Öyle ki dünyanın en iyi tankları arasında yer alan T-34, Sovyet mühendislerin başarısını Alman tanklarına kıyasla buradan gösterebiliyordu. Askeri personel, çok kısa bir sürede T-34 tankını öğrenebiliyor ve sahada kullanıma geçebiliyordu. Ancak, Alman tankları haftalar hatta aylar süren üretilmesi zor olan bu tanklar, çok daha az üretiliyor ve Sovyetlerin T-34 tankı güçlü olmamasına rağmen oldukça fazla olmasına kıyasla, Alman tanklarını imha etme de başarı gösteriyordu.

Kore savaşında da olduğu gibi Çinlilerin kullandı tekniklerden biri insan sayısını arttırmaktı Sovyetler, tıpkı Kore Savaşı'nda olduğu gibi daha basit bir tank ama çok daha fazla tank taktiğini kullanarak, Alman tanklarını büyük oranda zarar gördürmüştü.

Kısaca, Sovyetlerin mühendislik başarısı olan T-34 tankları; düşük bütçeyle üretilmesi, hemen hemen her fabrikada üretilmesi, personelin bu tankı kısa sürede öğrenebilmesi, hızlı bir tank olması ve son olarak tamir edilmesi oldukça kolay olması. Dünyanın en iyi tankları arasında yer almasını sağladı.

Bu içeriğimizde Sovyetlerin efsanevi tankı hakkında bilgilendirme yaptık. Sizler dünyanın en iyi tankları arasında yer alan T-34 tankı hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım.