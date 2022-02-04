WinRAR Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

WinRAR nedir, ne demek, ne işe yarar, nasıl kullanılır? Windows işletim sistemli bilgisayar kullanıcılarının format sonrası kurulan programlar arasından en vazgeçilmezi olan bu dosya sıkıştırma programı ile henüz tanışmamış olabilirsiniz.

Tahminimizin doğru olduğunu düşünüyorsanız makalenin başında yer verdiğimiz soruları hızlıca cevaplamak istiyoruz. Bu sorulara verilen detaylı cevaplara ulaşmak için okumaya devam edin.

WinRAR Nedir, Ne İşe Yarar?

WinRAR, birçok işletim sistemi tarafından hala kullanılan, RAR formatında dosya sıkıştırıp, açabilmemiz için geliştirilmiş bir uygulamadır. Dosyalarınızın sabit sürücülerde fazla dağınık kalmaması ve çok fazla yer tutmaması için kullanılır.

WinRAR programı popüler sıkıştırma formatları olan RAR ve ZIP dışında CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE, UUE, BZ2, JAR, ISO, 7Z, Z gibi formatları da okumakta ve çözümlemektedir ancak bu formatlarda sıkıştırma yapmayı tercih etmemektedir.

Dosya sıkıştırma programının 40 günlük deneme sürümü vardır. Bu 40 günün sonunda programı kullanmaya devam etmek mümkün olsa da deneme lisansı sona ermektedir. Başka bir deyişle program lisanslı olmaktan çıkmaktadır.

En eskiden beri dünya çapında oldukça popüler bir uygulama olarak kabul görmekte olan bu program, kullanıcıların dosya sıkıştırma ihtiyacına da karşılık vermektedir. Dosyalarınızı sıkıştırarak saklamak, bu şekilde sınıflandırmak onları virüs gibi tehlikelerden de korumaktadır.

WinRAR nedir ve ne işe yarar sorusunu böylece yanıtladık. Peki, dosya sıkıştırma ne işe yarar? Kullanıcılara ne gibi faydalar sağlar?

Dosya Sıkıştırma Nedir?

Dosya sıkıştırma, dosyaları daha düzenli ve güvenli saklamak, sabit sürücüde daha az yer kaplamasını sağlamak, dosya transfer sürecini hızlandırmak için bir ya da birden fazla dosyanın sıkıştırılarak boyutlarını küçültme işlemine verilen isimdir.

İnternet üzerinde sıkıştırma işlemi yapabilen pek çok program olmasına rağmen en kararlı ve en çok tercih edilen dosya sıkıştırma programı WinRAR'dır. Dosya sıkıştırma nasıl yapılır sorusuna da bu nedenle WinRAR nasıl kullanılır başlığı altında yanıt vereceğiz.

WinRAR'ın yanı sıra 7-Zip gibi dosya sıkıştırma programları da mevcuttur ama pratikte hepsinin kullanımı aynı sayılır. Aşağıdaki adımları diğer programları kullananlar da takip ederek dosya sıkıştırabilir.

WinRAR Nasıl Kullanılır?

WinRAR ile dosya sıkıştırma

WinRAR şifre kırma

WinRAR hasarlı dosya onarma

WinRAR dosya şifreleme

Yukarıda WinRAR'da neler yapılabileceği yer almaktadır. Bunların tam olarak nasıl yapılacağına ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

WinRAR ile Dosya Sıkıştırma Nasıl Yapılır?

Masaüstüne sağ tıklayın.

Sıkıştırmak istediğiniz dosyanın ya da klasörün üzerine sağ tıklayın.

"Arşive ekle" seçeneğine basın.

"Sıkıştırma yöntemi" altındaki "Normal" değerini "En İyi" olarak değiştirin. Bu, dosyanın boyutunu en iyi şekilde küçültür.

WinRAR Şifre Kırma Nasıl Yapılır?

Unzip-Online sitesine girin.

Dosya seçme kısmından şifreli RAR dosyasını seçin.

"Uncompress file" butonuna tıklayın ve bekleyin.

Dosyanın boyutuna bağlı olarak bir süre sonra dosyanın şifresiz hâlini size sunacaktır.

WinRAR parolası/şifresi kırma adımları bunlarla sınırlıdır. Bu adımların sonunda şifresini unuttuğunuz dosyayı şifresiz kullanmaya devam edebilirsiniz.

WinRAR Hasarlı Arşiv Onarma Adımları

Hasarlı dosyayı açın.

ALT + R tuşlarına aynı anda basın.

Onarılmış dosyanın çıkarılacağı hedef yolunu seçin.

RAR ya da ZIP seçeneklerinden birini seçin.

"Tamam" butonuna tıklayıp bekleyin.

Yukarıdaki adımlar özellikle WinRAR arşiv hasarlı hatası alıyorsanız başvurabileceğiniz adımlardır. Bununla birlikte dosyaların sadece bir kısmı hasarlı olabilir. Bu adımları takip ederek hasarlı dosyaları onarabilirsiniz.

WinRAR Dosya Şifreleme Adımları

Şifrelemek istediğiniz dosya ya da klasörün üzerine sağ tıklayın.

