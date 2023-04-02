Mouse Takılma Sorunu Nasıl Çözülür?

Bilgisayar kullanıcıları zaman zaman mouse takılma sorunu ile karşılaşabiliyor. Bu durum, kullanım deneyimini önemli ölçüde olumsuz yönde etkiliyor. Peki, can sıkıcı problemin düzelmesini sağlayabilecek yöntemler neler?

Hazırladığımız rehberde mouse takılıyor sorununun çözülmesine yardım edebilecek yöntemler yer alıyor. Eğer siz de söz konusu problem ile karşılaştıysanız aşağıda yer alan yöntemleri deneyebilirsiniz.

Mouse Takılma Sorunu İçin Çözüm Yolları

Bilgisayarı kapatıp açın.

Mouse'un doğru takıldığından emin olun.

Farklı USB Portuna takmayı deneyin.

Sürücüleri güncelleyin.

SFC komutunu çalıştırın.

Virüs taraması yapın.

Framework ve DirectX'in güncel olduğundan emin olun.

Bilgisayarı Kapatıp Açın

Mouse donuyor sorunu meydana geldiyse uygulayabileceğiniz ilk yöntem bilgisayarı kapatıp açmaktır. Bu yöntem her ne kadar basit olsa da bazı problemlerin düzelmesine yardım edebiliyor. Yeniden başlatma işleminin ardından problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Mouse'un Doğru Takıldığından Emin Olun

Uygulayabileceğiniz diğer yöntem ise mouse'un doğru takıldığından emin olmaktır. Mouse'un kablosu düzgün şekilde takılı olduğu hâlde problem yaşanıyorsa bir sonraki yönteme göz atabilirsiniz.

Farklı USB Portuna Takmayı Deneyin

Mouse'un kablosunu taktığınız port arızalı olabilir. Dolayısıyla USB çıkışa sahip olan mouse'u farklı USB portuna takmayı deneyin. Bu işlemin ardından problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin. Eğer sorun devam ediyorsa bir sonraki yöntemi uygulayabilirsiniz.

Sürücüleri Güncelleyin

Güncel olmayan sürücüler çeşitli problemlere yol açabiliyor. Bilgisayarınızda yer alan sürücüleri güncellemek için iki farklı yöntem mevcut. Bunlardan ilkinde Başlat menüsüne sağ tıklayın ve açılan pencere üzerinden "Aygıt Yöneticisi" aracının üzerine tıklayın.

Aygıt Yöneticisi üzerinden sürücülerin üzerine sağ tıklayıp "Sürücüyü güncelleştir" seçeneğini seçin. Bunun ardından ekrandaki talimatları uygulayın. Eğer bu adımlarla uğraşmak istemiyorsanız driver güncelleme programları tercih edebilirsiniz. Bu programlar sürücüleri kolayca güncellemenizi sağlar.

SFC Komutunu Çalıştırın

Görev çubuğundaki arama kutucuğuna tıklayın.

Cmd yazın.

Ctrl ve Shift'e basılı tutarak Komut İstemi'ne tıklayın.

Evet butonunu seçin.

Komut satırına sfc /scannow yazın.

Enter tuşuna basın.

Görev çubuğunda yer alan arama kutucuğuna Cmd yazın. Ctrl + Shift tuşlarına basılı tutarak arama sonuçlarındaki Komut İstemi'nin üzerine tıklayın. Açılan pencere üzerinden "Evet" seçeneğini seçin. Komut satırına sfc /scannow yazın ve son olarak Enter tuşuna basın.

Virüs Taraması Yapın

Bilgisayara kötü amaçlı yazılım bulaşmış olabilir. Bir güvenlik yazılımı aracılığıyla virüs taraması yapın. Antivirüs programları, sistemde kötü amaçlı yazılım olup olmadığını tespit eder ve eğer zararlı yazılım varsa temizler.

Framework ve DirectX'in Güncel Olduğundan Emin Olun

Söz konusu problemin düzelmesini sağlamak için uygulayabileceğiniz bir yöntem daha mevcut. PC'nizde yüklü olan Framework ve DirectX yazılımlarının güncel olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Bu yazıda mouse takılma sorununun düzelmesine yardım edebilecek yöntemleri sıraladık. Eğer söz konusu problemi farklı bir yöntem ile çözdüyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.