RGB’li Oyuncu Otomobili Razer Lexus TX Özellikleri ve Fiyatı

Lüks otomobil üreticisi Lexus ve bilgisayar ekipmanları tasarımcısı Razer bir araya gelerek iş birliği yaptı. Bu iş birliği kapsamında iki şirket, SUV model Razer Lexus TX'i ortaya çıkardı.

Dünyanın ilk “gamer otomobili” olarak tabir edilen bu araç, CES 2024 etkinliğinde tanıtıldı. Biz de bu yazımızda ışıklı tasarımı ve Premium koltuklarıyla dikkatleri üzerine çeken Razer Lexus TX’e dair tüm detayları sizler için derledik.

Razer Lexus TX Özellikleri

Dünyanın iki önemli şirketinin iş birliği sonucunda ortaya çıkan Razer Lexus TX, iç ve tasarımıyla hem oyun hem de otomobil tutkunlarını büyülüyor. Aracın iç kısmındaki arka koltukların Razer’in tasarladığı oyun koltuklarıyla değiştirildiği görülüyor.

Otomobilin her koltuğunda bağımsız oyun istasyonları yer alıyor. Bu oyun istasyonları, geniş ekran oyun monitörü ve PC oyunlarına özel bir klavyeyle masadan oluşuyor.

Aracın bagaj kısmının tasarımı da dikkat çekiyor. Bagaj bölümünde oyun bilgisayarının ihtiyacı olan tüm çevre birimleri ve donanımları yer alıyor. Araçta yüksek performanslı bilgisayarlar ve çift ekran bulunuyor. Böylelikle araç hareket halindeyken dahi iki oyuncu oyun oynayabiliyor.

4 adet Razer dizüstü bilgisayarlara özel şarj edilebilir yerleştirme istasyonu, birkaç küçük depolama alanı ve dahili Xbox Series X’de bulunuyor. Razer Lexus TX, geleneksel otomobil o

Gelecekteki otomobil tasarımlarına ilham olacak bu otomobil, konsept araç olarak sergileniyor. Oyuncular için tasarlanan araç, altı adet koltuktan oluşuyor. Tasarım haricinde mükemmel ve sürükleyici bir oyun deneyimi de sunuyor.

Razer Lexus TX Fiyatı

Özellikleriyle oyuncuların ilgisini çeken Razer Lexus TX’in her tarafında Razer yeşili aydınlatmalar vardır. Aynı zamanda aracın tüm köşelerinden Razer dokunuşunu görüntülemekte mümkündür.

Lexus araçla ilgili şu açıklamaları yaptı: “Oyun topluluğuna olab bağlılığımızı kutlayan benzersiz bir deneyim yaratmak için Razer ile ortaklık kurduk. Yenilik ve teknoloji konusunda aynı tutkuyu paylaşıyoruz. Tasarımdan inşaata kadar lüks araçlarla destansı oyunlar arasında en üst düzey iş birliğini yarattık.

Razer Lexus TX, basit kozmetik değişikliklerin çok ötesine geçerek aracın geniş kabininde birden fazla oyun istasyonu yaratıyor. İkinci ve üçüncü sıraların yerini dört adet Razer Iskur oyun koltuğunun almasıyla, Lexus’un bu üstün oyun aracını donatmak için bizim teknolojimizi seçmesinden onur duyuyoruz.”

Şu an için bu araçla ilgili detaylar tam belli değil. İlerleyen zamanlarda özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihine dair daha kapsamlı bilgileri buradan sizlere aktaracağız.