Tonlarca oyuncu bilgisayarlarının Red Dead Redemption 2'yi çalıştırıp çalıştıramayacağını merak ediyor. Orijinal konsol çıkışından itibaren bir yıldan fazla bir süre bekledikten sonra, PC oyuncuları nihayet istedikleri o oyuna kavuştu: Red Dead Redemption 2. Yapım 5 Kasım 2019'da PC'de yayınlandı. Red Dead Redemption 2, Rockstar Games'in Red Dead serisindeki üçüncü oyunu ve aslında orijinal Red Dead Redemption'ın bir prequel'i. Bu yazımızda PC için çıkışını gerçekleştiren Red Dead Redemption 2 sistem gereksinimlerine göz atacağız. Red Dead Redemption 2 sistem gereksinimleri neler? Oyunun konusu nedir? İşte tüm detaylarıyla Red Dead Redemption 2!

RDR 2 Sistem Gereksinimleri Neler?

Modern Warfare ve The Outer Worlds gibi diğer oyunlarla karşılaştırıldığında, RDR2 için minimum sistem gereksinimleri ortalamanın biraz üzerinde. Yeni başlayanlar için, en az Radeon R9 280 veya GeForce GTX 770 kadar güçlü 2 GB'lık bir ekran kartına ihtiyacınız olacak. Rocstar ayrıca, RDR2'yi en düşük grafik ayarlarında oynamak istiyorsanız, bilgisayarınızda CPU için en az bir Intel Core i5-2500K veya AMD FX-6300 olması gerektiğini belirtiyor.

Önerilen sistem gereksinimlerine gelecek olur; CPU'nuz en az Core i7-4770K veya AMD Ryzen 5 1500X kadar güçlü olmalı. Bu oyun temelde şu anda piyasada bulunan tüm oyunlar arasında en yüksek CPU gereksinimlerinden bazılarına sahip. Bir GeForce GTX 1060 veya Radeon RX 480, kısa sürede güzel grafiklerle kovboy olmanıza yetecektir. Hemen aşağıdan minimum ve önerilen sistem gereksinim bilgilerine daha detaylı şekilde ulaşabilirsiniz.

RDR 2 Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 - Service Pack 1 (6.1.7601)

İşlemci: Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 770 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 150 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: Direct X Compatible

RDR 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 480 4GB

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 150 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: Direct X Compatible

RDR 2 Konusu Nedir?

Ana karakterimiz Artur Morgan ve Van der Linde çetesi federallerden kaçmaktadır. Federal ajanlar ve ülkenin en iyi ödül avcılarının amansız takibi altında çete üyeleri hayatta kalabilmek için soyguna, yağmaya ve dövüşmeye devam ederek Amerika'nın kalbindeki çetin toprakları geçmek zorunda kalırlar. Bu süreçte iç çatışmaları da iyice derinleşen çete artık dağılmanın eşiğine gelirken Artur da zor bir seçimle karşı karşıya kalır: onu yetiştiren çeteye sadık mı kalacak yoksa kendi ideallerinin peşinden mi gidecek?

Red Dead Redemption 2, şimdi ayrıca ilave Hikaye Modu ve sınırsız özellikler sunan Foto Modunun yanı sıra paylaşımlı, canlı Red dead Online dünyasına da erişim sunuyor. Oyuncular bu dünyada Ödül Avcısı, Tüccar, Koleksiyoncu ve İçki Kaçakçısı rolleri ile suçluları kovalayarak, kendi işlerini kurarak, define arayarak veya kaçak içki üreterek bu vahşi topraklarda kendi kaderlerini yazabiliyorlar. Red Dead Redemption 2 PC sürümünün daha da derin ve gerçekçi bir deneyim sunan yeni grafik ve teknik geliştirmeleri bu muazzam açık dünyanın her köşesine ve her ayrıntısına canlılık kazandırmak için PC platformunun sağladığı teknik olanakları sonuna kadar kullanıyor.

Bu teknik geliştirmeler arasında, gündüz ve gece ışık/gölge ve derinliğini arttıracak şekilde iyileştirilen genel ve ortam aydınlatması, tüm mesafelerde gelişmiş yansıma ve daha yüksek çözünürlüklü gölgelendirme, bitki ve hayvanlara daha yoğun bir gerçekçilik kazandıran mozaik ağaç dokuları ve gelişmiş ot ve hayvan kürkü dokuları bulunuyor. Red Dead Redemption 2 PC sürümü HDR desteği de sunuyor. Bu sayede, 4K ve üzeri ekranlarda mükemmel görüntüleme, çok ekranlı kurulum, geniş ekran yapılandırmaları ve daha yüksek çerçeve hızı mümkün hale geliyor.

RDR 2 Fiyatı Ne Kadar?

RDR2 fiyatlarına hemen aşağıda yer alan listeden ulaşabilirsiniz. Bu fiyatların ilerleyen zamanlarda değişebileceğini unutmayın. En güncel fiyat bilgisi için oyunu satın alacağınız kanalın sizlere sunduğu güncel fiyat bilgisine bakmanızda yarar var.

PlayStation Store: 469,00 TL

Xbox Store: 469,00 TL

Steam: 299,00 TL

Epic Games Store: 299,00 TL

Peki siz Red Dead Redemption 2 sistem gereksinimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi hemen aşağıdan bizlerle paylaşmayı unutmayın.