"Arşive ekle" seçeneğine basın.

"Parolayı ayarla" butonuna tıklayın.

Parolanızı girin.

"Tamam" butonuna basın.

WinRAR Arayüzü Nasıldır?

Arşiv adı

Profiller

Arşiv biçimi

Dosya sıkıştırma

Ciltlere bölme

Güncelleme modu

Arşivleme seçenekleri

Dosya sıkıştırma programının arayüzü yukarıdaki seçeneklerden oluşmaktadır. Bunlar hakkında detaylı bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1. Arşiv Adı

Dosyayı kaydedeceğiniz yeri seçmenizi sağlar. Eğer dosyanızı o anda bulunduğu klasöre kaydetmek istemiyorsanız "Gözat" butonuna tıklayıp sıkıştırmak istediğiniz yeri seçebilmeniz mümkündür. Eğer hiçbir değişiklik yapmazsanız dosyanız bulunduğu yere sıkıştırılır ve kaydedilir.

2. Profiller

WinRAR'ın kullanıcılarına zaman kazandırmak için tasarlamış bir bir seçeneği elinizdeki dosya büyüklüklerini farklı parçalar halinde belli boyutlarda sıkıştırmanız sağlar. 10 GB'lık bir dosya için 2 GB'lık bir profil oluşturarak bu dosyayı parçalara bölüp kolaylıkça bir yerden bir yere taşımanızı sağlar.

3. Arşiv Biçimi

WinRAR, RAR ve ZIP olmak üzere ki önemli formatı destekliyor demiştik. Her iki formatında farklı dosyaları farklı büyüklklüklerde saklayabilme kapasiteleri var. ZIP word, excel gibi dokümanlar için kullanışlı bir format olarak bilinir. RAR ise genel tüm dosyalarda kullanılarak daha fazla performans sağlayabilir

4- Dosya Sıkıştırma Yöntemi

Sıkıştıracağınız dosyanın ne kadar kaliteli olmasını belirlediğiniz bir sekme olarak kullanmanızda fayda vardır. Burada yapacağınız seçimler küçük dosya boyutlarında can alıcı bir fark göstermese de büyük çaplı sıkıştırma yapacağınız dosyalarda çok etkili sonuçlar alabilirsiniz.

Sıkıştırma yöntemlerinde bulunan seçenekleri uyguladığınız takdirde sıkıştırma süresi de seçeneklere bağlı olarak değişirler. 'En hızlı' formatında en düşük kalitede sıkıştırma performansı alırsınız. Ancak buna karşılık sıkıştırma işlemi kısa sürer. 'En iyi' formatını seçerseniz, iyi kalitede bir sıkıştırma yapabilirsiniz ancak bu size zamandan kaybettirebilir.

5. Ciltlere Böl

Sıkıştıracağınız dosyaların verdiğiniz boyuta göre parçalara ayrılarak sıkıştırılmasını sağlar. Örneğin 10 GB bir klasörü 1Gb şeklinde 10 parçaya bölmek isterseniz burada 1GB seçeneğini yazabilirsiniz.

6. Güncelleme Modu

Arşivinize eklenecek dosyalar üzerinde güncelleme yapmanıza olanak tanır. Sıkıştırma klasöründe dosyalarla ilgili pek çok güncellemeyi buradan yapmanız mümkün.

7. Arşivleme Seçenekleri

WinRAR’ın önemli özelliklerinden birisi daha. Arşiv sırasında veya öncesinde yapılabilecek farklı birkaç özelliği ayarlayabilmeniz için hazırlanmış bir dizin olarak karşımıza çıkıyor. Burada şu seçenekleri değerlendirmemiz mümkün.

Arşivledikten sonra dosyaları sil komutu arşivlenen dosyaların sabit diskinizden kaldırmanıza yarıyor.

komutu arşivlenen dosyaların sabit diskinizden kaldırmanıza yarıyor. Arşivlenen dosyaları test et komutunu kullanırsanız, WinRAR dosya sıkıştırıldıktan sonra test edilip sonra silinmesine olanak verir.

komutunu kullanırsanız, WinRAR dosya sıkıştırıldıktan sonra test edilip sonra silinmesine olanak verir. Katı arşiv oluştur seçeneği RAR formatında kullanılan, özel bir sıkıştırma algoritmasıdır. Dosyalar daha sağlıklı ve iyi sıkıştırılabilirler.

seçeneği RAR formatında kullanılan, özel bir sıkıştırma algoritmasıdır. Dosyalar daha sağlıklı ve iyi sıkıştırılabilirler. SFX arşivi oluştur seçeneği ile dosyanızı kurulum dosyası haline getirebilirsiniz. Böylelikle WinRAR kurulmamış bilgisayarlarda da arşivlerinizin açılmasını sağlamış olursunuz.

WinRAR nedir, ne demek, nasıl kullanılır, özellikleri neler, hangi formatları destekler ve çok daha fazlasını yanıtladığımız makalenin sonuna geldik. Kafanıza takılan bir soru varsa yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın.