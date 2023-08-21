Razer Edge El Konsolu Özellikleri ve Fiyatı

Razer tarafından geliştirilen ve Nintendo Switch ile Steam Deck’e rakip olarak değerlendirilen Razer Edge el konsolu, bu yılın başında tanıtılan taşınabilir bir oyun konsolu olarak karşımıza çıkıyor.

Kullanım açısından geçtiğimiz yıllarda yine Razer tarafından piyasaya sürülen bir oyun tableti ile benzer özellikler taşıyan Razer Edge el konsolu, benzersiz bir oyun deneyimi sunmak için yenilikçi teknolojilerle kuşatılıyor.

Bu konsolun sahip olduğu özellikler ve fiyatı, taşınabilir bir konsol arayan oyun severlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bu yazımızda sizin için Razer Edge el konsolu hakkında bilmeniz gereken detayları sıralıyoruz!

Razer Edge El Konsolu Özellikleri

Razer Edge el konsolunun tasarımına baktığımızda dikdörtgen formunda bir oyun kolu ve tabletine benzediğini görüyoruz. Bu konsolda ses arttırma ve azaltma tuşları, güç düğmesi, USB Type-C girişi ve microSD kart tepsisi bulunuyor.

Köşeleri yuvarlatılmış bir tasarıma sahip olan cihazda 5 MP çözünürlükte bir adet de selfie kamerası yer alıyor. Cihazın hem sağ hem de sol tarafında hoparlörler mevcut. Konsolun arka yüzeyinde ise havalandırma ızgaraları bulunuyor.

Kontrol tuşları Xbox ile benzerlik gösteriyor. Menü ve seçenek tuşlarının yanı sıra Nintendo Switch’te de görülen bir ‘yakalama’ düğmesi yer alıyor. Ayrıca Nexus’u başlatan özel bir buton bulunuyor.

M1 ve M2 düğmeleri, analog çubuklar, mikro anahtarlar konsolda bulunan kontrol tuşları arasında sıralanıyor. Hassas kontrol özelliğine sahip olan bu araçlar kolayca etkinleştirilebiliyor.

Rakip olduğu Nintendo Switch ile yaklaşık olarak aynı boyutlara ve şekle sahip olan Razer Edge el konsolunun diğer teknik özelliklerine gelin yakından bakalım:

İşletim sistemi: Android 12

Ölçüler: 6.8 x 3.4 x 0.4 inç (tablet kısmı)

Ağırlık: 237 gram

Ekran: 6.8 inç Full HD+ AMOLED Ekran 2400 x 1080 px

İşlemci: Qualcomm Snapdragon G3X

Ekran yenileme hızı: 144 Hz

Kishi V2 Pro kontrolcüsü

Razer Edge El Konsolu Fiyatı

Oyun piyasasının yıldızlarından olan Razer’in piyasaya sürdüğü el konsolunun çıkış fiyatı 400 dolar olarak belirtiliyor. 2023 yılının başlarında satışa çıkan cihazın yurt dışı fiyatı bu şekilde. Razer Edge el konsolunun 5G sürümü ise sadece ABD’de ve Verizon hattında kullanılabiliyor.

Bu ürün için ise yılın başında belirtilmiş olan çıkış fiyatı 599 dolar civarıydı. Şu an Türkiye'de aktif olarak Razer Edgel el konsolunun satışın yapıldığı bir platform görülmüyor.

Ancak Türkiye'de stokların yenilenmesi ve satışın gerçekleşmesi durumunda güncel dolar fiyatlarına vergilerin ekleneceğini de unutmamak gerekiyor.