En iyi Rami Malek filmleri neler? Bu yazıda dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan oyuncunun yer aldığı birbirinden başarılı isimleri bir arada topladık. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve yeni yapımlar keşfedebilirsiniz.

Rami Malek, özellikle Mr Robot isimli dizi ile çok büyük bir popülerlik elde etti. Başarılı oyuncu, Mr Robot’un yanı sıra bu zamana kadar pek çok yapımda yer aldı. Bu yapımlar arasında Bohemian Rhapsody ön plana çıkıyor.

Malek, söz konusu filmde sergilediği başarılı oyunculuk performansı sayesinde Altın Küre Ödülü, Akademi Ödülü, En İyi Erkek Oyuncu BAFTA Ödülü dahil olmak üzere çeşitli ödüllere layık görüldü. Peki, Malek’in yer aldığı en başarılı filmler neler?

En İyi Rami Malek Filmleri Listesi

Bohemian Rhapsody

Buster's Mal Heart

Papillon

No Time to Die

The Little Things

Larry Crowne

Da Sweet Blood of Jesus

Need for Speed

Short Term 12

Night at the Museum Serisi

Yukarıda 41 yaşındaki oyuncunun yer aldığı birbirinden başarılı yapımlar bulunuyor. Listede yer alan filmlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. Bohemian Rhapsody

IMDb Puanı: 7,9

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee ve dahası

2018 yılında vizyona giren Bohemian Rhapsody, Queen grubunun üyesi Freddie Mercury isimli şarkıcının hayatını konu alıyor. Mercury'i canlandıran Rami Malek, çok başarılı bir oyunculuk performansı sergiledi.

Biyografi, müzik ve dram ögelerini içeren yapım 2 saat 14 dakika uzunluğunda. Başarılı filmi Netflix adlı popüler dijital yayın platformu üzerinden izleyebilirsiniz.

2. Buster's Mal Heart

IMDb Puanı: 6,1

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Rami Malek, DJ Qualls, Kate Lyn Sheil ve dahası

Dram, suç ve gizem ögelerine sahip olan Buster's Mal Heart (Buster'ın Hasta Kalbi), yetkililerden kaçan ve takıntılı olan Buster'ın hikâyesini konu alıyor. 2016 yapımı filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Sarah Adina Smith üstlendi. Filmi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

3. Papillon

IMDb Puanı: 7,2

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Charlie Hunnam, Damijan Oklopdzic, Rami Malek ve dahası

Suç işlememesine rağmen hapis cezası verilen Henri Charriere, Şeytan Adası'nda yer alan hapishaneye götürülür. Hapishaneden kaçmaya karar veren Charriere, Louis Dega isimli bir mahkum ile arkadaş olur.

Macera, biyografi ve suç ögelerini içeren Papillon isimli filmin yönetmenliğini Michael Noer yaptı. Senaristliğini Aaron Guzikowski'nin üstlendiği yapım 2017 yılında vizyona girdi. Başarılı film 2 saat 13 dakika uzunluğunda.

4. No Time to Die

IMDb Puanı: 7,3

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Daniel Craig, Ana de Armas, Rami Malek ve dahası

2021 yılında vizyona giren No Time to Die (Ölmek İçin Zaman Yok) isimli yapımda James Bond'un yeni maceralarına tanık oluyoruz. Aksiyon, macera ve gerilim ögelerini içeren filmde Rami Malek, Lyutsifer Safin isimli karakteri canlandırıyor.

774 milyon dolardan fazla hasılat elde eden No Time to Die filminin yönetmenliğini Cary Joji Fukunaga üstlendi. Başarılı aksiyon filmi 2 saat 43 dakika uzunluğunda.

5. The Little Things

IMDb Puanı: 6,3

Yaş Sınırı: R

Oyuncular: Denzel Washington, Rami Malek, Jared Leto ve dahası

Dram, gizem ve suç ögelerini içeren The Little Things (Küçük İpuçları) isimli yapımda Kern Country'de şerif yardımcısı olarak görev yapan Joe Deacon, bir seri katili yakalamaya çalışır. 2021 yılında vizyona giren filmin yönetmenliğini ve senaristliğini John Lee Hancock üstlendi.

6. Larry Crowne

IMDb Puanı: 6,1

Yaş Sınırı: G

Oyuncular: Tom Hanks, Julia Roberts, Rami Malek ve dahası

2011 yılında vizyona giren Larry Crowne, işini kaybettikten sonra üniversiteye geri dönmeye karar veren Larry Crowne isimli kişinin hikâyesini konu alıyor. Komedi, dram ve romantik ögelerine sahip olan yapımda Rami Malek, Steve isimli üniversite öğrencisini canlandırıyor.

7. Da Sweet Blood of Jesus

IMDb Puanı: 4,3

Oyuncular: Stephen Tyrone Williams, Zaraah Abrahams, Rami Malek ve dahası

2 saat 3 dakika uzunluğundaki Da Sweet Blood of Jesus, lanetli bir hançer ile yaralanan Dr Hess Greene isimli antropologun hikâyesini konu alıyor. Romantik, komedi ve gerilim ögelerini içeren yapım 2014 yılında vizyona girdi. Malek, filmde Seneschal Higginbottom isimli karakteri canlandırdı.

8. Need for Speed

IMDb Puanı: 6,4

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Aaron Paul, Dominic Cooper, Rami Malek ve dahası

Need for Speed (Hız Tutkusu), intikam almaya karar veren Tobey Marshall isimli sokak yarışçısının hikâyesini konu alıyor. 2014 yılında vizyona giren filmde Malek, Finn isimli karakteri canlandırdı. 65 milyon dolar bütçe ile çekilen yapım, 200 milyon dolardan fazla hasılat elde etti.

9. Short Term 12

IMDb Puanı: 7,9

Yaş Sınırı: R

Oyuncular: Brie Larson, Frantz Turner, Rami Malek ve dahası

2013 yılında vizyona giren Short Term 12 isimli dram filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Destin Daniel Cretton üstlendi. Çok sayıda izleyici tarafından oldukça beğenilen filmde Malek, Nate isimli karakteri canlandırdı. Bir grup gencin hikâyesine odaklanan film 1 saat 36 dakika uzunluğunda.

10. Night at the Museum Serisi

IMDb Puanı: 6,4

Yaş Sınırı: G

Oyuncular: Ben Stiller, Carla Gugino, Rami Malek ve dahası

Bir müzede gece bekçisi olarak çalışmaya başlayan Larry Daley'in hikâyesini konu alan Night at the Museum (Müzede Bir Gece) serisinde Malek, Ahkmenrah isimli karakteri canlandırdı. Üç filmden oluşan seri, dünya genelinde çok sayıda kişi tarafından oldukça beğenildi.

Bu yazıda Malek'in yer aldığı birbirinden başarılı yapımları sıraladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.