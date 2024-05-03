Razer Viper v3 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Oyun severlerin yakından tanıdığı marka Razer, yeni bir mouse modeli ile karşımızda! Profesyonel bilgisayar oyunu ekipmanları ile tanınan Razer, oyun severlerin ilgisini çekecek, gelişmiş teknolojilerle donatılmış, ergonomik ve kullanışlı mouse modelini duyurdu.

Bu yazımızda farklı renk seçenekleri ile satışa sunulacak olan, hafif ve yüksek hassasiyetli yeni Razer imzalı mouse modelini inceliyoruz. İşte, Razer Viper V3 Pro’nun özellikleri ve fiyatı!

Razer Viper V3 Pro Özellikleri

Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülecek.

Mouse’un ağırlığı 54 gram olacak bu sayede hafiflik ve kullanım kolaylığı gibi avantajlar sunacak.

Geçmiş sürümlerden farklı yeni bir optik sensöre yer verilmiş.

Razer Focus Pro 35K Optik Sensör Gen-2 sayesinde oldukça yüksek duyarlılık seviyesine sahip bir mouse olacak.

DPI hassasiyet eşleştirici ile bu optik sensör arasında eşleştirme yaparken gelişmiş ayarlar uygulanabilecek.

Bağımsız olarak satılan Razer HyperPolling Kablosuz Dongle ile senkronize çalışabilen bir fare olduğunu belirtelim. Ek aksesuar sayesinde Viper V3 Pro ile düşük gecikmelerde 8.000 Hz’ye varan kablosuz yoklama hızına erişmek mümkün olacak.

Ergonomik açıdan geliştirilmiş bir model olan Viper V3 Pro’da tümsek detayı daha konforlu bir kullanım vadediyor. Ayrıca parmaklarınızı koyabileceğiniz oluklara yer verilmiş.

Fare üstünde toplamda 8 adet düğme yer alıyor. Razer yazılımı kullanılarak bu tuşlar programlanabiliyor.

Tek seferlik şarj ile 95 saate kadar kullanım vadediyor.

Razer Viper V3 Pro Fiyatı

Türkiye’de henüz satışı olmasa da yurt dışında aktif olarak satışa çıkan Razer Viper V3 Pro’nun fiyatı 159.99 dolar olarak belirtiliyor. Yani, yaklaşık 5.180 TL’lik bir fiyat etiketine sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Cihazın Türkiye’ye gelmesi durumunda eklenecek vergilerle bu tutar biraz daha yüksek olabilir. Ayrıca fare ile birlikte kullanılması önerilen Razer HyperPolling Kablosuz Dongle’ın satış fiyatı da 29.99 dolar olarak belirlenmiş. Bu da yaklaşık 970 TL ediyor. İkisini birlikte almak istediğinizde yurtdışında 6.000 TL civarında bir bütçe ayırmanız yeterli oluyor.

Siz bu fareyi nasıl buldunuz? Oyun esnasında maksimum performans sağlamak için siz hangi fareyi tercih ediyorsunuz? Türkiye’ye geldiğinde Razer Viper V3 Pro’yu almayı düşünür müsünüz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!