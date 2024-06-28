Realme C61 4G Özellikleri ve Fiyatı
Realme'nin orta segmente hitap eden uygun fiyatlı yeni cep telefonu tanıtıldı. İşte, Realme C61 4G'nin özellikleri ve fiyatı!
Realme’nin yeni akıllı telefon modeli piyasaya sürülüyor. Realme C61 4G isimli cihazın öne çıkan özellikleri arasında yüksek kamera çözünürlüğü ve hızlı şarj imkânı gibi detaylar dikkat çekiyor. Android işletim sistemli C61 4G ile ilgili gelen sızıntı bilgilere göre cihazın özelliklerini, fiyatını ve tahmini çıkış tarihini bu içerikte inceliyoruz. İşte, Realme C61 4G ile ilgili öne çıkan detaylar!
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Realme C61 4G Özellikleri
HD+ çözünürlüklü 1600 x 720 px çözünürlüğündeki ekranda 320 DPI piksel yoğunluğu sunan cihaz adından da anlaşılacağı üzere 4G destekli olarak geliyor. Yonga seti olarak UNISOC Speedtrum T612 4G kullanılıyor. İşletim sisteminde ise bizleri Android 14 ile karşılıyor.
Birden fazla RAM seçeneğinin bulunduğu cihazda bütçenize ve ihtiyacınıza uygun olan 4 ile 6 GB RAM seçeneklerinden dilediğinizi tercih etme imkânınız var. Dahili hafıza kapasitesine baktığımızda ise 128 GB’a kadar farklı alternatiflerin sunulması bekleniyor.
Arka kamera tasarımı iPhone 15’e benzetilen modelde ana kamera 50 MP çözünürlük sunuyor. Batarya kapasitesi 5.000 mAh olup, hızlı şarj desteği ise 45 W ile sınırlandırılıyor. Cihazın su ve toza karşı dayanıklılık seviyesi IP sertifikası ile derecelendiriliyor. Bu sertifikadan IP54 puanını alan telefonun su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğunu söylemek mümkün.
Akıllı dokunmatik ekranda ayrıca Realme Lab Yüksek Bağımlılık Sertifikasyonu bulunuyor. Hava hareketleri desteği ve dinamik tuş gibi detaylar da cihazın öne çıkan özelliklerinden bazıları. Hindistan pazarında safari yeşili ve mermer siyahı renkleri ile satışa sunulan modelin global pazarda koyu siyah ve koyu yeşil renk seçenekleri sunduğu biliniyor.
Realme C61 4G Özellikleri
- Ekran: HD+ çözünürlüklü 1600 x 720 px, 320 DPI piksel yoğunluğu
- Bağlantı: 4G destekli
- Yonga Seti: UNISOC Speedtrum T612 4G
- İşletim Sistemi: Android 14
- RAM Seçenekleri: 4 GB veya 6 GB
- Dahili Hafıza: 128 GB'a kadar seçenekler
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera, iPhone 15'e benzer tasarım
- Batarya: 5.000 mAh, 45 W hızlı şarj desteği
- Dayanıklılık: IP54 sertifikası, su sıçramalarına karşı dayanıklı
- Ekstra Özellikler: Realme Lab Yüksek Bağımlılık Sertifikasyonu, hava hareketleri desteği, dinamik tuşlar
- Renk Seçenekleri: Hindistan pazarında safari yeşili ve mermer siyahı; global pazarda koyu siyah ve koyu yeşil
Realme C61 4G Fiyatı
Realme C61 4G için yurtdışında belirlenen satış fiyatı 130 euro olarak paylaşıldı. Bu da yaklaşık 4.600 TL’ye denk geliyor. Tabi, bu rakamın vergisiz fiyat olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Yine de vergiler eklendiğinde dahi cihazın fiyatının günümüzdeki telefonlarla kıyaslandığında çok da yüksek olmadığını belirtmiş olalım.
Türkiye’de satışa çıkması durumunda vergiler dahil yaklaşık 9.400 TL gibi bir rakam öngörülüyor. Bu bilgiler ışığında cihazı fiyat / performans ürünü olarak değerlendirmek mümkün.
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Siz bu telefon hakkında ne düşünüyorsunuz? Uygun fiyatlı olmasına karşın sahip olduğu özellikler sizce yeterli mi? Realme C61 4G’yi fiyat/performans ürünü olarak değerelendirir misiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın!